Беда пришла, откуда не ждали. Что делать если в поезде стало плохо?

Путешествие на поезде может занять всего несколько часов, а то и целую неделю. За это время может случиться всякое и предугадать это будет невозможно. Сегодня затронем немного не приятную, но важную тему для путешественников. Ведь иногда непонятно что нужно делать и кто может помочь, если вдруг в поезде вам, близким или соседям по полке стало плохо. Как минимум бояться этого не стоит, никто не застрахован от такого. Но понять, что делать в такой ситуации – нужно.

Безусловно, в каждую поездку необходимо брать с собой небольшую аптечку. Как правило, выбор лекарств зависит от ваших личных предпочтений. Но желательно иметь с собой обезболивающие, лекарства от отравлений, аллергии, высокой температуры, ОРВИ (в частности от заболевания носа, горла, ушей и глаз), а также от хронических заболеваний, если такие имеются и от ушибов, к примеру, пластырь. Даже если вы не болеете в поездках, минимальный набор препаратов рекомендуется иметь с собой. Как минимум вы можете помочь соседям в неприятной ситуации.

А с другой стороны, зачем возить кучу лекарств, если можно обратиться к проводнику? Конечно, это можно сделать. Но есть огромное «но». Проводники имеют аптечку в каждом вагоне и обладают знаниями первой медицинской помощи. Но в ней отсутствуют медикаменты, так как это запрещено приказом Минздравсоцразвития. В комплект входит лишь шины на случай переломов, носилки, реанимационный набор, изотермическое покрывало, бинты, вата, перевязочный комплект, жгуты и тому подобное, предназначенные для оказания первой доврачебной помощи. Поэтому если вдруг застало недомогание стоит обратиться сначала к своей аптечке, либо попросить помощи соседа. Если медикаменты не помогают, то уже обращаться к проводнику.

Как мы уже сказали, первую помощь проводники умеют оказывать, но они не имеют специального медицинского образования, поэтому в тяжелых случаях помочь не смогут. Только доврачебная помощь. О ситуации должен быть извещен начальник поезда, который предпринимает дальнейшие действия. На каждой станции в обязательном порядке есть медицинские пункты, где дежурит хотя бы один фельдшер или целая бригада. Начальник поезда связывается с ближайшей станцией и сообщает о том, что необходима медицинская помощь для пассажира.

Если ситуация экстренная, будет сделано объявление в каждом вагоне о том, что срочно требуется помощь врача. Не исключена вероятность, что среди пассажиров будет квалифицированный работник. Кстати, именно для таких случаев появилось дополнительное поле при покупке билетов. Вы можете поставить отметку, что являетесь медицинским работником и при необходимости сможете оказать первую помощь. Соответственно в случае необходимости проводник просто обратится к такому пассажиру. Но такой пассажир самостоятельно принимает решение о своей возможности и квалификации в том или ином случае и может отказать в помощи. Говорят, что если это нововведение окажется эффективным, то будет рассмотрена возможность создания специальной программы лояльности для медицинских работников. Этот пункт появился лишь в конце января 2020 года и насколько теперь будет эффективным оказание первой помощи, пока сложно оценивать. Но по статистике ежегодно больше миллиона человек вынуждены обращаться за медицинской помощью, в то время как они передвигаются на поездах, находятся на вокзале или посадочной платформе.

Если требуется дальнейшая помощь, на ближайшей станции с которой уже связался начальник поезда, совершается остановка. Даже если она не предусмотрена графиком. Пассажиру оказывают необходимую помощь на месте, либо забирают в медицинский пункт или больницу. Стоянка состава в связи с состоянием здоровья пассажира не продлевается, и ждать весь поезд не будет. Вы сходите с поезда и можете продолжить свое путешествие на следующем поезде, следующем по такому же маршруту, при наличии мест (в таком случае потребуется небольшая доплата).

Если состояние не критическое, но чувствуете себя не очень, да и сходить желания нет. В таком случае организовывается эстафетное медицинское сопровождение до пункта назначения. То есть на каждой остановке больного будет ждать врач или фельдшер, который за время стоянки осмотрит и проверить состояние пассажира.

Мы надеемся, что данная информация не пригодится вам на практике, но на теории ее знать нужно. Подводя итог, не забывайте брать с собой аптечку, она поможет в некоторых ситуациях улучшить состояние. Обязательно обратитесь к проводнику и сообщите о самочувствии, если медикаменты вам не помогли. А если вы практикующий специалист в области медицины, укажите это при покупке билета, если готовы оказать помощь пассажирам. Начальник поезда позаботится, чтобы квалифицированные специалисты ожидали больного на ближайшей станции. А решение о сходе с поезда вы примете на основании своих ощущений и рекомендаций врачей. Берегите себя и здоровье! Не бойтесь путешествовать на поездах и вовремя обращаться за помощью к специалистам.