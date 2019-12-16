Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Женщины наконец-то смогут стать машинистами! Повлияет ли это на поездки в будущем?

Современный мир резко меняется и постепенно наступает полное равноправие, в том числе и в профессиональном плане. Женщины активно уже становятся пилотессами и управляют Боингами, давно уже управляют общественным транспортом и становятся дальнобойщицами. В том числе недавно началось обучение женщин на машиниста в метрополитене. Теперь дело дошло и до ОАО «ЖД».

Женщина машинист в поезде

Мечта многих женщин стать машинисткой поезда теперь осуществима. Как сообщается пресс-центр ЖД, с 1 июня 2020 года начнет обучение таких специалистов по направлению «Помощник машиниста». Набор на пилотный проект откроется 1 марта и к нему может присоединиться любая желающая. Необходимо будет пройти отбор в Московской дирекции скоростного сообщения. Он будет состоять из нескольких этапов, в ходе которых будет выявлено, готовы ли кандидатки к работе на железнодорожном транспорте. Всего планируется отобрать 10 женщин, которые пройдут полноценное обучение по профессии учебных центрах профессиональных квалификаций железных дорог ОАО «ЖД».

Женщина машинист в поезде

Само обучение также будет состоять из двух основных этапов: теоретического и практического. Будущие машинистки изучат правила технической эксплуатации на железнодорожном транспорте и охраны труда. А также устройство скоростных поездов «Ласточка», которые в дальнейшем станут местом работы для новых помощниц. Практические навыки будут отработаны на специальных тренажерах, которые имитируют кабину поезда, а уже после будут допущены к настоящему составу. Процесс обучения займет полгода.

Требования к кандидатам довольно простые: образование не ниже среднего и быть старше 18 лет. И соответственно, пройти все этапы отбора и закончить обучение. Полученные права помощника машиниста электропоезда «Ласточка». Запланировано, что машинистки будут работать на Московском центральном кольце (МЦК) с 2021 года.

На эту тему появилось множество мнений, которые грозят тем, что спрос на пользование поездов, где женщины будут помощниками или машинистами - резко упадет. Безусловно, пилотный проект покажет, способны ли отобранные кандидатки проявиться себя. Не исключена вероятность нового потока обучения и популяризации этой профессии среди женского пола. Если сравнить с авиацией, то спрос и количество перелетов никак не изменилось. К примеру, в «Аэрофлоте» сейчас около 13 пилотесс. Люди иногда удивляются такому фактов, но сходов с рейсов еще не было (по крайней мере, мы не нашли об этом информацию).

Женщина машинист в поезде

А как вы думаете, пройдет ли успешно новый пилотный проект ОАО «ЖД»? Как относитесь к тому, что в скором времени наконец-то появятся машинистки в поездках? Доверят женщинам только «Ласточки» или поездка дальнего следования тоже? Давайте обсудим в комментариях.

