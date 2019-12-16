Женщины наконец-то смогут стать машинистами! Повлияет ли это на поездки в будущем?

Вы можете прослушать эту статью в аудио формате в нашем подкасте: Ваш браузер не поддерживает аудио

Современный мир резко меняется и постепенно наступает полное равноправие, в том числе и в профессиональном плане. Женщины активно уже становятся пилотессами и управляют Боингами, давно уже управляют общественным транспортом и становятся дальнобойщицами. В том числе недавно началось обучение женщин на машиниста в метрополитене. Теперь дело дошло и до ОАО «ЖД».

Мечта многих женщин стать машинисткой поезда теперь осуществима. Как сообщается пресс-центр ЖД, с 1 июня 2020 года начнет обучение таких специалистов по направлению «Помощник машиниста». Набор на пилотный проект откроется 1 марта и к нему может присоединиться любая желающая. Необходимо будет пройти отбор в Московской дирекции скоростного сообщения. Он будет состоять из нескольких этапов, в ходе которых будет выявлено, готовы ли кандидатки к работе на железнодорожном транспорте. Всего планируется отобрать 10 женщин, которые пройдут полноценное обучение по профессии учебных центрах профессиональных квалификаций железных дорог ОАО «ЖД».

Само обучение также будет состоять из двух основных этапов: теоретического и практического. Будущие машинистки изучат правила технической эксплуатации на железнодорожном транспорте и охраны труда. А также устройство скоростных поездов «Ласточка», которые в дальнейшем станут местом работы для новых помощниц. Практические навыки будут отработаны на специальных тренажерах, которые имитируют кабину поезда, а уже после будут допущены к настоящему составу. Процесс обучения займет полгода.

Требования к кандидатам довольно простые: образование не ниже среднего и быть старше 18 лет. И соответственно, пройти все этапы отбора и закончить обучение. Полученные права помощника машиниста электропоезда «Ласточка». Запланировано, что машинистки будут работать на Московском центральном кольце (МЦК) с 2021 года.

На эту тему появилось множество мнений, которые грозят тем, что спрос на пользование поездов, где женщины будут помощниками или машинистами - резко упадет. Безусловно, пилотный проект покажет, способны ли отобранные кандидатки проявиться себя. Не исключена вероятность нового потока обучения и популяризации этой профессии среди женского пола. Если сравнить с авиацией, то спрос и количество перелетов никак не изменилось. К примеру, в «Аэрофлоте» сейчас около 13 пилотесс. Люди иногда удивляются такому фактов, но сходов с рейсов еще не было (по крайней мере, мы не нашли об этом информацию).

А как вы думаете, пройдет ли успешно новый пилотный проект ОАО «ЖД»? Как относитесь к тому, что в скором времени наконец-то появятся машинистки в поездках? Доверят женщинам только «Ласточки» или поездка дальнего следования тоже? Давайте обсудим в комментариях.