Успейте поймать свой поезд. Предложения на праздничные февраль и март

В преддверии праздничных дней частенько запускаются дополнительные поезда и проводят различные акции. Сегодня мы решили собрать все предложения на февраль и март, которыми вы можете воспользоваться.

В праздничные дни, а именно 22, 23 февраля и 7,8 марта будут запущены дополнительные «Ласточки» до горного парка «Рускеала». Все отправления от Финляндского вокзала в 8:00, с прибытием в 23:55. Напомним, что при покупке билета «туда-обратно» будет действовать скидка 20% на обратное направление. Поэтому если праздники вы хотите провести в карельском парке, покупайте билеты заранее и в обе стороны. . О том, чем заняться в парке мы рассказывали ранее – здесь.

Также дополнительный поезд назначен по маршруту Красноярск-Анапа. Из Красноярска дополнительный состав отправиться 22, 28 февраля, 2, 6, 10, 14, 16, 20 марта. Из Анапы отправится 26 февраля, 3, 6, 10, 14, 18, 20, 24 марта.

Для скоростного поезда «Сапсан», следующего по маршруту Санкт-Петербург – Москва и в обратном направлении действуют фиксированные цены на 23 февраля и 8 марта. Стоимость поездки начинается от 2300 рублей и зависит от выбранного класса обслуживания. На данный момент билеты на эти даты есть, но чем ближе к праздникам, тем их будет меньше. Поэтому не упускайте возможность купить с выгодой.

По 31 марта действует специальный тариф на поезд Адлер – Кисловодск и в обратном направлении. Стоимость составит 1699 рублей. В стоимость включено комплект постельного белья. Другие скидки и акции не применяются для данного маршрута.

На ряд двухэтажных поездов также действуют фиксированные невозвратные тарифы по 31 марта. Цены от 1199 до 2599 рублей. Акция действует на следующие маршруты: Пенза – Москва, Казань – Москва, Санкт-Петербург – Москва, Петрозаводск – Москва, Москва – Самара, Москва – Ижевск, Санкт-Петербург – Рязань, Адлер – Ростов, Санкт-Петербург – Москва, Санкт-Петербург – Воронеж, Воронеж – Адлер, Москва – Минеральные воды, Кисловодск – Москва, Пятигорск – Москва, Ессентуки – Москва, Москва – Адлер, Ростов – Санкт-Петербург, Адлер – Санкт-Петербург и в обратных направлениях. Количество мест по фиксированным ценам ограничено.

На скоростные поезда «Невский экспресс» действуют специальные тарифы на сидячие места от 1799 рублей. Предложение на покупку действует до 4 февраля. Билеты на этот поезд, следующий по маршруту Москва-Санкт-Петербург, можно приобрести вплоть по 20 февраля на все дни недели, кроме пятницы, субботы и воскресенья. В фирменных поездах «Красная стрела» и «Экспресс», следующих по тому же маршруту, действует также специальный тариф от 1999 рублей. Акция на покупку билетов действует до 4 февраля на верхние места в купейных вагонах. Билеты можно приобрести по спеццене действуют на поезда вплоть по 22 апреля. Исключая период с 21 по 24 февраля и с 6 по 9 марта.

ЖД еще предоставляет скидки до 50% по 20 февраля в рамках акции «Путешествуй зимой с выгодой». Предложение действует на проезд на верхних местах в вагонах купе определенных поездов. Перечень маршрутов очень большой, поэтому их все не будем указывать. С ними можно ознакомиться на официальном сайте, либо при выборе мест обратить внимание на верхние полки, определенные места еще некоторое время будут со скидками.

Приведенная выше информация актуальна на 31.01.2020 года. Обратите внимание, что перевозчик вправе изменить стоимость билетов, расписание и вносить другие изменения.

Безусловно, по всем предложениям количество билетов ограничено. Поэтому рекомендуется заранее планировать свои путешествия, особенно если хотите отправиться в небольшую поездку в праздничные февральские и мартовские дни. А вы успели приобрести билеты на поезд по вкусной цене? Планируете ли поездку в ближайшие два месяца? Если вдруг пропустили какую-то акцию, не стесняйтесь указать это в комментариях. Удачных поездок!