Новости ЖД за ноябрь 2021

Поезда ОАО «ЖД» отвезут всех желающих в «Зимнюю сказку» из Москвы или Санкт-Петербурга. С 12 ноября холдинг запускает регулярные рейсы на родину Деда Мороза и Снегурочки. Попасть в Великий Устюг можно будет на выходные. Расписание составлено так, чтобы туристы успели посетить максимум достопримечательностей: Лавровскую фабрику деревянных игрушек, памятники северорусского зодчества, старинные купеческие особняки. Выезжающие из Москвы могут дополнительно посетить Кострому и поучаствовать в интерактивной программе «Дворянское собрание». Туристы, выезжающие из Санкт-Петербурга, могут побывать и в Вологде, где им представится возможность ознакомиться с достопримечательностями Вологодского Кремля.

По железным дорогам Якутии за 10 месяцев текущего года перевезено на 27% больше груза, чем за аналогичный период прошлого года. В числовом эквиваленте это 6,2 млн тонн. Значительную часть этого объема составил уголь. Далее по убыванию – строительные материалы, нефтепродукты, продовольственные грузы, метизы, прочие грузы.

В связи с ухудшением погодных условий, а в частности со сложной обстановкой на реке Лена, трансфер пассажиров, следующих по маршруту Нижний Бестях – Якутск, был осуществлен аэроботами и судами на воздушной подушке. Во время вынужденной пересадки пассажирам было предоставлено питье и горячее питание. Компания «Железные дороги Якутии» принесла пассажирам свои извинения и попросила отнестись к ситуации с пониманием.

Новая железнодорожная линия Нижний Бестях – Магадан будет построена. О сроках пока не уточняется, но договора о предварительной проработке вариантов реализации уже подписаны. Инициаторами выступили Ао «АК «ЖДЯ» и АО «Инвестиционная компания «ЖД-Инвест».

Прокатиться по туристическому маршруту в Москва – Выборг – Рускеала смогут не только жители столицы, но и путешественники из Твери и Санкт-Петербурга. Каждую пятницу поезд будет отправляться из Москвы в 22:20. В субботу 00:29 он заберет туристов из Твери, а в 06:01 из Санкт-Петербурга. Рейсы запланированы на 12, 20 и 27 ноября. В субботу поезд будет находиться в Выборге с 7:53 до 22:00. В Воскресенье пассажиры смогут посетить горный парк Рускеала. Во время поездки пассажиры могут с комфортом разместиться в купе или вагонах СВ.

Туристические возможности некоторых регионов улучшатся благодаря холдингу «ЖД». Новые межрегиональные электропоезда «Ласточка» с 12 декабря свяжут Москву и Бологое. Комфортабельные поезда оборудованы все необходимым для путешествия. В них с удобством смогут разместиться даже люди с ограниченной мобильностью. Пенсионеры, молодежь и именинники могут рассчитывать на скидку при покупке билетов.

Чтобы попасть из Якутска на железнодорожный вокзал Нижний Бестях, необходимо при покупке билета дополнительно оформить талон на трансфер. С осени 2021 изменились пункты отправления и прибытия судов, осуществляющих этот трансфер. Изменения связаны с особенностями переправы через реку Лена в период ледостава.

Подведены итоги розыгрыша призов среди сотрудников АО «АК «ЖДЯ», вакцинировавшихся от COVID-19. Для розыгрыша QR-коды на бумажных носителях были помещены в специальный барабан, и дети работников «ЖДЯ» вытаскивали счастливые билеты, определяя победителей. Всего было разыграно 29 призов – телевизоры, кофеварки, электросамокаты, роботы-пылесосы, ноутбуки, минимойки, смарт-часы, электрогрили, умные колонки, туристические палатки и даже квадрокоптер. Сотрудники АО «АК «ДЖЯ» приняли активное участие в акции, в связи с чем количество вакцинировавшися работников увеличилось вдвое. Это важный шаг на пути к достижению коллективного иммунитета.

Рейсы скоростных «Ласточек» из Москвы в Кострому и обратно с 12 декабря станут ежедневными. Время в пути составит 4 часа 7 минут. Теперь путешествовать между городами Золотого кольца станет еще удобнее. В поездах предусмотрено 3 класса обслуживания, эконом, бизнес и базовый. Отдельным категориям пассажиров предоставляются скидки.

Дед Мороз уже готов выехать 5 декабря в путешествие по стране на специальном поезде. Он посетит 36 городов за 40 дней, проедет более 13 тысяч километров, чтобы подарить сказку детям. Из Великого Устюга праздничный локомотив проедет через Казань, Вологду, Ярославль, Самару, Саратов, Волгоград, Нижний Новгород, Пермь и множество других крупных городов. Маршрут кольцевой, завершится он возвращением Деда Мороза домой – в Великий Устюг. Встретиться с Дедом Морозом на вокзалах разных городов смогут все желающие. Также в составе поезда вагон-лавка с сувенирами и сладостями Русского Севера, и вагон-ресторан, где будут готовить блюда северной кухни. Это крупнейший социальный рождественский проект, который позволит тысячам детей увидеть Деда Мороза вживую и погрузиться в атмосферу зимней сказки.

Василий Шимохин – генеральный директор АО «АК «ЖДЯ» 24.11.2021 года указом президента награжден Орденом Дружбы. В. В. Путин отметил с помощью такой награды трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу железнодорожника.

Зима искусству не помеха. С 23 по 25 ноября на станции Нижний Бестях прошел конкурс ледовых скульптур. Талантливые мастера на глазах изумленной публики превращали ледяные блоки в произведения искусства. Якутские мастера всегда славились своим мастерством в этом ремесле. И сейчас не подвели. Победу с разницей всего в один балл одержали братья Аргуновы. Также был учрежден специальный приз от генерального директора АО «АК «ЖДЯ» в размере 35 тысяч рублей. Он достался творческому тандему Архипа Скрябина и Светланы Аргуновой. Эта же команда завоевала специальный приз от Почетного гражданина Республики Саха Дмитрия Трофимова – 50 тысяч рублей.

До 8 декабря определен порядок переправы пассажиров через реку Лена. Трансфер будут осуществлять суда на воздушной подушке. После открытия ледовой переправы пассажиров будут перевозить автобусы. Талоны на трансфер можно приобрести одновременно с покупкой билета.