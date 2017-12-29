«Новосибирск-Главный»: вокзал, заслуживающий отдельного внимания.

Вы можете прослушать эту статью в аудио формате в нашем подкасте: Ваш браузер не поддерживает аудио

Сегодня мы решили рассказать об одном из самых больших в России. «Новосибирск-Главный» в этом году отметил свой 81 год с момента постройки. Его здание в довоенные годы считалось одним из крупнейших в союзе – до 4000 тысяч человек одновременно. Над проектом работали ведущие архитекторы, которые в 30-х годах формировали облик города.

Вокзал возводился с 1932 по 1939 годы и интересен не только в практическом применении, но и с архитектурной точки зрения. По задумке авторов здание должно было быть в форме мчащегося паровоза. (как думаете, похоже?). Необычным решением стало размещение в центре здания триумфальной арки. Благодаря ей центральный зал называют арочным, так как он именно в виде арок сделаны своды потолка, а его высота достигает 17 метров. Внутренние помещения отделаны мрамором и гранитом, установлены роскошные люстры и светильники. С 1999 года внутренняя атмосфера вокзала стала более необычной благодаря зимнему саду, включающему в себя более 60 видов субтропических растений. И доброй традицией стала живая музыка, которую можно услышать два раза в неделю. Скрипка и рояль играет здесь уже более 10 лет.

Но это не единственный и не самый большой зал на вокзале. Восточный зал состоит из двух этажей. На верхнем этаже остались отпечатки истории в виде фальш-окон, которые до начала 21 века использовались как единственный источник освещения. Сейчас в центре зала висит огромная люстра весом в 1,5 тонны. Здесь расположены гостиничные номера эконом- и бизнес-класса. А вот на нижнем этаже зала мало что напомнит об истории, зато он функциональный и современный, одним словом пассажирский. Для маленьких пассажиров здесь расположена детская площадка. Располагаются основные и вспомогательные информационные табло.

На вокзале имеются свои памятники, и есть свои истории. Например, на перроне можно найти любопытные скульптуры встречающих и провожающих поезда людей. В. И. Ленин останавливался в 1897 году на станции Объ, которая была на этом месте. Об этом свидетельствует табличка, расположенная на фасаде вокзала на перронной стороне. Здесь же есть и другая табличка, которая рассказывает о том, что сибиряки отправлялись отсюда на фронт в годы Великой Отечественной войны. А между вокзалом «Новосибирск-Главный» и новой пристройкой (пригородный павильон с часовой башней, построенный в 2006 году) есть интересный экспонат. А именно макет паровоза «Проворный», который работал на Царскосельской железной дороге. Такой же можно встретить на Витебском вокзале в Санкт-Петербурге. А в зале для высокопоставленных гостей есть стул, с виду не примечательный, деревянный с красным сидением. Этот местный экспонат ценят за то, что на нем сидело два руководителя Северной Кореи: Ким Ир Сен и Ким Чен Ир. Еще ходит легенда о тайном подземном переходе, но этот факт никто не проверял и вряд ли кто-то будет этим заморачиваться.

Чтобы вы понимали, почему это один из самых больших вокзалов, перейдем к цифрам. Общая площадь вокзала – 30 тысяч квадратных метров, залы ожидания занимают 7,5 тысячи квадратных метров, гостиница – 1,3 тысячи квадратных метров, ресторан и бары – 1,9 тысячи квадратных метров. Ежегодно сюда приезжает 16 миллионов пассажиров, поэтому это очень важный транспортный узел. Вокзал связывает столицу Сибири с Москвой, Санкт-Петербургом, Новым Уренгоем, Омском, Томском, Кемеровом, Анапой, Адлером, Брестом и другими городами! Также с него отправляются составы до Минска и Ташкента. В летний период открывают два дополнительных направления – до Адлера и Анапы.

А теперь переходим к практической информации для туристов и услугам, которыми вы можете воспользоваться.

Вокзал расположен по адресу: улица Шамшурина, д. 43. Добраться до него можно из любого района Новосибирска. Самый быстрый способ на метро до станции «Площадь Гагарина-Михайловского». Также к вокзалу ходит большое количество автобусов и маршруток, либо можно вызвать такси. Можно добраться на личном автомобиле, в 5-6 минутах ходьбы есть стоянки. Обратите внимание, что они платные, ограниченное время есть возможность оставить машину без оплаты. Сам вокзал работает круглосуточно.

На территории вокзала работает бесплатный wi-fi, как уже ранее сказали, есть зал ожидания и детская игровая площадка, кафе, магазины, услуги оказания помощи и сопровождения маломобильным пассажирам, а также банкоматы, круглосуточный медпункт, бесплатные туалеты. Кроме того, можно воспользоваться дополнительными услугами: зал переговоров (800-1000 рублей), комнатой матери и дитя (1050-3200 рублей), комнатой длительного отдыха (от 1300 до 9000 рублей), хранение ручной клади и багажа (300 рублей в сутки), бизнес-зал (от 200 до 585 рублей в зависимости от количества часов), парикмахерская (от 300 до 1300 рублей), офисные услуги, справочные услуги (выдача письменных справок, подтверждающих стоимость проезда, а также предоставление устных справок о городе и работе вокзала), санитарные и гигиенические услуги, кинозал (находится на первом этаже) и многое другое. Также вы можете воспользоваться гостиничными услугами на территории вокзала с одноместными, двух- и трехместными номерами, в том числе и класса люкс. Также недалеко от вокзальной площади находится множество отелей разной ценой категорией.

Вокзал «Новосибирск-Главный» – это не просто вокзал. Это ворота в город, с которых многие путешественники и начинают свое знакомство с городом.