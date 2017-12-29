Билеты со скидками: все актуальные предложения ЖД.

Вы можете прослушать эту статью в аудио формате в нашем подкасте: Ваш браузер не поддерживает аудио

Несмотря на то, что из-за коронавирусной инфекции ввели ограничения на транспортные сообщения с другими странами. Поезда внутри страны продолжают ходить. Неиспользованные билеты на отмененные поезда можно вернуть без удержания сборов и плат. Некоторые российские маршруты изменили время прибытия и отправления, единичные маршруты отменены, либо не курсируют в определённые даты. Отменяются только те, которые не пользуются спросом в данный момент, при этом имеющие альтернативу на маршруте. Но мы не будет о грустном, а сообщим приятные новости.



В ЖД частенько проходят акции. Поэтому представим обзор направлений и поездов на которые сейчас можно приобрести билеты с выгодой до 50% на ближайшее время!

Одно из выгодных предложений, скидки до 50% на двухэтажные поезда. Билеты уже доступны в продаже, распространяются на период отправления с 1 по 27 апреля 2020 года. Акционный тариф действует на верхние места в купейных вагонах следующих поездов: Петрозаводск – Москва, Самара – Москва, Пенза – Москва, Москва – Ижевск, Санкт-Петербург – Москва, Москва – Казань, Москва – Адлер, Адлер – Ростов, Адлер – Воронеж, Рязань – Санкт-Петербург, Ростов – Санкт-Петербург, Воронеж – Санкт-Петербург, Адлер – Санкт-Петербург, Ростов – Адлер, Воронеж – Адлер, Москва –Минеральные воды, Москва – Кисловодск, Ессентуки – Москва, Пятигорск – Москва, Кисловодск – Москва и в обратных направлениях. Цена от 1739 рублей.

Также на поезда следующие по маршруту Москва - Санкт-Петербург и в обратном направлении действуют специальные тарифы. На поезд "Сапсан" билеты от 1860 рублей. Отправление в период с 20 марта по 12 апреля 2020 года. Для "Красной стрелы" билет от 4799 рублей в период с 20 марта по 31 марта 2020 года. Предложение действует на проезд в вагонах СВ.

Обратите внимание, что специальные тарифы не суммируются с другими скидками. Поэтому выбирайте для себя более выгодные тарифы и не пропускайте текущие акции. Список поездов может меняться.

Покупка онлайн является одним из самых удобных, а также безопасным способов приобретения железнодорожных билетов. Поэтому их можно приобрести на нашем сайте. Либо через мобильное приложение на iOS или Android.