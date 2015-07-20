Путешествие на поезде «Москва — Берлин — Париж».

Вы можете прослушать эту статью в аудио формате в нашем подкасте: Ваш браузер не поддерживает аудио

Увидеть Париж – мечта многих путешественников. Каждый оставляет о нем свое мнение и впечатление. Но о том, как добраться туда можно мы расскажем в этой статье. Самый банальный и простой – это через авиасообщение. Самым дешевым способом будет поездка на автобусе, а необычным – на поезде. О последнем и пойдет речь. При этом попутно путешествие приведет вас и в другие не менее интересные города Европы.

Россия осуществляла прямые железнодорожные перевозки в Париж с XIX века и до 1994 года. Несмотря на развитие воздушного сообщения к XXI веку интерес к путешествиям поездом из Москвы в столицу Франции заметно возрос. В 2007 году запустили первый беспересадочный вагон до Парижа, а уже 12.12.2011 в первый рейс был отправлен прямой поезд «Москва — Берлин — Париж». Данный маршрут остается самым длинным для Европы, его длина составляет 3217 км.

Данный маршрут имеет сообщение с 4 странами (Беларусь, Польша, Германия, Франция) с 20 городами, среди которых Минск, Брест, Варшава, Берлин, Страсбург и Париж. Большинство остановок длятся 5-10 минут, однако в Бресте поезд стоит более двух часов, а в Варшаве и Берлине - более часа. Поезд по данному направлению ходит один раз в неделю (вторник) в зимний период и 3 раза в неделю - в летнее время.

Билет в купе для одного пассажира обойдется не менее, чем в 26 тысяч рублей, для СВ придется подготовить 37 855 рублей. Стоимость билета для ребенка от 4 до 12 лет обойдется минимум в 13 000 рублей. (Обратите внимание, что цены могут быть изменены).

Действуют скидки для пассажиров, которые собираются отправиться в путешествие близко к дате своего рождения (7 дней до и после Дня рождения), для молодоженов (в течение одного месяца после свадьбы), для детей 4-12 лет, пожилых людей (после 60 лет), а также юношей и девушек от 12 до 26 лет. Групповые билеты также есть в наличии, их стоимость отличается от индивидуальных больше, чем на 100 евро за билет. При возврате билетов за 15-60 дней до отправления стоимость возвращается в полном объеме.

Для того, чтобы добраться до конечного пункта поезду понадобится около 38 часов. По плану с Белорусского вокзала выезжает он в 16:30, а прибывает в столицу Франции в 9:16 утра.

До крупных остановок путешественники могут добраться за:

• 8 часов 16 минут - до Минска;

• 21 час 14 минут - до Берлина;

• 1 день 7 часов 30 минут - до Франкфурта-на-Майне;

• 1 день 11 часов 19 минут - до Страсбурга.

К услугам путешественников двухместные вагоны первого класса и одноместные класса люкс, четырехместные - второго класса.

Постельное белье включено в цену билета. Пассажирам первого класса и класса люкс выдаются махровые халаты и полотенца. В каждом вагоне работает кондиционер, в купе размещены раковины и биотуалеты, использовать которые не запрещается даже во время остановок.

Пассажиры поезда могут приобрести у проводника питьевую воду, чай, сладости, газеты и журналы, сувениры и сопутствующие товары. К услугам путешественников вагон-ресторан с обширным меню и напитками. Обычно проводник проходит по купе и собирает заказы, а затем доставляет их путешественникам, поэтому ресторан редко заполнен. Меню представлено на русском и английском языках.

Ручную кладь пассажиры поезда могут провозить бесплатно, если ее общий размер (сумма высоты, ширины и длины) не более 200 см, одна сторона не должна быть больше 55 см.

Лимит ручной клади по весу:

• Спальным вагонам для одного пассажира (VIP и I класса) доступен бесплатный провоз до 100 кг ручной клади на купе.

• Спальным вагонам для двоих пассажиров (VIP и I класса) доступен бесплатный провоз до 50 кг на человека.

• Спальным вагонам (II класса и с сидячими местами) доступен бесплатный провоз до 36 кг на взрослого и до 15 кг для ребенка до 12 лет.

Путешественники имеют право взять с собой небольшое животное или птицу в любой класс, если оплачены все места в купе. Комнатные животные перевозятся в клетках, сумках и других специальных переносках. На одно купе разрешена перевозка 1 клетки или одной собаки. Дополнительную плату за перевозку животных вносить не нужно.

При отправлении в поездку с детьми, учитывайте следующее:

• для ребенка до 4 лет можно получить бесплатный детский билет (не включает отдельное место);

• детям 5-10 лет следует приобрести отдельный билет (его цена ниже стандартного);

• если ребенку 10 и больше лет, билет покупают по общему тарифу;

• у несовершеннолетнего должен быть загранпаспорт (или штамп в заграничном паспорте родителя), для детей от 7 лет обязательна фотография.

Документы и багаж проверяют при посадке на поезд и при заезде на территорию Европы, на границе между Беларусью и Польшей (г. Брест). Россиянам в документе проставляют штампы. Выходить из поезда во время этой долгой стоянки (2 часа 23 минуты) запрещено. Второй раз документы проверяют уже при въезде на территорию Польши. Путешественникам, отправившимся в рейс «Москва — Берлин — Париж», необходимо оформить Шенгенскую визу.