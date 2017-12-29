Чем поезд «Белые ночи» отличается от остальных?

Далеко еще не все слышали, про поезд «Белые ночи», который между прочим считается фирменным и на хорошем счету у пассажиров.
За что же его любят люди, вы сможете узнать ниже.
История поезда «Белые ночи»
В 60-80-е годы двадцатого века название «Белые ночи» принадлежало иному поезду, который путешествовал по маршруту Ленинград — Кисловодск.
Однако, теперь все иначе. «Белые ночи» — известный фирменного типа поезд № 617Я/618Я, который проходит по небольшому маршруту Вологда — СПБ — Вологда.
Раньше в оформлении интерьера вагонов этого поезда и в одежде сотрудников применялись льняные ткани, салфетки, кружевные материалы и вышивка — продукция классических вологодских промыслов, о которой многие люди до сих пор не могут забыть. Вагончики были покрашены в синий цвет с голубоватой отделкой. Сейчас железнодорожные вагоны, окрашены в фирменные цветовые решения ЖД, проводники выполняют своими обязанности в новой форме. В 2006 году «Белые ночи» получил звание «Самый лучший поезд северной дороги». Славится состав необычной стилистикой и вежливым персоналом.
Маршрут поезда
Основное направление Вологда — СПБ — Вологда. Поезд «Белые ночи» каждый день отъезжает со станции Вологда-1 и останавливается в конечном счете на Ладожском вокзале. В процессе путешествия, состав останавливается всего на шестнадцати станциях.
Самая большая остановка — Бабаево (35 мин).
Между Вологдой и СПБ поезд преодолевает расстояние в 592 км. Время следования вагонов — 12 часов, туда и обратно.
Важно! Поезд подъезжает к перрону за полчаса до отправки. Есть электронного типа регистрация, сесть в вагон можно при предъявлении паспорта, но иногда просят и распечатанные билеты.
Расписание
Официальное расписание сцепленного состава «Белые ночи» (время по Москве):
Номер 617Я следующий по маршруту Вологда – Санкт-Петербургу, отправление в 19:13, прибытие в 7:46. И в обратном направление поезд 618Я по маршруту Санкт-Петербург – Вологда, отправление в 19:13 и прибытие в 7:46
Удобно то, что уже многие годы расписание не меняется, и узнать его можно на вокзале при приобретении билетов. Также на этот поезд реализуются места в вагонах с животными, однако заказывать их лучше на официальном сайте ЖД.
Схема подвижного состава
«Белые ночи» — поезд с новыми и удобными вагонами. В состав входят:
Все вагоны оснащены биотуалетами, мощными осветительными устройствами, специальным табло для оповещений.
Основные классы обслуживания поезда
В табличке присутствует краткая хар-ка вагонов поезда:
За доп. плату у сотрудников можно взять белье для постели более высокого качества, безалкогольные коктейли, сладости и многое другое.
В вагонах, с бытовыми помещениями можно принять душ, погладить вещи с помощью утюга и доски.
Подробнее об оборудовании вагонов и услугах
Оборудование вагонов:
Купе:
Услуги в купе и СВ:
Услуги в плацкартах:
Вагон-ресторан:
Стоимость билетов на фирменный поезд «Белые ночи»
Официальные цены на билеты нередко меняются, многое зависит от спроса и самого вагона. Не забывайте, что если маршрут популярен, вам придется заплатить больше. Цены также поднимаются перед праздничными днями и летом.
Сколько стоят билеты для разных вагонов:
Важно! Даже в плацкарте предоставляются наилучшие условия для поездки. Получить проездной можно на вокзале в кассе или на официальном сайте.
Особенности поезда
Итак, а теперь подобнее об особенностях. После отправления состава, по вагонному радио иногда начальник произносит речь, в которой он приветствует пассажиров, сообщает полезную информацию. В частности, о том, что билеты на всём маршруте реализуются с местами, так что лучше не садиться на другие. Затем начинается небольшая информационная справка о достопримечательностях населенного пункта, какие места стоит посетить туристам и в завершении включается песня, соответствующая маршруту поезда.
Также начальник периодически делает обход и спрашивает у пассажиров, есть ли вопросы к обслуживанию, записывает номера. После обхода или до него, проводники проверяют билеты, выдают белье, предлагают различные сувениры, чай, кофе и многое другое.
Чаще всего сотрудники выполняют свои обязанности добросовестным образом. Вежливые, аккуратные, всегда помогают с возникшими проблемами.
В вагоне есть электронное табло, где выделяется температура воздуха как снаружи, так и внутри, время, биотуалет, свободен или занят, номер вагона.
Температурный режим в поезде поддерживается автоматическим образом. Как только поднимается до 24 °, запускаются кондиционеры под потолком. И, казалось бы, что это прекрасная функция, но потоки ледяного воздуха дуют лишь в одном направлении. Если попасть под такую мощную струю – можно заболеть. Нижние боковые полки - самое опасное в этом плане место.
Вагон полностью чистый, проводники проводят регулярно влажную уборку каждого места, сиденья мягкие, матрасы большие и длинные. Удивительно, но разницы в стоимости верхних и нижних полок нет, и боковые стоят так же. Что очень удобно, ведь не придется переплачивать за желанное место в поезде.
Полки сверху очень просторные и красивые. Сидеть на них, конечно, сложно. А вот спать можно вполне.
Также стоит выделить, что в вагонах этого поезда есть электронный голосовой помощник. Он приветствует пассажиров, предупреждает, что до отправления состава осталось пять минут, и провожающим необходимо выйти.
Не смотря на высокую стоимость билетов, поезд под названием «Белые ночи», выбирали и будут выбирать, ведь он полностью отвечает всем стандартам. Если вы хотите путешествовать с комфортом, то вам стоит обратить внимание на него.