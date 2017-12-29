Как доехать из Петербурга в Москву по железной дороге за 9 часов? Фирменный поезд «Экспресс» - к вашим услугам.

Поездкам по железной дороге отдает предпочтение большая часть путешественников. Прежде всего, они ценят данный вид транспорта за удобство и безопасность. Фирменный поезд «Экспресс» открывает такую возможность для всех желающих.

История поезда

Самым оживленным маршрутом во все времена существования железной дороги считался путь из Москвы в Санкт-Петербург, поэтому инженеры и транспортники неустанно работают над сокращением времени в пути и максимальным комфортом пассажиров.

О том, чтобы без усилий можно было добраться из одной столицы в другую, люди мечтали с давних пор, однако преодолеть расстояние в более 700 км в мановение ока нереально. На поездку приходилось затрачивать немало времени сил. Хорошо о путешествии из Петербурга в Москву описал в одноименной повести Александр Радищев.

Вояжерам 18 века приходилось миновать многочисленные деревеньки и почтовые станции. С появлением железнодорожного сообщения ситуация изменилась в корне, и современные путешественники едва успевают замечать смену декораций за окнами. Но и этот вариант поездки был неидеален. Всем без исключения хотелось бы как можно быстрее попасть из пункта «А» в пункт «Б».

Свой первый рейс ночной фирменный поезд «Экспресс» совершил еще в 1976 году. До него по маршруту уже курсировала легендарная «Красная стрела», а новый подвижной состав стал, по сути, ее дублером. Поезда даже отправлялись почти одновременно, не считая небольшую разницу в 4 минуты. «Экспресс» добирался до Северной столицы за 8 с половиной часов, останавливаясь лишь в Бологом и Калинине.

В 2002 году было принято решение отменить остановки вовсе, что позволило сократить график на целых 29 минут. Также в двухтысячные пересмотрели дни поездок. Субботу вычеркнули из расписания в период с сентября по май, и, таким образом, движение происходило 6 дней в неделю.

2007 год ознаменовался полным обновлением «Экспресса». Поезд изменился кардинально, что касается дизайна и обслуживания. С тех пор он соответствует европейским требованиям. До ноября 2013 время в пути увеличилось по многочисленным просьбам пассажиров до 9 часов за счет технических остановок. В этот же год поменялось внутреннее убранство вагонов.

Расписание и подвижной состав

В направлении Северной столицы поезд 004А отправляется с Ленинградского вокзала Москвы в 23-30. На Московский вокзал Санкт-Петербурга он прибывает в 8-30. Из Города на Неве состав отправляется уже под номером 003А в такое же время соответственно.

Поезд состоит из 18 вагонов, в числе которых есть ресторан, 2 вагона VIP-класса (4- и 6-купейные), 8 с четырехместными купе (стандартных 36 мест), 6 с двухместными купе «бизнес-люкс класса» и 1 штабной вагон. В первом и втором вагонах – всего 6 и 4 купе.

Приобретая билет в «люкс бизнес-класс» по гендерному признаку, пассажир поедет в No 7, где предусмотрены 18 мест. Такая же возможность предоставляется в купе эконом класса (вагон No 11), где могут размещаться мужчины и женщины отдельно. Мест при этом в два раза больше.

VIP купе

Купе вагона VIP класса разделено на две части. Первая – гостиная-спальня, которую при желании делают только спальной, гостиной или рабочим кабинетом. Второе помещение представляет собой санитарно-гигиеническую комнату (внутри – индивидуальный санузел с биотуалетом, душевая кабина, умывальник). Полы в таких купе оснащены системой подогрева.

В VIP –купе есть раскладывающийся диван шириной 110 сантиметров плюс место наверху (ширина 83 сантиметра). Пассажиры складывают вещи в специальный шкаф. В комнате находятся кресло, столик, DVD-плеер, телевизор, кондиционер. При покупке билетов в такое купе, поездку в нем приобретают целиком. Чтобы попасть внутрь, используется карта-ключ. Для вызова проводника предусмотрена кнопка.

Купе рассчитано на два места, причем дети до 10 лет едут бесплатно при условии сопровождения взрослыми. В стоимость билета входит:

пользование Wi-Fi, настольными играми, мультимедийной системой; застил постельного белья; дорожный набор (полотенца, махровый халат, тапочки); вода из кулера; завтрак (блюда из фиксированного меню, холодная закуска и второе – можно выбрать, кофе или чай, один алкогольный напиток, сок); свежая пресса (в ассортименте, минимально – 5 изданий); зал ожидания для VIP и такси.

Особого внимания заслуживают гигиенические наборы для мужчин и женщин. Пассажирам не нужно долго собираться в поездку, поскольку все, что нужно для гигиены и ухода включено в комплект.

Для женщин в индивидуальной упаковке предоставляются влажные салфетки, ватные диски, принадлежности для зубов, пилочка для ногтей, шампунь, лосьон для тела, гель и шапочка для душа, мыло, расческа. В мужском наборе - бритвенный станок, крем или гель для бритья, щетка, зубная паста, зубочистка влажная салфетка, губка и ложка для обуви.

«Бизнес люкс» (СВ)

В зависимости от номера вагона в поезде есть купе как с двумя спальными местами (верхнее и нижнее расположение), так и купе для одного человека (вагон No 3). И тот, и другой вид представляют собой одну комнату. Диван шириной 83 см трансформируется. Верхнее место имеет такую же ширину. В помещении установлен умывальник, имеется откидывающееся кресло, столик и телевизор.

Стоимость проезда включает:

кондиционирование и радио (с централизированным управлением); блокирование дверей; застил постельного белья; полотенце и гигиенический набор бизнес-класса (набор для обуви – губка и рожок, комплект для чистки зубов, швейные принадлежности, тапочки с закрытым носком, зубочистки); вода в кулере; горячее питание (завтрак); газеты, журналы (минимально – 5 изданий), настольные игры; пользование общей душевой кабиной в вагоне.

Купе эконом-класса

Наибольшим спросом в фирменном поезде «Экспресс» пользуются места в вагонах купе. Каждое помещение рассчитано на четырех пассажиров. Как уже было отмечено, есть отдельный вагон с купе эконом класса, где места распределяются по гендерному признаку (женщины и мужчины едут отдельно). Внутри комнаты размещены 2 верхние и 2 нижние полки, откидной столик. Ширина каждой – 70 см. Безопасность в пути гарантируют защитные планки.

В цену билета входит:

радио (с общим управлением); питьевая вода (есть кулер); горячее питание (завтрак в виде холодной закуски + горячее блюдо на выбор); газеты, журналы (минимальный набор – 4 издания); гигиенический набор (влажные и салфетки и ложка для обуви, комплект принадлежностей для чистки зубов, зубочистки).

Дополнительная информация и услуги

Без доплаты допускается к провозу 36 кг багажа, а в вагонах 1 и VIP класса – 50 кг. Работает доставка блюд из вагона-ресторана. В самом ресторане большой выбор напитков – прохладительных, алкогольных, различные сорта чая, кофе. Действует разносная торговля. Все постельное белье изготовлено из качественной ткани. Помимо основных наборов, которые уже включены в билет, сантитарно-гигиенические принадлежности можно купить за дополнительную плату. На память о поездке пассажиры приобретают сувенирную продукцию.