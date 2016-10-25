Фирменный поезд «Жигули»: история, маршрут и особенности.

Вы можете прослушать эту статью в аудио формате в нашем подкасте: Ваш браузер не поддерживает аудио

«Жигули» является скорым фирменным пассажирским поездом № 009Й/010Й. Это ночной состав, у него удобное расписание. Отправляется он вечером, а прибывает утром. В чем заключаются его особенности? Почему стоит ездить именно на нем?

История поезда

Первый раз состав № 9/10 с маршрутом Куйбышев (прежнее название Самары) – Москва – Куйбышев совершил путешествие в 1964 году. В то время начальником бригады был Николай Георгиевич Фокин – ветеран войны и труда. Он получил звание почетного железнодорожника.

В следующем году его перевели в класс фирменных поездов. Ему присвоили ныне действующее название – «Жигули». Вдохновением для него послужила природная достопримечательность Самарского края – знаменитый горный массив на волжском побережье. В 1993 году Министр путей сообщений подтвердил фирменное звание по результатам прохождения аттестации.

В 2004 году в День железнодорожника стиль «Жигули» изменился, что порадовало жителей и гостей Самары. Главные изменения отразились снаружи. Ранее состав был выполнен в зеленом оттенке. Но его сменили на серо-синюю палитру. Эта гамма свойственна ОАО ЖД. Внутри тоже произошло обновление. В плацкартные вагоны добавили системы кондиционирования воздуха и микроволновые печи. В места с повышенной комфортностью установили жидкокристаллические телевизоры с плоским экраном.

В 2010 году вагоны обновили на новый модельный ряд. Помимо плацкартных вагонов, были также сделаны купейные.

В 2014 году появился вагон люкс-класса.

В 2019 году состоялся 55 день рождения поезда.

Движение поезда было приостановлено только 1 раз за всю историю его существования. Случилось это 15 (в Самаре)/16 (в Москве) апреля 2020 года. Прекращение деятельности было связано с распространением коронавирусной инфекции. Поток пассажиров снизился, нахождение в вагонах не было полностью безопасным в сложившейся ситуации. Людям, которые должны были отправиться в следующие даты, предложили другим способом добраться до пункта назначения либо вернуть полную стоимость приобретенных билетов. Возобновилось движение только 17 (в Самаре)/18 (в Москве) июля 2020 года.

Состав «Жигули» – визитная карточка столицы Куйбышевской магистрали. Он популярен среди гостей, уже более 55 лет пользуется большим спросом. Каждый месяц к его услугам обращается более 20 тыс. пассажиров.

Маршрут

Пассажирский поезд «Жигули» движется по рейсу Самара – Москва – Самара. Он проезжает Самарскую, Ульяновскую, Пензенскую, Рязанскую, Московскую области, а также республику Мордовия. Самые крупные города на пути состава – Рязань и Сызрань. Состав совершает 5 остановок. Наиболее продолжительная приходится на станцию Рузаевка, она длится 15 минут.

Отправляется состав со станции Самара в городе Самара. Прибывает на станцию Казанский вокзал в городе Москва.

Из Самары поезд «Жигули» обычно отходит примерно в 18:50, а до Москвы доезжает в 7:53. Из Москвы он отправляется в 20:08, а в Самаре оказывается в 9:11. Такое расписание очень удобно, ведь большая часть пути приходится на ночь. Пассажиры могут спать в течение почти всей дороги, за счет чего перемещение между городами будет незаметным.

Основные характеристики

У «Жигули» есть несколько особенностей, значимых для пассажиров:

Ежедневный путь в обе стороны составляет 1044 км.

Общее время в дороге: 13 ч 3 мин.

Поезд ходит каждый день и круглогодично.

Он опережает другие составы, которые проходят такое расстояние за 18 часов. Его скорость 120 км/ч.

Помимо купейных вагонов (7 четырехместных), есть еще спальные (5 двухместных), штабной и ресторан. Во всех вагонах установлены микроволновые печи. В штабном расположено просторное купе для людей с ограниченными возможностями здоровья и сопровождающих их лиц, где им оказывают необходимую помощь.

В вагонах приятный современный интерьер. Все предметы чистые, не поврежденные. Обслуживание находится на высоком уровне.

Классы обслуживания

В состав поезда «Жигули» входят несколько разновидностей вагонов. К их числу относятся:

плацкартные и купейные вагоны (в т.ч. с повышенной комфортностью) – № 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13;

спальные вагоны (в т.ч. бизнес-класса) – № 2, 3, 4;

1 вагон люкс-класса – № 1;

1 штабной вагон – № 6;

1 вагон-ресторан.

Услуги

К общим услугам относятся следующие положения:

проводники застилают постельное белье на верхних полках;

пассажиры могут посмотреть лицензионные видеопрограммы;

при необходимости человеку предоставляется аптечка с медикаментами и средствами для оказания первой мед. помощи.

Помимо вышеперечисленного, во всех вагонах установлены микроволновые печи, биотуалеты, розетки 220 В (в каждом купе), бесплатный Wi-Fi.

Что предлагается за дополнительную плату?

Вагон-ресторан оказывает услуги по доставке заказов в купе. Если в меню не оказалось желаемого блюда, повар приготовит его специально для пассажира. Также в вагоне-ресторане есть разносная торговля.

Большой ассортимент чая, кондитерских изделий и различных сувениров.

Печатные издания.

Эти услуги оплачиваются посредством банковской карты.

Условия в каждом типе вагона отличаются:

Купе. Это комфортные вагоны. Стоимость билета составляет около 4400 рублей. За эту сумму пассажир получает комплект постельного белья и принадлежностей личной гигиены (зубную щетку, расческу, носовые платки, полотенце, мыло и иные вещи, необходимые в дороге), воду из кулера, питание, прессу, щетки для обуви и одежды, настольные игры.

Спальные вагоны. Посетители могут воспользоваться кондиционером, комплектом упакованных гигиенических принадлежностей, прессой, лицензионными видеопрограммами, водой из кулера, питанием (можно заказать позиции фиксированного меню), настольными играми, щетками для обуви и одежды. Проводники помогут застелить места постельным бельем. Билеты стоят более 7000 рублей.

Люксовый класс. В этих вагонах добавились телевизоры с DVD-проигрывателями. Места оснащены кондиционерами, беспроводным доступом в сеть интернет, отдельной уборной комнатой, умывальником и душевой кабиной. У проводников есть DVD-диски, среди которых можно выбрать фильм. Гостям дается новое постельное белье и халаты. Билеты в этот класс самые дорогие. Их стоимость составляет более 8000 рублей.

Те пассажиры, которые заранее задумываются о покупке билетов на поезд «Жигули», неплохо экономят на них. На верхние полки в купейных вагонах действует дополнительная скидка в размере до 30%. Все сезонные коэффициенты и другие скидки действительны для этого состава. Приобретая билет, человек может воспользоваться услугой электронной регистрации.

Продажи билетов на маршрут открываются за 90 дней до отправления состава «Жигули». Для покупки они доступны в кассах ЖД дальнего следования, а также на интернет-платформах.

Фирменный поезд «Жигули» – оптимальный вариант для людей, которым надо добраться из Самары в Москву или проехать в обратном направлении. Он комфортный, быстрый, в нем есть все необходимые услуги. Путешествие на таком составе будет очень приятным.