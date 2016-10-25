Фирменный поезд «Жигули»: история, маршрут и особенности.

«Жигули» является скорым фирменным пассажирским поездом № 009Й/010Й. Это ночной состав, у него удобное расписание. Отправляется он вечером, а прибывает утром. В чем заключаются его особенности? Почему стоит ездить именно на нем?
История поезда
Первый раз состав № 9/10 с маршрутом Куйбышев (прежнее название Самары) – Москва – Куйбышев совершил путешествие в 1964 году. В то время начальником бригады был Николай Георгиевич Фокин – ветеран войны и труда. Он получил звание почетного железнодорожника.
В следующем году его перевели в класс фирменных поездов. Ему присвоили ныне действующее название – «Жигули». Вдохновением для него послужила природная достопримечательность Самарского края – знаменитый горный массив на волжском побережье. В 1993 году Министр путей сообщений подтвердил фирменное звание по результатам прохождения аттестации.
В 2004 году в День железнодорожника стиль «Жигули» изменился, что порадовало жителей и гостей Самары. Главные изменения отразились снаружи. Ранее состав был выполнен в зеленом оттенке. Но его сменили на серо-синюю палитру. Эта гамма свойственна ОАО ЖД. Внутри тоже произошло обновление. В плацкартные вагоны добавили системы кондиционирования воздуха и микроволновые печи. В места с повышенной комфортностью установили жидкокристаллические телевизоры с плоским экраном.
В 2010 году вагоны обновили на новый модельный ряд. Помимо плацкартных вагонов, были также сделаны купейные.
В 2014 году появился вагон люкс-класса.
В 2019 году состоялся 55 день рождения поезда.
Движение поезда было приостановлено только 1 раз за всю историю его существования. Случилось это 15 (в Самаре)/16 (в Москве) апреля 2020 года. Прекращение деятельности было связано с распространением коронавирусной инфекции. Поток пассажиров снизился, нахождение в вагонах не было полностью безопасным в сложившейся ситуации. Людям, которые должны были отправиться в следующие даты, предложили другим способом добраться до пункта назначения либо вернуть полную стоимость приобретенных билетов. Возобновилось движение только 17 (в Самаре)/18 (в Москве) июля 2020 года.
Состав «Жигули» – визитная карточка столицы Куйбышевской магистрали. Он популярен среди гостей, уже более 55 лет пользуется большим спросом. Каждый месяц к его услугам обращается более 20 тыс. пассажиров.
Маршрут
Пассажирский поезд «Жигули» движется по рейсу Самара – Москва – Самара. Он проезжает Самарскую, Ульяновскую, Пензенскую, Рязанскую, Московскую области, а также республику Мордовия. Самые крупные города на пути состава – Рязань и Сызрань. Состав совершает 5 остановок. Наиболее продолжительная приходится на станцию Рузаевка, она длится 15 минут.
Отправляется состав со станции Самара в городе Самара. Прибывает на станцию Казанский вокзал в городе Москва.
Из Самары поезд «Жигули» обычно отходит примерно в 18:50, а до Москвы доезжает в 7:53. Из Москвы он отправляется в 20:08, а в Самаре оказывается в 9:11. Такое расписание очень удобно, ведь большая часть пути приходится на ночь. Пассажиры могут спать в течение почти всей дороги, за счет чего перемещение между городами будет незаметным.
Основные характеристики
У «Жигули» есть несколько особенностей, значимых для пассажиров:
Классы обслуживания
В состав поезда «Жигули» входят несколько разновидностей вагонов. К их числу относятся:
Услуги
К общим услугам относятся следующие положения:
Помимо вышеперечисленного, во всех вагонах установлены микроволновые печи, биотуалеты, розетки 220 В (в каждом купе), бесплатный Wi-Fi.
Что предлагается за дополнительную плату?
Эти услуги оплачиваются посредством банковской карты.
Условия в каждом типе вагона отличаются:
Те пассажиры, которые заранее задумываются о покупке билетов на поезд «Жигули», неплохо экономят на них. На верхние полки в купейных вагонах действует дополнительная скидка в размере до 30%. Все сезонные коэффициенты и другие скидки действительны для этого состава. Приобретая билет, человек может воспользоваться услугой электронной регистрации.
Продажи билетов на маршрут открываются за 90 дней до отправления состава «Жигули». Для покупки они доступны в кассах ЖД дальнего следования, а также на интернет-платформах.
Фирменный поезд «Жигули» – оптимальный вариант для людей, которым надо добраться из Самары в Москву или проехать в обратном направлении. Он комфортный, быстрый, в нем есть все необходимые услуги. Путешествие на таком составе будет очень приятным.