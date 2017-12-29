Классическая картина – перрон, состав, готовый вот-вот уйти по пути следования, проводник и растерянный пассажир с багажом. Куплен билет, но, увы, он с ошибкой, и что теперь делать, знает только проводник! Ниже полезная информация для тех, кто часто путешествует поездами или хотя бы планирует сделать это в ближайшие годы. Итак, ошибки в железнодорожном билете – почему они случаются, что делать при обнаружении и как их избежать! Обо все подробнее!

Что считается ошибкой

Начнем с того, что считается ошибкой в билете и почему это важно. Железнодорожный билет продается по удостоверению личности (паспорт, свидетельство о рождении), в него же заносятся личные данные – фамилия, имя, отчество, пол, гражданство, дата рождения, серия и номер паспорта. Для чего это делается? Из соображений безопасности, с целью учета категорий пассажиров, для избежания мошенничества и т.д. Посадка в поезд идет по билету и удостоверению личности со сверкой данных. И здесь-то и выясняется, что в билете ошибка. Ошибкой считаются пропуск или вставка буквы, перестановка букв, неверные цифры, отсутствие цифры, неправильно проставленный пол, написание цифр вместо букв и наоборот. Если человек перепутал местами окошки для написания имени и фамилии. Плюс, если международный поезд и билет покупается по загранпаспорту, могут быть расхождения в написании имени и фамилии латиницей.

Ошибки в билете: почему их сразу не видно

Часто ошибки бывают не с целью кого-то запутать или обмануть, а случайные и непреднамеренные. К примеру, нажал не ту клавишу на клавиатуре, чуть задержал палец, и буква задвоилась, автокорректор T9 исправил слово. Во время покупки билетов онлайн человек больше думает о том, как у него пройдет поездка, правильно ли он решил выбрать поезд, насколько это удачный рейс и можно ли было найти вариант дешевле. Затем все внимание на оплату, чтобы не перепутать данные карточки. Потом распечатка билета, и все. Многие пассажиры даже не берут в руки паспорт, надеясь на свою память. Машинально пробегают глазами билет – вроде все правильно, при этом даже особо не вчитываются и практически не видят ошибок. Это психология, эффект хорошо известной вещи, как, к примеру, отражение в зеркале, когда мозг командует – все в порядке, я видел это тысячи раз и сейчас все ок. Есть еще один момент – номер паспорта. При онлайн-покупке номер паспорта нужно вводить в специальное окошко (как и другие данные), но при распечатке билета номер полностью не видно, только начальные цифры. Пассажир в полной уверенности, что у него в билете правильные данные, но проводник через приложение видит весь номер паспорта и, соответственно, отмечает, есть ли ошибки. Таким образом, правильное заполнение данных при покупке билета, перепроверка после внесения – два момента, когда еще можно успеть проверить и исправить ошибки. Именно поэтому в те две-три минуты покупки билета стоит быть предельно собранным и внимательным, не полагаться на память и все перепроверять. Как вариант, при частых поездках и регулярных покупках билетов в интернете лучше всего открыть личный кабинет и заполнить личные данные. Потом они будут подставляться автоматически, это позволит избежать нелепых ошибок.

Если в билете ошибка…

И все же, от ошибок никто не застрахован, и в железнодорожных билетах они встречаются довольно часто. Что делать в таком случае? Если пассажир обнаружил ошибку еще дома и времени на исправление предостаточно, он может обратиться в сервис (приложение), где был куплен билет и попросить внесли изменения. Чаще всего услуга будет бесплатной или с минимальным процентом. Если пассажир обнаружил ошибку по пути на вокзал или на нее указал проводник на перроне (самый распространенный случай), придется менять билет.

Железные дороги смотрят на «степень вины», сколько ошибок допущено и какого типа:

• одна ошибка – это перестановка рядом стоящих букв или цифр, описка, пропуск буквы или цифры, такая ошибка считается не грубой и билет переоформляется без доплат;

• две и более, они в имени и отчестве – это грубые ошибки, переоформление билета за отдельную плату.

К слову, иногда проводники не обращают внимание, если в билете сделана одна ошибка в фамилии или номере паспорта, и пропускают пассажиров в вагон. Поменять билет с доплатой можно у проводника или в кассе, но в любом случае, делать это нужно заранее – никто не задержит поезд ради одного пассажира. Варианты «доплатить без квитанции» или договориться не рекомендуются, т.к. ответственность за ошибку в билете лежит не только на пассажире, но и проводнике. Если пассажир отказывается менять билет и доплачивать за изменения в личных данных, его не допустят к проезду.

Ошибка в ж/д билете, который идет за границу

Есть ситуация, когда даже незначительную ошибку в билете (описка или буквы поменяны местами) нельзя исправить. Речь про поезда, которые идут за рубеж. По правилам Российских железных дорог пассажира не посадят в международный поезд, если есть хоть одна ошибка в билете. При этом невозможно обменять билет у проводника или кассира даже с доплатой. Такой билет можно только сдать и купить новый, если позволяет время до отправки состава. Железные дороги других государств по-разному относятся к ошибкам в билете – где-то проездной документ остается действительным, где-то нет. Потому перед поездкой лучше уточнить, через территорию каких стран проходит поезд и какие требования предъявляются к билету. Раньше билеты покупали в кассах, риск сделать ошибки был даже у опытных кассиров. Что говорить про обычных людей, когда голова занята хлопотами по предстоящей поездке! И все же стоит быть внимательными и не надеяться на русский авось, две минуты покупки билета быть предельно собранным!