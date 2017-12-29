Какие возможности для туризма открывают российские ЖД

В России разветвленная железнодорожная сеть позволяет формировать разнообразные маршруты для путешественников (как кратковременные, длящиеся несколько часов, так и более длительные — до нескольких дней). В последнее время активно развивается железнодорожный туризм, предлагающий полноценный отдых и интересное времяпровождение. Поезд повышенной комфортности является не только средством передвижения, но и выполняет функции отеля, ресторана, развлекательного центра, экскурсионного бюро. В России наиболее известны такие туристические поезда, как:

«Стриж»;

«Восток»;

«Золотой орёл»;

«Байкальский круиз»;

«Императорская Россия».

Они возят туристов по самым красивым местам нашей страны, а во время остановок пассажирам предлагаются организованные автобусные или пешеходные экскурсии.

Какие направления предлагает ОАО «ЖД» для туристического рынка?

Во-первых, это туры выходного дня (длительность поездки составляет не более двух суток), чаще всего выполняются по государственному или корпоративному заказу. У индивидуальных туристов большим спросом пользуются однодневные поездки в:

Тверь;

Калугу;

Торжок;

Суздаль;

Владимир;

Великий Новгород.

Достаточно известен туристический поезд «Кругобайкальский экспресс», который следует 2 дня вдоль побережья Байкала с остановками в самых красивых местах.

Во-вторых, это региональные туристические путешествия. Наибольший интерес вызывают республики Татарстан и Башкортостан, Ставропольский и Краснодарский края, а также следующие области:

Нижегородская;

Свердловская;

Челябинская;

Московская;

Ростовская;

Тюменская.

В-третьих, это железнодорожные круизы, которые пользовались огромной популярностью в советский период. Существовала целая специализированная инфраструктура, позволяющая людям проводить ночи в поезде, а днем знакомиться с достопримечательностями различных городов.

На сегодня у этого направления большой потенциал, который используют железнодорожники, разрабатывая новые маршруты и возрождая хорошо забытые старые. Туроператоры отмечают, что обычные туристы и люди, совершающие деловые поездки, всё чаще выбирают скоростные поезда. Среди зимних программ популярны «Путешествие к Деду Морозу» в Великий Устюг и «Величие Севера». ОАО «ЖД» предоставляет замечательную возможность весело и интересно провести новогодние праздничные дни. В 2022 году уже реализуются новые туристические маршруты: «Поморский экспресс» и «В Сибирь».

Вызывают интерес и ретро поезда на паровозной тяге, что также становится перспективным туристическим направлением, как, например, набравший популярность маршрут из Сортавала в парк «Рускеала». Станция и интерьер данного поезда оформлены в стиле конца 19 — начала 20 веков, об отправлении извещают удары станционного колокола. Уже сейчас можно совершить подобные однодневные туры в Тулу, Коломну или Рязань.

Чем отличается комфортабельный туристический поезд от обычного состава?

Это настоящий отель на колесах. Под потолком спрятана система обеззараживания воздуха, интегрированная в канал рециркуляции. Проходящие воздушные потоки обрабатываются мощной ультрафиолетовой лампой, поэтому вирусы становятся неактивны и безопасны для пассажиров.

Вагоны оборудованы системами видеонаблюдения, сервисными зонами общего пользования, электронными табло, кондиционерами. Вместо титанов установлены кулеры с холодной и горячей водой. В туалетных комнатах всё в соответствии с современными санитарными нормами: душ, туалеты — экологически чистые, бесконтактная подача мыла и воды, сушилка для рук — автоматическая.

Плацкартные вагоны могут похвастаться обновленным дизайном. Сантиметров на 10 стали длиннее полки, каждое место имеет шторку, розетку и USB- разъем. Купе оснащены современными телевизорами, а номера «люкс» — собственным санузлом.

Туристические поезда формируются с дополнительными вагонами: баром, рестораном, «танцплощадкой», караоке, библиотекой и т.п. По вечерам или на длительных перегонах в просторных красивых залах проводят лекции, концерты живой музыки, мастер-классы. Проводники приветливы, доброжелательны, владеют иностранными языками.

Преимущества железнодорожных путешествий

Положительных сторон множество:

экономия на гостиницах;

независимость от трансфера;

достаточно комфортное размещение;

доступность поездки в любое время года;

идеальная логистика (опозданий не будет);

экскурсии проводятся опытными местными гидами;

питание предоставляют городские кафе и рестораны;

приемлемая цена (а ведь можно ещё и кэшбэк получить);

практически все услуги уже включены в стоимость билета;

обеспечение полного сопровождения от начала тура и до конца;

при пересечении границы досмотр проводится таможенниками прямо в купе;

маршруты круговые, т. е. поезд не проходит дважды по одной и той же местности.

А минус всего один: успеваете посмотреть много красивых мест, но нет возможности задержаться там, где вам понравилось.

В настоящее время российский железнодорожный туризм рождается заново. Если изначально он ориентировался на иностранцев, желающих прокатиться по Транссибирской магистрали, то теперь в приоритете развитие внутренних туристических маршрутов, доступных для широких слоев населения, в том числе школьников, студентов, многодетных семей.

Успешно реализуется масштабный проект «Пять пятниц», главная идея которого — минимизация затрат на поездку, так как поезд выкупается полностью, а благодаря поддержке местных властей питание обходится недорого. В пятницу отдыхающие отправляются в другой город, в субботу для них организовывают насыщенную экскурсионную программу, а вечером с ворохом приятных впечатлений все возвращаются домой.

С 2021 года самостоятельных туристов не обязывают приобретать экскурсионную программу, т. е. для них поезд — это транспорт и отель на время тура, а экскурсии они планируют по собственному выбору и оплачивают дополнительно.

Железнодорожные туры обеспечивают высокий уровень безопасности и комфортность перемещения (можно любоваться природой из окон поезда, в любой момент походить по вагону или прилечь отдохнуть, отключиться от работы и снять накопившееся за неделю напряжение под убаюкивающий стук колес).

Для дальнейшего развития традиций железнодорожных путешествий требуется совершенствование нормативно-правовой базы, регулирование расписания поездов в соответствии с потребностями отдыхающих, запуск скоростных поездов по маршрутам популярных туристических регионов.