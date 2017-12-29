Курочка, огурчики и яйца на обед – прошлое или будущее ЖД? Про важный аспект путешествия на поездах

Что покушать во время поездки – едва ли ни самый интересный вопрос, наравне с «я ничего не забыл?» и «когда уже приедем?». Для многих это важная составляющая, от которой зависят настроение, самочувствие и дальнейшие планы. И вот ЖД преподнесла сюрприз: питание в поездах будет, но в другом, непривычном формате! Чуть подробнее о питании в поездах ЖД: нужно что-то брать с собой и где можно поужинать?

Что ели в поездах

Даже те, кто ни разу не ездил в поездах, прекрасно понимают, о чем речь – аромат свежих огурчиков, запеченной курочки и яиц вкрутую окутывал состав еще до отправления. Аппетитно и вкусно, но зачастую только тому, кто сам обедает! Вообще путешествующие в поездах дальнего следования четко разделились на два лагеря – те, кто берет еду (как правило, домашнюю) с собой в купе, и тех, кто предпочитает ходить обедать в вагон-ресторан. Первые брали с собой… да что угодно! Суп в банках и термосах, готовые котлеты, картофель в мундире, курочку, колбасу, пирожки, яйца вкрутую и всевозможные овощи. Главное, сытно и вкусно, и обязательно соль в маленькой коробочке! Все яства раскладывались на столике, приглашались желающие разделить трапезу, кто заинтересованным взглядом смотрел за магией разворачивания кульков и свертков и угадывал по запаху, что сейчас достанут. Плотно пообедав, путешественники шли за чаем, потом, как правило, дремота или разговоры до того времени, как приедет пора опять разворачивать свертки. Среди часто путешествующих или хорошо осведомленных о пути было особым шиком подгадать время обеда, а затем выйти и купить на перроне малосольных огурчиков к своей картошке, горячих пирожков или рыбы.

Вторые предпочитали в купе держаться на сухом пайке, а обедали в вагоне-ресторане. Выбирали блюдо по меню, официант накрывал стол, скатерти-салфетки и т.д. В этом была своя прелесть, небольшой уход от реальности путешествия в поезде (минимум комфорта, неудобна поза, если досталась верхняя полка, теснота). Во время обеда все было красиво и празднично, вопросы качества и стоимости еды, плюс этику обслуживания можно не выяснять.

И тот вариант, и этот не идеальны. Во-первых, качество продуктов и блюд – никто не может гарантировать, что заботливо приготовленная курочка не испортится в сумке раньше времени, а в вагоне-ресторане не подадут оливье в легким запахом прокисшего. Во-вторых, вагон-ресторан просто не в состоянии вместить и накормить весь состав, поэтому самый неторопливый запросто мог остаться без ужина. Ну и в-третьих, деликатный вопрос антисанитарии что при обеде в ресторане, что в купе. Может быть, поэтому многие пассажиры, если им предстояло провести в дороге сутки-другие, предпочитали обойтись лаконичными шоколадкой, минералкой и яблоками: набор без запаха, ограниченного срока годности, удобно есть.

Новости РЖЖ: бистро на смену ресторана

В Российских железных дорогах решили менять концепцию питания в поездах. Так, на смену привычным вагонам-ресторанам придет вагон-бистро. Главное отличие – в поездах теперь не будут готовить еду из свежих продуктов и полуфабрикатов, как это делают в ресторанах, а будут предлагать уже готовые блюда, по аналогии с самолетом. Раньше повар готовил вовремя движения поезда, ориентируясь на спрос, сейчас же пассажирам предложат выбрать вариант готового обеда из нескольких позиций. Обеденный набор готовят в пищевом цеху, охлаждают, упаковывают в стерильные контейнеры и поставляют в поезд. Пассажир выбирает условную «курицу или рыбу», кухонные работники разогревают контейнер и сервируют стол, либо относят еду в купе, либо просто дают в руки путешественнику. В ЖД обещают, что наборы будут разнообразные и с учетом религиозных, возрастных и медицинских аспектов. Т.е. постящиеся, пассажиры с детьми или диабетики не будут ущемлены в своих правах вкусно и правильно пообедать в поезде. Кроме того, пассажиры по-прежнему смогут брать в поезд свою еду, плюс что-то заказывать из службы доставки к перрону или даже сразу в вагон-бистро!

Новый формат питания в поездах: за и против

Новый формат питания пока не откатан на 100%, чтобы делать достоверные выводы, прижилась идея или нет. Здесь еще нужно учитывать территориальный аспект – в Москве, Питере и других крупных городах нововведения приживаются быстрее и по предварительным опросам спрос есть. В глубинке по-прежнему предпочитают традиционный подход. Возможно, это связано с финансовой состоятельностью и бОльшим распространением идеи готовых блюд в столице. И все же, с новым форматом можно быть уверенным – вас обслужат быстро! Об этом говорит само название вагона – бистро, значит, быстро. Теперь не нужно ждать, пока повар выдаст блюдо из-под ножа или соберет его из заготовок, разогреет, сервирует. Наборы поставляются готовыми, собранными, упакованными – грей при необходимости, открывай и ешь. При этом многие пассажиры опасаются, как бы такой формат в своих простоте и удобстве не скатился к бутербродам и фастфуду. В ЖД уверяют, что это не фастфуд, хотя для любителей гамбургеров, стрипсов и картошки фри будут и их коронные блюда. По стоимости такое питание должно стать дешевле, чем обед в вагоне-ресторане, потому что снижена нагрузка на хранение продуктов, приготовление. Пассажир сможет пообедать готовым набором в вагоне-бистро как с сервировкой, так и накрыть стол самостоятельно. Может вообще взять набор домой или съесть в купе. Однако ЖД не готова полностью перейти на такой тип питания, в фирменных поездах останутся классические вагоны-рестораны.

Так как же быть, что лучше брать с собой в поезд – деньги на обед или еду, готовый набор или свою запеченную курочку? Естественно, это вопрос личных предпочтений и отношения к еде. Здесь ЖД предлагает самостоятельно сделать выбор, как относительно еды (свое или покупное), так и места обеда: можно в купе, можно в вагоне-ресторане. Все для комфорта и удобства пассажиров!