Что объединяет паломников, монахинь и три вагона ЖД?

Как вы думаете, что может объединять вагоны ЖД, паломников, монахинь и других служителей церкви? Без шуток рассказываем, где можно даже увидеть ответ на этот вопрос.

Уже более семи сотен лет насчитывает село Ыб, которое расположено на реке Сысоле, в 55 километрах от Сыктывкара. Добраться можно на автобусе или машине. Сюда интересно заехать только лишь ради названия и красот русской природы. Находится он на семи холмах, поэтому его название так просто и переводится с языка коми «возвышенность». Место пытаются популяризировать за счет Финно-угорского этнокультурного парка. Также эти места овеяны страшными историями и легендами, но речь сегодня будет не об этом.

Нас больше заинтересовал Ыбский Серафимовский женский монастырь. Ежегодно приезжает большое число паломников сюда, также туристы начала интересоваться этим местом. Причем не только монастырем. Кстати, он действующий, поэтому закрыт для посторонних, а вот церковь посетить можно, как и присоединиться к крестному ходу. А рядом с монастырем находится та самая достопримечательность, создавшая наш вопрос. Целых два вагона ЖД стоят посреди поля в своей современной серо-красной раскраске. Причем железнодорожных путей поблизости нет, ближайшая станция – Сыктывкар. А если прогуляться до Свято-Вознесенского собора, около дома батюшки будет еще один вагон. Почти прямо у въезда в Ыб.

Ответ на то, почему посреди поля железнодорожные вагоны оказался слишком прост. Нет, там внутри не церковь. Это классические купейные вагоны стоят для того, чтобы паломники, приезжающие сюда, могли отдохнуть. Своего рода гостиница, которая имеет спрос летом. Можно заночевать, либо несколько часов просто отдохнуть. А вот на любопытный вопрос: откуда они здесь появились – точного ответа нет. Тут два варианта – куплены или приняты в подарок от ЖД.

Такие истории на дороге были. К примеру, знаменитая церковь-вагон, которая расположена в Нижнем Новгороде на улице Игнатовых. В 2005 году Храм иконы Божией Матери Державная остался без собственного здания. И в этот же год он получил в подарок от ЖД списанный плацкартный вагон, куда перенесли все иконы и продолжили службу. По сей день это действующая церковь в вагоне, которую прозвали «народной». Потому что она создавалась людьми, не имеет золотых куполов и богатого убранства.

Но и это был не первым случаем появления церковного вагона. Их история уходит далеко в 1890 год, когда был создан первый такой храм. Спустя шесть лет на Путиловском заводе прошла первая служба в вагоне. В дар от ЖД получило по вагону Новосибирская епархия в 2002 году и Иркутская в 2005 году. Причем они курсировали по железной дороге. Сделаны они были с целью, чтобы пассажиры могли посещать служения, можно было перевозить святые мощи. А также в тех уголках, где будет состав, нет церкви, прихожане смогли помолиться. Поэтому на стоянках и в пути в вагонах-храмах можно посетить службы. Только в поселки Ыб вагоны используют, как гостиницы. На данный момент они функционируют в летнее время, но планируют провести в вагоны отопление, чтобы паломники, а может и обычные туристы, смогли там переночевать или отдохнуть перед дорогой.

А какое еще интересное использование железнодорожных вагонов вам удавалось наблюдать? Ведь никто не мог подумать, что из вагонов делают гостиницы в столько небольшом поселке. А сколько еще потаенных мест и небольших поселков находится в необъятной России, где может скрыт еще более интересный способ использования бывших пассажирских вагонов.