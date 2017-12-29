Музей железных дорог России. Почему стоит там побывать?

Вы можете прослушать эту статью в аудио формате в нашем подкасте: Ваш браузер не поддерживает аудио

История железных дорог России – это очень интересно и увлекательно. Причем не только для детей, но и для взрослых. Сегодня мы ее пересказывать не будет, а расскажем о месте, где можно не только посмотреть, но и потрогать эту историю в Санкт-Петербурге.

Первый музей в городе на Неве был создан в 1974 году. Его основная цель была хранить и собирать все данные, которые касаются роста железных дорог в регионе. Так было положено начало музея Октябрьское железной дороги. В дальнейшем начался активный сбор материалов и формирование коллекции и будущей экспозиции музея. В частности они рассказывали о строительство и эксплуатации Царскосельской и Николаевской железных дорог, об участии дороги в Великой Отечественной войне и в послевоенные годы, экспонаты не только со всей страны, но и из ближайшего и дальнего зарубежья.

Собрав существенную коллекцию, в 1991 году в Шушарах был открыт первый в России музей железнодорожной техники. Но количество экспонатов с каждым годом формировалась и требовала больших площадей. Поэтому через 10 лет на площадке перед бывшим Варшавским вокзалом коллекция обрела новый дом, что сделало музей популярным среди жителей и туристов.

Но фурор музей произвел в 2017 году, когда переехал к Балтийскому вокзалу. Само открытие нового помещения приурочили к 180-летию железных дорог в России. Именно сюда и предлагаем вам сходить на досуге.

Музейный комплекс раскинулся на более 50 000 квадратных метрах. Старое паровозное депо обрело новую жизнь в виде первого корпуса, вторым стало современное здание. Между ними стеклянная галерея с подвесным мостом. Также есть на территорию размером примерно 5 футбольных полей 118 уникальных экспонатов подвижного состава.

Интересный факт, что такого рода музей является самым большим не только в России, но и в Европе. Поэтому если вы окажитесь в Санкт-Петербурге, то уделите несколько часов, а то и половину дня на эту коллекцию железнодорожного транспорта. До него легко добраться, доезжаете до метро «Балтийская» и просто обходите одноименный вокзал. Либо по навигатору: Библиотечный пер. 4, корпус 2, строение 1.

Музей железных дорог России идет в ногу со временем, поэтому даже на экскурсии скучно не будет. Помимо «унылых» для детей лекций в музее функционирует множество мультимедийных инсталляций. Поэтому долю времени вы потратите только на них. Примечательно, что некоторые вагоны можно трогать и даже заглянуть в них поближе. Что приводит в восторг даже взрослых. Не каждый день видишь такие махины с историей. Можно даже попробовать поуправлять электричкой. Любители военной техники также найдут, на что посмотреть.

Благодаря новым помещениям можно смотреть на многие составы не только сбоку и внутри, а также сверху и даже снизу. Поэтому время ваше пролетит тут незаметно. Современный музей предлагает отдохнуть на стилизованных лавочках, как на перроне. Можно выпить кофе, а дети могут поиграть с поездами в детской комнате. Кстати, для детей придуманы различные программы, в зависимости от возраста. Что позволяет приходить сюда с ребенком многократно по мере его взросления. Поэтому «одноразовым» Музей железных дорог просто нельзя назвать.

Вы можете самостоятельно совершить прогулку по музею, либо в экскурсионной группе. И удивительная услуга, для тех, кто любит интерактив. В кассе вы можете приобрести квест-карту, которая позволит вам в форме игры познакомиться ближе с железными дорогами, историей и узнать интересные факты.

Если вы не фанат такого вида транспорта, то ради интереса загляните на официальный сайт музея. Там вы найдете виртуальный тур, он даст вам представление, о том, что вы увидите в реальности. И после этого может, примите решение о его посещении. Мы бы хотели рассказать о многих экспонатах, потому что коллекция действительно интересная. Но за нас сделает это лучше экскурсовод.

Живете вы в Санкт-Петербург или просто приезжаете сюда, как турист, значения не имеет. Как неважно любите вы железнодорожный транспорт или нет. Современный музей прекрасное досуговое место для всей семьи. От нас однозначная рекомендация к посещению. Если вы уже познакомились с музеем, расскажите, что в нем понравилось больше и посетили бы еще раз?