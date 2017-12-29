Когда ты капельку рассеян, а в поезде ехать надо.

Вы можете прослушать эту статью в аудио формате в нашем подкасте: Ваш браузер не поддерживает аудио

Если вы не путешествуете в поездках несколько раз в неделю, то некоторые мелочи могут порой забыться. А если вдобавок вы по натуре переживаете по мелочам, на вас находит порой забывчивость или невнимательность, don't panic. Многие мелочи легко решаются, постараемся развеять ваши страхи касательно поездок в поездах.

Первая стадия страха – это покупка билета. Как правило, самый быстрый способ его купить, через мобильное приложение. Но вот незадача, все совершают ошибки. Пока вы в голове рисуете сложную схему с возвратами, заверяем, что одно буква или цифра не является криминальными. То есть если один символ разница с паспортом, вас допустят на посадку, если более, то ждите отказа.

Случайно взят билет не на то число, либо появился поезд с более удачным временем, а если опоздаешь на него? Кошмар кошмаром, но и это поправимо. Необходимо обратиться в кассу, сообщить о проблеме, вам предложат аналогичные поезда на другое время/дату. Если есть свободные места, замену билета на такое же по цене место произведут бесплатно. При раннем выезде доплат не будет, при опоздании будет доплата стоимости плацкарты. При покупке через мобильное приложение можно осуществить возврат. Обратите внимание на условия, при возврате кассовый или сервисный сбор может быть не возвращен. А вот в случае опоздания «фишка» по обмену работает, если не прошло более 12 часов с момента отправления вашего поезда.

Вот вы приехали на вокзал, и... билет остался дома. Без паники, если покупали электронно, то считайте, что его невозможно потерять. От вас потребуется паспорт, в случае придирок всегда можно восстановить подобные билеты. А вот с бумажным чуточку сложнее, но реально. Как минимум у вас должен быть запас времени перед отправлением. Восстановить вы сможете только свой билет, на той станции или вокзале, откуда идет отправление. Поэтому если вы по старинке купили бумажный билет, храните его со всеми документами.

Мы рекомендуем заранее приезжать на вокзал, чтобы учесть многие моменты перед посадкой. Но вот очередная неприятная задачка: поезд отходит через пару минут, а ваш вагон в другом конце состава. Добежать, точно не успеете. Обратитесь просто к ближайшему проводнику, который впустит вас в состав и сообщит, сколько вам вагонов придется преодолеть.

Ну все, поехали. Все самые страшные трудности позади. А белье вы оплатили? Порой можно легко запутаться при бронировании билеты, взяли вы «полный» тариф, либо нет. Даже если на своей полке вы не обнаружили белье, обратитесь к проводнику. Вдруг просто забыли, либо кто из пассажиров перепутал. В случае вашей ошибки при оплате, можно купить, его цены начинаются от 145,90 рубля для плацкартного вагона, далее по повышающей в зависимости от класса.

Когда закроете этот вопрос, можно переодеться, расположиться на полке и попить чаю. Но вот незадача. А сух паек оставлен дома, а ехать в поезде долго. С этим вопросом нам также поможет проводник. Кстати, к нему можно обращаться по любым вопросам. Но имейте в виду, что им тоже нужен отдых, не сильно мучайте. В продаже всегда есть вода (с газом и без), лимонады, чай, кофе, печенье, вафли, шоколадки, круассаны, лапша, растворимое пюре, порой даже можно купить гречку. Голодными не останетесь, это точно! Кроме того, если уж совсем плохо подготовились к поездке, то тапочки, маски для сна, влажные салфетки, журналы и многое другое можно купить у проводников. Бесплатно можно попросить ложку или чашку, набор ниток и иголку, медикаменты, настольные игры. Безусловно, вам не откажут, если есть эти вещи в запасах у персонала.

Теперь можно поспать, но так волнительно. Вдруг проспим нашу остановку? Не беспокойтесь, проводник вас заранее разбудит. А даже если вы случайно пропустили свою остановку, то имеете право ехать дальше. Денег с вас не возьмут, да и из вагона не выгонят на полпути. Только предупредите проводника, что чуть-чуть ошиблись. Если на ваше место не будет нового пассажира, то вы его даже сможете не покидать. Но предположим, что проводник нам все напомнил и вовремя разбудил.

Наша станция, выходим. Паспорт с собой, сумка с собой, а вот некоторые вещи благополучно остались в поезде. Что делаем? Если вы оперативно заметили, что багаж уехал на следующую станцию, то вы там же сможете его забрать. Нужно на станции или вокзале, где вы сошли, обратиться к начальнику. На следующей остановки могут снять ваши вещи, и вы сможете забрать их в ближайшем отделении полиции. Поэтому храните ваш билет, он единственное доказательство, что вы были в поезде. Также придется детально описать багаж.

В случае если такой вариант не подходит, и вы вспомнили намного позже, то обратиться вы можете в течение 30 дней. И бегать по вокзалам не надо, оформляете на официальном сайте ЖД заявку в электронном виде, ждете ответа. Но пару звонком по заявке можете сделать. Заявки принимаются в таком виде только от пассажиров дальнего следования.

Предположим, что вопрос с багажом решился быстро, но природная нужда дала о себе знать. Ведь как можно в поезде не попить чаю. Но так неохота платить за туалетные комнаты на вокзале. Не стоит волноваться, для всех пассажиров, которые имеют посадочный талон в бумажном или электронном виде, посещение туалета бесплатное. Это касается поездов дальнего следования и пригородного сообщения.

Мы постарались учесть самые волнующие вопросы и частые ситуации, с которыми сталкиваются пассажиры. Поэтому надеемся, что смогли хотя бы чуточку уменьшить ваши волнения перед поездкой. Надеемся, что со многими ситуациями вы не столкнетесь, а если встретите, то уже будете знать, что все не так страшно. Не теряйте билеты, заранее собирайте свой багаж, приезжайте вовремя на вокзал и поездка пройдет удачно.