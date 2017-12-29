Что ЖД планирует улучшить или изменить в 2023 году?

Начало года всегда связано с изменениями. Это точка отсчета во многих сферах. Коснется она и крупного перевозчика ― холдинга «Российские железные дороги» (ЖД). Изменения коснутся как простых пассажиров, туристов по стране и иностранных путешественников, так и крупные компании, которые пользуются услугами грузоперевозок.

Инвестиционная программа на 2023-2025 годы

О планах на следующие три года рассказал генеральный директор холдинга Дмитрий Пегов. Он поведал об инвестиционной программе ЖД, составленной на период с 2023 по 2025 годы.

Руководитель одной из крупнейших российских компаний рассказал, что одним из приоритетных вопросов является обновление железнодорожной инфраструктуры. На ключевые работы потребуется огромная сумма. Предварительные подсчеты показали, что на следующие три года следует выделить на эти категории расходов свыше 52 млрд. руб. Пока именно такая сумма заложена в инвестиционную программу. Однако со временем она может измениться.

Гендиректор ЖД рассказал, на что будет потрачена эта сумма. В ближайшие годы планируется провести ремонт на 22 вокзалах. Однако он не указал, в каких городах они находятся, и какие именно работы будут проводиться. Средства также потратят на облагораживание 55 платформ.

Инвестиционная программа включает также обновление подвижного состава. Дмитрий Пегов отметил, что сейчас наблюдается дефицит пассажирских вагонов, и эту проблему попытаются решить в кратчайшие сроки.

Более того, в ЖД планируют создать дополнительный парк. В него должны войти вагоны для различных составов, как высокоскоростных, так и туристических. Последние подразумевают составляющие для поездов дальнего следования, где люди вынуждены пребывать по несколько дней. Такие вагоны должны отвечать определенным условиям комфорта. Пребывание в пути несколько суток подряд само по себе тяжело, поэтому важно максимально серьезно отнестись к удобствам в поезде.

Как рассказал Дмитрий Пегов, ранее ЖД покупал примерно по 300 новых вагонов. Уже в 2022 году плановая закупка была увеличена на 100 единиц. Отчитался он и о результатах обновления парка ЖД за неполный календарный год. За 2022 в 25 субъектах РФ были обновлены пригородные составы. Больше всего поставили на рельсы современных «Ласточек», которые уже успели полюбиться пассажирам. Количество вагонов электропоезда увеличилось на 90 штук.

Как показала практика, этого количества недостаточно. Поэтому холдинг планирует дальше закупать по 500-600 вагонов разного типа.

Это решение позволит решить сразу несколько проблем. Это запуск новых поездов, улучшение условий пассажирских перевозок и новые возможности, в первую очередь для машиностроительной сферы. Со временем это приведет к более интенсивному развитию регионов. Увеличение заказа влечет за собой необходимость расширить кадровый персонал, то есть будут созданы новые рабочие места.

Назначение новых пассажирских поездов

Это приятная новость для путешественников. Теперь график поездов будет расширен, пусть это новшество и затронет только несколько регионов. Примечательно, что больше всего новых составов будет поставлено на рейсы из Москвы и в столицу.

В 2023 году появится несколько скорых поездов, которые будут назначаться только в периоды увеличения спроса на конкретные направления. Чаще всего пассажиропоток растет в праздники и во время отпусков (в частности это касается городов-курортов и культурных центров). В следующем году планируют запустить такие поезда:

Москва ― Магнитогорск ― Москва (№194/193);

Москва ― Смоленск (№211/212);

Москва ― Выборг ― Москва (№37/38);

Екатеринбург ― Сургут (№50/49);

Москва ― Сургут ― Москва (№59/60, он будет курсировать вместо поезда №85/86, соединяющего столицу с Нижневартовском);

Челябинск ― Екатеринбург ― Челябинск (№134/136);

Москва ― Забайкальск (№985/986).

На данный момент точный график еще неизвестен. Информация о прибытии и отправлении появится чуть позже на официальном сайте ЖД.

В 2023 году также планируется запуск поездов, которые будут курсировать только в определенное время. Например, летом будет ходить №255/256, соединяющий Новороссийск и Сыктывкар. Пока частоту курсирования не объявляли. В летний период также в графике появится поезд №287/288, который будет следовать по маршруту Новороссийск ― Москва ― Новороссийск. Отправление будет днем с Павелецкого вокзала.

Осенью и зимой 2023 года планируют запустить поезда №165/166 Москва ― Симферополь ― Москва и №603/604 Адлер ― Ставрополь ― Адлер. Последний будет следовать через город Краснодар.

С 2023 года на некоторых маршрутах появятся двухэтажные поезда. Это №55/56 Москва ― Екатеринбург ― Москва и №63/64 Санкт-Петербург ― Самара.

Комфортных вагонов станет больше

В 2023 году ЖД планирует улучшить услуги пассажирских перевозок. Сегодня одними из самых комфортных поездов в России считаются «Ласточки». Внутреннее пространство вагонов максимально используется благодаря особой конструкции. Все необходимое для передвижения оборудование внедрено в пол и крышу. Стеклопакеты с изоляцией, приятное освещение и кондиционеры ― все это делает пребывание в вагонах максимально комфортным.

«Ласточек» станет больше на маршруте Москва ― Санкт-Петербург. Эти электропоезда ездят каждый день между указанными городами. Предварительно, будет добавлена одна дополнительная пара, но пока подробностей нет.

Чаще станут ходить «Ласточки» на маршруте №718/717 Москва — Кострома — Москва. Этот поезд в 2023 году будет курсировать ежедневно. До обновления графика «Ласточка» ходит через день.

Со столицы в Нижний Новгород будет курсировать электропоезд №721/722. Ожидается, что он будет ходить каждый день.

В 2023 году запустят еще одну «Ласточку» из Нижнего Новгорода. Ежедневный поезд №741/742 свяжет город с Иваново.

ЖД пытается заменить старые неуютные вагоны на более комфортабельные. Однако это не значит, что «легенды» отечественной железной дороги будут забыты. Так, Санкт-Петербург и Москву и дальше будет соединять «Невский Экспресс». Этот поезд считается легендарным и убирать его пока не собираются.

Повышение тарифов на перевозки

ЖД предупреждает, что с 2023 года снова вырастут цены на услуги железных дорог. В руководстве холдинга заявляли, что планируют поднять тарифы на грузовые перевозки. Предварительно, услуги могут подорожать на 9,8%. Первый вице-премьер Андрей Белоусов одобрил это предложение, о чем журналистам сказал анонимный источник. Но пока это не подтверждается на официальном уровне.

Рост тарифов на грузоперевозки на 9,8% позволит дополнительно выручить около 190 млрд руб. Все эти деньги будут направлены на выполнение положений инвестиционной программы. Однако в некоторых источниках сообщают, что компания планирует ввести индексацию на уровне 8%, но с надбавкой для проведения капитального ремонта железнодорожной инфраструктуры. В общем повышение получится около 10%.

В 2023 году также планируют поднять стоимость билетов для пассажиров. Проезд в общих и плацкартных вагонах подорожает на 8,1%. Новые цены будут введены уже с 1 января.

При этом стоимость билетов в СВ-вагоны, купе и люкс индексироваться не будут. Цены на билеты формируются исходя из многих факторов, среди которых день недели, сезон, спрос, число проданных проездных билетов.