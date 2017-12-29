Какие виды попутчиков бывают в ЖД и как избежать неприятностей?

Путешествие в поезде полно романтики и приключений. Не важно, купили вы билет в купе или плацкарт, вам придется ехать с другими людьми. От того, какие с вами будут ехать попутчики, напрямую зависит ваш комфорт во время поездки. Особенно если вы едете в поезде дальнего следования и в компании незнакомого человека придется провести несколько дней или даже неделю. Предлагаем вам ознакомиться с основными видами попутчиков и информацией, как себя вести, чтобы избежать неприятностей.

Приятный сосед

Это наиболее желанный вид попутчиков. Отличается воспитанностью и деликатностью. Он здоровается, занимает свое место, доброжелателен. Не склонный к долгим разговорам, не курит через каждые 5 минут. Он понапрасну вас не беспокоит, но в то же время ведет себя приветливо и может поддержать беседу. Не претендует на ваше пространство. Когда выходит на своей остановке, то не оставляет после себя мусор, прощается.

Болтун

С первых минут пребывания в поезде попытается наладить контакт. Чаще всего рвением к задушевным беседам отличаются мужчины средних лет и пожилые женщины. Они могут разговаривать о чем угодно: обсуждение погоды, политики, особенностей поездки, цен. Многие пожилые люди любят ностальгировать и говорить, что раньше уж точно было лучше. Болтуны найдут десятки тем и будут поддерживать беседу (а точнее, монолог) даже если их собеседник мало заинтересован или вовсе молчит.

Но еще хуже, если к вам подсядет «правдоруб». Такие обычно нещадно критикуют всех налево и направо. Он будет выражать свое недовольство абсолютно всем. Отметим, что именно такие пассажиры часто скандалят с проводниками, причем из-за каких-то мелочей.

Если вы не склонны к долгим разговорам с незнакомцами, деликатно об этом намекните. Можете сказать, что желаете подремать или вам нужно немного поработать. Главное, сделать это мягко, но уверенно.

Но меры «борьбы» с так называемыми правдорубами будут другими. Им стоит четко и прямо сказать, что вы не желаете продолжать разговор на ту тему, которую он «продвигает». Еще можно ответить, что вас все устраивает. Защищайте личные границы, но не вступайте в открытый конфликт.

Алкоголик

Долгий путь в поезде — испытание не из легких. Но некоторые пассажиры знают, как перестать об этом волноваться. Они берут с собой внушительные запасы спиртного и начинают поиски собутыльника. Пьяные разговоры и конфликты (а они рано или поздно начнутся) мешают другим пассажирам.

Увы, надеяться на проводника не придется. Высаживают из поездов только буйных пассажиров, которые представляют опасность для окружающих. Да и вас вряд ли алкоголик послушает. Особенно если их двое и больше. Вы можете попросить соседей подшофе вести себя тише, но не стоит надеяться на положительный результат. Главное, это не нарываться на конфликт.

Слишком щедрый попутчик

Приятно, когда новый знакомый пытается угостить чем-то вкусным. Но совсем другое дело, когда попутчик накрывает пир на весь мир и настойчиво желает вас накормить. Нередко такие пассажиры берут с собой запас еды на целый вагон, да и выбирают максимально «ароматные» блюда. Особо непросто находиться с «кормильцем» в жаркие дни, когда запах пищи быстро распространяется.

Излишне щедрые попутчики частенько не умеют принимать отказы. Каждое «нет» они воспринимают чуть ли не как личную трагедию. Чтобы не конфликтовать с «кормильцем», деликатно откажитесь и назовите причину. Например, не любите какой-то продукт, аллергия или вынуждены следовать диете. На такой отказ попутчик не станет бурно реагировать, а скорее сочувствующее покивает головой.

Ловеласы и кокетки

Такие попутчики встречаются редко, но метко. Для них соблазнения незнакомцев считается чем-то сродни спорту. Поэтому они пытаются найти себе «жертву» и завести короткий роман. Если вас не интересуют интрижки, то прямо об этом скажите. Когда флиртующий попутчик это услышит, в большинстве случаев он прекратит с вами общение. Но если вам некомфортно в компании с ним, постарайтесь поменяться местами с другими пассажирами.

Если ваш попутчик излишне настойчив, то побеспокойтесь о том, кто может оказать вам услугу. Для этого просите поменяться местами представителя противоположного пола. Постарайтесь вкратце объяснить ситуацию, но аккуратно и деликатно.

Мать с активными детьми

Пребывание в одном вагоне с одним шумным ребенком может превратить поездку в сущий кошмар. Но зачастую родители пытаются успокоить детей и рассказывают о правилах поведения в общественных местах. Однако не все отличаются такой ответственностью. Если дети шумят, а мама на это не реагирует, вы можете сделать замечание. Причем исход может быть любой: женщина пойдет на встречу и попросит ребенка не шуметь или же наоборот начнет с вами спорить. Она может и вовсе проигнорировать вашу просьбу. Есть смысл обратиться к проводнику, но и он не во всех случаях справляется с подобными ситуациями.

Деловой попутчик

Такие пассажиры обычно встречаются в купе. Они аккуратно развешивают свой костюм, на столе раскладывают документы и гаджеты. Но самое невыносимое — это постоянные разговоры по телефону. С одной стороны это мешает отдохнуть и сосредоточиться на своих делах. Но в то же время деловой попутчик ведет себя сравнительно прилично, поэтому ему обычно замечание делать не за что.

Как обезопасить себя в поездке

К сожалению, вы можете стать жертвой опасного попутчика. Он может напасть на вас, домогаться или ограбить. Вероятность невысока, но она есть. Чтобы этого не произошло, помните о правилах безопасности. Даже если путешествуете в одиночку, нужно показать, что вы находитесь всегда на связи с родными. При подозрительном попутчике договаривайтесь по телефону о том, что вас встретят. Ни в коем случае не показывайте, что вы перевозите крупную сумму денег или ценные вещи.

Есть некоторые признаки, которые помогут с большей вероятностью определить опасного попутчика:

нетрезвый, с запасом алкогольных напитков;

багаж не соответствует заявленным целям (например, если человек говорит, что едет в отпуск, а везет с собой лишь пакет или барсетку, то это повод задуматься);

попутчик со знакомыми в соседних секциях (нередко злоумышленники объединяются в группы и покупают билеты в разные купе, чтобы с одной стороны ограбить большее количество людей, а с другой — не привлекать к себе внимание);

татуировки на пальцах чаще всего говорят о тюремном прошлом человека;

агрессивность, чрезмерное желание заполучить внимание попутчика.

Женщинам стоит быть настороже с мужчинами, которые слишком активно пытаются познакомиться или делают неприличные предложения. Особенно если это сопровождается проявлением агрессии. Постарайтесь не оставаться в закрытом купе с незнакомцем. Предупредите его заранее, что желаете оставить двери открытыми. Можете мотивировать это излишней духотой или паническим страхом закрытых пространств.

Однако если вы находитесь в купе с близкими людьми, то наоборот стоит запереться в купе. Это существенно снизит риск стать жертвой опасного попутчика.

В случае возникновения каких-то неприятных ситуаций не бойтесь привлечь проводника. Старайтесь максимально запоминать попутчиков. Особенно тех, которые у вас не вызывают доверия. Если он нападет на вас или что-то украдет, вам будет легче его идентифицировать.

Предугадать, какие попутчики встретятся вам в поезде, невозможно. Помните, что путешествие со своей компанией существенно снижает риски ехать вместе с неприятными соседями.