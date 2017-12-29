Как попасть в поезд Деда Мороза?

Государственная компания «Российские железные дороги» решила сделать необычный, но запоминающийся подарок для самых маленьких пассажиров. В преддверии Нового года был запущен праздничный поезд-резиденция Деда Мороза. Состав будет прибывать на станции под номером «2023». Подумать только, он пробудет в пути более двух месяцев и проедет 33 тыс. км! Дед Мороз лично посетит свыше сотни российских городов. Такое путешествие с главным волшебником зимы запомнится каждому ребенку. К тому же попасть на «волшебный» поезд сможет и ваше дитя. Но для начала ознакомьтесь со всеми возможностями этого мероприятия.

В чем особенность поезда №2023

У зимнего волшебника будет особый железнодорожный состав ― передвижная резиденция. Главный чародей, то есть Дед Мороз, родом из Великого Устюга. Именно этот населенный пункт станет первым, где пройдет праздничная программа. Его помощница, внучка-красавица Снегурочка, из Костромы. На подхвате у главных персонажей чудесная команда, которую собрали из разных уголков страны.

Праздничный состав состоит из нескольких частей:

главная приемная Дедушки Мороза;

отдельный вагон для проведения разнообразных веселых игр, конкурсов и квестов;

лавка сувениров из регионов, откуда родом Дед Мороз и Снегурочка;

два вагона-ресторана, где можно отведать сытные блюда северной кухни, ароматный чай и вкусные лакомства.

Когда праздничный состав прибывает в город, начинается интересная праздничная программа. Причем это может быть как короткий спектакль, так и длительное торжество с посещением вагонов и чаепитием.

Когда можно посмотреть мероприятия

Поезд Деда Мороза был запущен еще 22 октября. Первым «пунктом отправления» и городом для праздничных мероприятий стал Великий Устюг, родина волшебника. Конечный маршрут ― Котлас-Южный. Поезд прибудет в Архангельскую область 14 января 2023 года. Между первым и последним пунктом свыше 100 городов, то есть, более сотни возможностей порадовать детишек из всех уголков РФ.

Праздничный поезд ближе к новогодним праздникам будет в таких городах:

24-25 декабря — Москва (Белорусский вокзал);

26 декабря — Смоленск;

27 декабря — Тверь;

28 декабря — Великие Луки;

30 декабря — Псков;

31 декабря — Великий Новгород;

2 января — Петрозаводск:

3 января — Мурманск:

5 января — Выборг:

6-7 января — Новый Петергоф:

8 января — Волховстрой и Тихвин;

9 января — Череповен (станция Череповен-1);

10 января — Вологда (прибытие на ст. Вологда-1);

11 января — Данилов и Ярославль;

12 января — Иваново и Ковров;

13 января — Киров:

14 января — Котлас-Южный.

Точное расписание для каждого города стоит смотреть на портале, посвященном этому праздничному мероприятию. В рамках ивента проводится несколько сеансов по 45 минут, поэтому стоит заранее купить билеты.

Что входит в культурную программу

В городах зимние праздничные мероприятия могут незначительно отличаться. Организаторы предусматривают два вида программы.

Короткая. Стандартная.

Короткая культурная программа проводится в тех городах, в которых стоянка по расписанию менее двух часов. Билеты на нее не продаются. Гостей праздника ожидает просмотр праздничного спектакля абсолютно бесплатно. К тому же есть возможность посетить вагон-лавку с фото-купе и вагон-ресторан. Билет для их посещения не нужен.

Что касается стандартной программы, то она проводится в городах, в которых передвижная резиденция Деда Мороза стоит более двух часов. Для посещения праздничного состава обязательно придется приобрести билет. За 45 минут (такова длительность одного сеанса) ребенок сможет хорошо провести время с аниматорами, попить чай и получить сладости. За дополнительную плату можно сделать на память фотографию с Дедушкой Морозом. Для всех, вне зависимости от возраста, вход в вагон-лавку и ресторан без ограничений. В сказочном кафе каждый желающий сможет отведать вкуснейшие северные блюда с малой Родины Дедушки Мороза.

Неизменным будет начало и конец праздничного мероприятия. Когда поезд №2023 прибудет на станцию, Дед Мороз со своей сказочной командой выходит на перрон и приветствует всех собравшихся. Их ожидает небольшое мероприятие, которым смогут насладиться все гости без исключения.

Общая культурная программа занимает примерно 30 минут. После общения с детишками и взрослыми Дед Мороз поднимается в свою резиденцию. В это время начинаются сеансы стандартной программы. По их завершению Дедушка обязательно выйдет на перрон, чтобы попрощаться с гостями и поздравить с Наступающим 2023 Годом.

Почему стоит приобрести билеты на поезд Деда Мороза

Главная причина ― это возможность порадовать вашего ребенка и погрузить его в атмосферу зимнего праздника. Он сможет лично познакомиться с Дедушкой Морозом и не только:

поучаствовать в интересных квестах;

посмотреть по-праздничному украшенные вагоны «Сказочной деревни»;

пообщаться со сказочными персонажами и помощниками Дедушки;

выпить ароматный чай с Бабушкой Зимой;

получить сладкий подарок с открытками для своих друзей.

При желании, можно сделать фото с Дедом Морозом. Однако об этом стоит заранее договориться с проводником, ведь услуга оплачивается отдельно. Фотографию выдают ребенку в красивой рамочке. Родители же могут сделать сколько угодно снимков на свои гаджеты.

Как купить билеты

Продажа тикетов на сенсы начнется на официальном сайте ЖД ровно за 30 дней до проведения праздничных мероприятий в конкретном городе. В полях нужно вводить персональные данные ребенка. Если вдруг вы оформили билеты на себя, обязательно исправьте ошибку. Допуск в резиденцию осуществляется после предъявления тикета и свидетельства о рождении.

Учитывайте, что не всем детям удастся поучаствовать в стандартной программе. Купить билет можно для ребенка возрастом от 3 до 13 лет. Причем до шести можно лишь с сопровождающим. Детям до 3 лет не удастся поучаствовать в развлекательной программе внутри резиденции. Такова позиция организаторов. В то же время ребенок старше 14-ти может быть сопровождающим младших брата или сестры, при условии что тому от 3 до 6 лет.

Цена билета зависит от возраста. Есть всего два тарифа:

«Детский с сопровождением» ― 2450 руб.;

«Детский» ― 1950 рублей.

Покупая билеты на сайте, обратите внимание на некоторые особенности. Если вы собираетесь приобрести тикеты, то они лишь бронируются для вас на срок в 15 минут. За это время нужно ввести данные ребенка и провести оплату. Билеты будут отправлены сообщением на мобильный телефон или электронную почту.

Важные нюансы

На поезд Деда Мороза нет никаких скидок, в том числе и для представителей льготных категорий. Точно также нельзя воспользоваться возможностями «Пушкинской карты». Билеты оплачиваются в полном размере.

Если вы не успеете купить тикеты на сайте, можно попытаться попасть в резиденцию в дату прибытия праздничного поезда. Если места останутся, то для ребенка получится приобрести билет прямо перед началом сеанса.

Покупка тикетов с рук запрещается. Схитрить не получится, ведь контролер сможет установить факт несанкционированного приобретения билетов еще на входе в праздничный поезд. Организаторы предупреждают, что ответственность в этом случае будет лежать на покупателе тикетов.

Праздничная культурная программа на поезде №2023 ― это отличная возможность порадовать своих детей. Не лишайте своего ребенка возможности погрузиться в праздничную атмосферу. Такое зимнее приключение он точно запомнит!