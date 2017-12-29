Как попасть в поезд Деда Мороза?

Государственная компания «Российские железные дороги» решила сделать необычный, но запоминающийся подарок для самых маленьких пассажиров. В преддверии Нового года был запущен праздничный поезд-резиденция Деда Мороза. Состав будет прибывать на станции под номером «2023». Подумать только, он пробудет в пути более двух месяцев и проедет 33 тыс. км! Дед Мороз лично посетит свыше сотни российских городов. Такое путешествие с главным волшебником зимы запомнится каждому ребенку. К тому же попасть на «волшебный» поезд сможет и ваше дитя. Но для начала ознакомьтесь со всеми возможностями этого мероприятия.
У зимнего волшебника будет особый железнодорожный состав ― передвижная резиденция. Главный чародей, то есть Дед Мороз, родом из Великого Устюга. Именно этот населенный пункт станет первым, где пройдет праздничная программа. Его помощница, внучка-красавица Снегурочка, из Костромы. На подхвате у главных персонажей чудесная команда, которую собрали из разных уголков страны.
Праздничный состав состоит из нескольких частей:
Когда праздничный состав прибывает в город, начинается интересная праздничная программа. Причем это может быть как короткий спектакль, так и длительное торжество с посещением вагонов и чаепитием.
Поезд Деда Мороза был запущен еще 22 октября. Первым «пунктом отправления» и городом для праздничных мероприятий стал Великий Устюг, родина волшебника. Конечный маршрут ― Котлас-Южный. Поезд прибудет в Архангельскую область 14 января 2023 года. Между первым и последним пунктом свыше 100 городов, то есть, более сотни возможностей порадовать детишек из всех уголков РФ.
Праздничный поезд ближе к новогодним праздникам будет в таких городах:
Точное расписание для каждого города стоит смотреть на портале, посвященном этому праздничному мероприятию. В рамках ивента проводится несколько сеансов по 45 минут, поэтому стоит заранее купить билеты.
В городах зимние праздничные мероприятия могут незначительно отличаться. Организаторы предусматривают два вида программы.
Короткая культурная программа проводится в тех городах, в которых стоянка по расписанию менее двух часов. Билеты на нее не продаются. Гостей праздника ожидает просмотр праздничного спектакля абсолютно бесплатно. К тому же есть возможность посетить вагон-лавку с фото-купе и вагон-ресторан. Билет для их посещения не нужен.
Что касается стандартной программы, то она проводится в городах, в которых передвижная резиденция Деда Мороза стоит более двух часов. Для посещения праздничного состава обязательно придется приобрести билет. За 45 минут (такова длительность одного сеанса) ребенок сможет хорошо провести время с аниматорами, попить чай и получить сладости. За дополнительную плату можно сделать на память фотографию с Дедушкой Морозом. Для всех, вне зависимости от возраста, вход в вагон-лавку и ресторан без ограничений. В сказочном кафе каждый желающий сможет отведать вкуснейшие северные блюда с малой Родины Дедушки Мороза.
Неизменным будет начало и конец праздничного мероприятия. Когда поезд №2023 прибудет на станцию, Дед Мороз со своей сказочной командой выходит на перрон и приветствует всех собравшихся. Их ожидает небольшое мероприятие, которым смогут насладиться все гости без исключения.
Общая культурная программа занимает примерно 30 минут. После общения с детишками и взрослыми Дед Мороз поднимается в свою резиденцию. В это время начинаются сеансы стандартной программы. По их завершению Дедушка обязательно выйдет на перрон, чтобы попрощаться с гостями и поздравить с Наступающим 2023 Годом.
Главная причина ― это возможность порадовать вашего ребенка и погрузить его в атмосферу зимнего праздника. Он сможет лично познакомиться с Дедушкой Морозом и не только:
При желании, можно сделать фото с Дедом Морозом. Однако об этом стоит заранее договориться с проводником, ведь услуга оплачивается отдельно. Фотографию выдают ребенку в красивой рамочке. Родители же могут сделать сколько угодно снимков на свои гаджеты.
Продажа тикетов на сенсы начнется на официальном сайте ЖД ровно за 30 дней до проведения праздничных мероприятий в конкретном городе. В полях нужно вводить персональные данные ребенка. Если вдруг вы оформили билеты на себя, обязательно исправьте ошибку. Допуск в резиденцию осуществляется после предъявления тикета и свидетельства о рождении.
Учитывайте, что не всем детям удастся поучаствовать в стандартной программе. Купить билет можно для ребенка возрастом от 3 до 13 лет. Причем до шести можно лишь с сопровождающим. Детям до 3 лет не удастся поучаствовать в развлекательной программе внутри резиденции. Такова позиция организаторов. В то же время ребенок старше 14-ти может быть сопровождающим младших брата или сестры, при условии что тому от 3 до 6 лет.
Цена билета зависит от возраста. Есть всего два тарифа:
Покупая билеты на сайте, обратите внимание на некоторые особенности. Если вы собираетесь приобрести тикеты, то они лишь бронируются для вас на срок в 15 минут. За это время нужно ввести данные ребенка и провести оплату. Билеты будут отправлены сообщением на мобильный телефон или электронную почту.
На поезд Деда Мороза нет никаких скидок, в том числе и для представителей льготных категорий. Точно также нельзя воспользоваться возможностями «Пушкинской карты». Билеты оплачиваются в полном размере.
Если вы не успеете купить тикеты на сайте, можно попытаться попасть в резиденцию в дату прибытия праздничного поезда. Если места останутся, то для ребенка получится приобрести билет прямо перед началом сеанса.
Покупка тикетов с рук запрещается. Схитрить не получится, ведь контролер сможет установить факт несанкционированного приобретения билетов еще на входе в праздничный поезд. Организаторы предупреждают, что ответственность в этом случае будет лежать на покупателе тикетов.
Праздничная культурная программа на поезде №2023 ― это отличная возможность порадовать своих детей. Не лишайте своего ребенка возможности погрузиться в праздничную атмосферу. Такое зимнее приключение он точно запомнит!