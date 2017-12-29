Что собой представляет страховка от ЖД и других железнодорожных компаний

До две тысячи тринадцатого года в России при покупке билета путешественникам требовалось оплатить страховку. В настоящее время перевозчики обязаны каждый год страховать ответственность за возможное нанесение вреда здоровью пассажира или его имуществу.

Каждый человек, приобретающий билет на поезд или электричку, уже считается застрахованным. До конца марта 2023 года у ЖД заключен договор со страховой компанией «СОГАЗ». Если в течение поездки произошел страховой случай, то предусматриваются следующие выплаты:

до 2 025 000 рублей — при наступлении смерти пассажира;

до 2 миллионов — при временной потере трудоспособности или присвоении группы инвалидности;

до 23 000 — при повреждении или утрате имущества.

Для получения компенсации необходимо предоставить в страховую компанию документы, подтверждающие факт поездки и доказывающие, что несчастный случай произошёл по вине перевозчика. Страховщик обязан произвести выплату в течение месяца с момента получения документов или обосновать причину отказа.

В каких случаях могут отказать в страховых выплатах?

Основанием для отказа могут служить следующие ситуации, если несчастный случай произошел:

из-за наркотического воздействия или опьянения;

вследствие хронического заболевания пассажира;

из-за попытки совершить самоубийство или преступление;

при форс-мажорных обстоятельствах, например, в процессе военных действий.

Какие документы необходимо предоставить в страховую компанию?

У начальника поезда или начальника станции надо получить акт о произошедшем инциденте, заверенный его подписью. В медицинское учреждение следует обратиться в первые сутки после окончания поездки, там должны выдать справку, подписанную лечащим врачом и заверенную печатью, в которой указан точный диагноз, описана тяжесть травмы, причина её получения и продолжительность лечения. За погибшего пассажира предъявляется свидетельство о смерти, заверенное нотариусом.

Кроме этого понадобятся следующие документы:

паспорт (свидетельство о рождении);

страховой полис (распечатанный);

заявление о выплате страховки;

проездной билет.

Для доказательства кражи багажа надо предъявить справку, выданную транспортной полицией, где зафиксирован факт пропажи имущества пассажира. Если произошло ограбление, то страховщик потребует справку о возбуждении уголовного дела.

Сколько времени действует страховой полис?

Полис считается действительным с момента посадки пассажира в поезд, но не раньше, чем за 30 минут до его отправления. Если посадка производится на промежуточной станции, то действие страховки начинается с момента объявления о прибытии поезда. Срок действия документа заканчивается, как только пассажир прибыл в пункт назначения и покинул станцию, но не более 60 минут с момента прибытия железнодорожного состава.

Какие преимущества дает полис добровольного страхования?

Он расширяет количество возможных рисков, подлежащих компенсации и увеличивает сумму выплат. Кроме несчастного случая в этот перечень входят:

отмена поездки;

опоздание на посадку;

задержка прибытия поезда в пункт назначения.

Полис добровольного страхования можно приобрести при покупке железнодорожного билета в кассе. Оформляя проездные документы на сайте ж/д компании следует обратить внимание, что по умолчанию в позиции «согласен» уже стоит галочка (при нежелании покупать страховку её надо убрать). Полис придет на электронную почту пассажира сразу после оплаты билета. Желательно его распечатать, чтобы взять в поездку, но достаточно и электронной версии. Стоимость полиса не входит в цену билета и составляет обычно от 100 до 200 рублей в зависимости от выбранной программы. Купить страховку позже (отдельно от билета) не получится.

Оформление дополнительной медицинской страховки

Обычно её оформляют на весь период путешествия, начиная с дня отправления до дня прибытия в пункт назначения. По желанию пассажира действие такого полиса можно оформить на любой срок; с ним можно получить медицинскую помощь, находясь далеко от дома.

Данной медицинской страховкой при ухудшении самочувствия предусмотрено:

оказание первой помощи;

при необходимости — госпитализация;

лечение в российском стационаре;

лечение в поликлинике, амбулаторно.

При наступлении страхового случая нужно безотлагательно позвонить в Сервисный центр (номера телефонов указаны в полисе) и сообщить оператору следующие сведения:

фамилию пассажира (ФИО);

номер страхового документа;

местопребывание в настоящий момент;

обстоятельства страхового случая;

какая помощь требуется;

контактный телефон.

Медицинская страховка НЕ действует при:

хронических болезнях, имеющих место до приобретения полиса;

психических или онкологических заболеваниях;

СПИДе или гепатите;

ВИЧ-инфекции.

Можно ли отказаться от уже приобретенной страховки?

Сдать страховой полис можно в любой момент, но не позднее, чем за полчаса до отправления состава. Для оформления возврата необходимо обратиться в кассу, предъявить проездной документ и страховку. Стоимость страховки вернут в полном объеме, без дополнительных комиссий и штрафов.

При оформлении через сайт потребуется предоставить распечатанный документ. Деньги возвращаются на счет, с которого были оплачены билет и страховка. Повторно, после отказа, купить полис будет уже нельзя.

Если поездка по каким-либо причинам не состоялась, то деньги за страховку можно получить полностью при предоставлении документов, подтверждающих данный факт.

Каждый человек решает самостоятельно, приобретать или нет на время путешествия по железной дороге страховку, но в любом случае стоит внимательно изучить условия страхования.