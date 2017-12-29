Самые живописные ЖД направления по России в осеннее время

Железнодорожные путешествия доступны в любое время года, но осенью туристам предоставляется прекрасная возможность не только познакомиться с достопримечательностями нашей страны, но и получить незабываемые впечатления от созерцания красивейших пейзажей из окна вагона, вволю насладиться осенним буйством красок. В процессе наблюдения за сменяющимися видами природы незаметно нахлынут воспоминания о прошлом, а затем приходят размышления о будущем… Осенние поездки вызывают множество эмоций и очень долго сохраняются в памяти.

Вам выпал осенний отпуск? Не расстраивайтесь, ведь вам крупно повезло. Большинство туристов уже разъехались по домам, школьники приступили к учебе, так что вам гарантирован спокойный отдых, без толкотни и суеты. Остается только решить: куда поехать и что посмотреть?

Предлагаем рассмотреть несколько интересных и живописных направлений.

Сказы Поволжья

Ищете новые маршруты для путешествий? Тогда этот туристический поезд — просто находка. Вы познакомитесь с тысячелетней столицей Татарстана Казанью, а также с удивительным городом — столицей Республики Марий Эл — Йошкар-Олой. Погуляете по острову Свияжск, расположенному среди трех рек: Волги, Щуки и Свияги, который выглядит достаточно необычно из-за своего уникального ландшафта. Маршрут начинается и заканчивается в Москве.

Сочи

Из Туапсе поезд отправляется в Абхазию, собирая по дороге туристов со знаменитых курортов Черноморского побережья, так что не стоит ехать в Туапсе, можно подсаживаться на промежуточных станциях.

Он останавливается в:

Лазаревском;

Лоо;

Дагомысе;

Адлере;

Сочи;

Имеретинском курорте;

Гаграх.

Во время поездки можно любоваться горными пиками Кавказского хребта, цветущими полями и морским берегом. Здесь есть возможность приобрести у проводников однодневные экскурсионные туры по Абхазии:

в поселок Пицунда;

в Новый Афон;

на озеро Рица;

по Гагре.

Предлагаются и двухдневные экскурсии (с ночевкой): в Сухум или Гагры, так что отдыхающим стоит прокатиться на этом поезде дважды, чтобы посетить максимальное количество интересных мест.

Вагоны поезда выполнены в ретро-стиле. В шестом вагоне находится купе-фотостудия с предметами советского быта. За 250 рублей вам позволят сделать кучу снимков и сразу распечатать понравившиеся кадры.

Повара в вагоне-ресторане подают блюда русской и абхазской кухни, приготовленные по оригинальной рецептуре. Здесь можно купить необычные сувениры: наборы продуктов в плетеных авоськах, которыми пользовались во времена Советского Союза.

Чтобы не скучать в дороге можно с помощью Wi-Fi через ноутбук или телефон посмотреть фильмы, почитать интересные факты о побережье Черного моря.

Карельский вояж

Осенью природа Карелии становится живописнее и красочнее, чем летом. Под стук колес вас просто заворожат серебряные валуны, брусничные россыпи, сине-зеленые реки, деревья в «золотых» нарядах.

Железнодорожный маршрут выстроен таким образом, чтобы наиболее полно раскрыть туристам этот удивительный край. Из Москвы поезд прибывает в портовый город Петрозаводск, столицу Карелии. Следующая остановка в старинном городе Сортавала, где любители архитектуры увидят много интересного. Впечатляет и посещение Горного парка «Рускеала». Вызывает восторг путешественников экскурсия по Выборгу, пропитанному рыцарским духом Средневековья. После поездки надолго остается ощущение уюта и благородства.

Жемчужина Кавказа

Этот круизный поезд позволяет увидеть сразу несколько регионов, поближе познакомиться с гостеприимным народом Северного Кавказа. Туристы побывают на Каспийском побережье, увидят самую большую мечеть в Европе «Сердце Чечни» и древние крепости, полюбуются Нихалойскими водопадами и заснеженными вершинами Эльбруса, посетят Дербент — один из старейших российских городов. Путешественники с удовольствием дегустируют минеральные воды и блюда кавказской кухни. А в качестве бонуса — очарование горных пейзажей и чистейших изумрудных рек, оторваться от окна просто невозможно.

Серебряный маршрут

Появился данный туристический поезд только в 2021 году и практически сразу стал хитом среди железнодорожных круизов. Насыщенная экскурсионная программа по великим русским городам, которые не раз упомянуты в древних летописях, вызывает интерес и желание прикоснуться к истокам.

Путешествие начинается (заканчивается) в Москве и проходит по следующим городам:

Псков;

Великий Новгорол;

Рыбинск;

Ярославль.

Данный маршрут рассчитан на активных туристов, так как во время пешеходных прогулок придется пройти не менее 10 тысяч шагов. А в ресторанах русской кухни предлагают настоящие деликатесы: печеную стерлядь, пельмени с судаком, суп крошево, томленный в печи и т. п.

Что делать, если до отпуска ещё далеко, а усталость уже накопилась или просто хочется новых впечатлений?

ЖД предлагает туристические маршруты выходного дня.

«Императорский маршрут» — путеводитель по местам, где провели последние годы жизни члены царской семьи. Электропоезд отправляется из Екатеринбурга в Алапаевск, в дороге можно с помощью бесплатного аудиогида узнать дополнительную информацию об императорской семье. «Рускеальский экспресс» доставит туристов в заповедную территорию, где можно отдохнуть от городской суеты и шума. Через большие окна отлично видны древние горы, густые хвойные леса, многочисленные озера и реки. «Графский поезд» является туристическим брендом Воронежа, который погружает путешественников в атмосферу 19-20 веков. Интересные экспозиции выполнены на станциях «Графская» и «Рамонь». Каждое купе посвящено историческим персонам, которые внесли значительный вклад в создание железной дороги и развитие губернии. «Селигер» — ретро поезд на паровой тяге, маршрут небольшой — из Бологого в Осташков (и обратно) — пролегает по историко-заповедной территории Октябрьской железной дороги вдоль которой расположены 200 красивейших архитектурных сооружений, признанных объектами культурного наследия.

Железнодорожные круизы открывают путешественникам мир из окна поезда; живописных мест в России множество — выбирайте на любой вкус!