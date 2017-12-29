Как мужчинам пользоваться ЖД? Какие проблемы для поездок создала мобилизация?

Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

С момента объявления частичной мобилизации в России у мужчин прибавилось забот. С 21 сентября уже вроде прошло много времени, но до сих пор возникают вопросы, можно ли выезжать из своего города в другой, как пользоваться «Российскими железными дорогами» и что нужно для покупки билета. 

Особенности поездок для мужчин во время мобилизации

Прояснить этот момент поможет закон. В статье 21 о мобилизационной подготовке говорится о запрете выезда гражданина, состоящего на воинском учете, в период призыва. То есть, мужчина не имеет права покидать город, в котором он проживает и зарегистрирован. Исключением станет выдача разрешения на выезд от представителей военного комиссариата или федеральных органов власти.

Всего есть три документа, которые подтверждают постановку гражданина на учет.

  1. Военный билет. Если он утерян или утрачен по другой причине, то такую же юридическую силу имеют удостоверение или справка, выданные в комиссариате.
  2. Удостоверение гражданина, который по закону является подлежащим призыву на службу. 
  3. Специальная электронная карта. В этом документе содержатся персональные данные о гражданине, который ранее уже прошел срочную военную службу.

При этом во время объявления в РФ частичной мобилизации было указано, что призыву будут подлежать лишь те граждане, которые в тот момент находились в запасе. В первую очередь это касается прошедших службу в армии, а также имеющих необходимую военно-учетную специальность и опыт. 

В Кремле обещали, что конкретнее расскажут, закроются ли границы для мужчин. Однако на 20.10.2022  подробных объяснений не было.  

Как мужчинам пользоваться ЖД по территории России 

Пресс-служба «Российских железных дорог» еще в конце сентября заявила, что никаких особых условий для продажи билетов мужчинам не будет, в том числе покупателям в возрасте от 21 до 60 лет. По этому поводу компании не поступало распоряжений, поэтому оснований для изменения порядка нет. 

В то же время в Сети появлялись публикации, в которых говорилось что якобы мужчинам прекратили продавать билеты на поезда и самолеты. Однако это оказалось фейком. Точно также для оформления тикетов не нужно предъявлять военный билет. Как и раньше, из документов нужен только паспорт. То есть, на данный момент никаких особых правил пользования ЖД для мужчин нет. 

Что изменилось с 21 сентября для желающих пересечь государственную границу

После объявления частичной мобилизации некоторые россияне решили выехать. Мужчинам удалось это сделать даже без предоставления военного билета и специальных разрешений. 

Однако мобилизация все же создала некоторые проблемы. На границах с соседними странами образовалась очередь. В ряде ресурсов писали, что чтобы дождаться пересечения рубежа нужно было ждать несколько дней. Такой ажиотаж отмечался лишь в первую неделю после объявления частичной мобилизации. Уже в последние дни сентября ситуация наладилась. В то же время погранслужбы Грузии, Казахстана, Киргизии и других стран отмечают, что критического наплыва туристов из России не отмечается.  

С 21 сентября мужчины свободно выезжали за пределы РФ, хотя это противоречит действующему законодательству. Однако в будущем это может измениться. Пока пересекать границу могут мужчины, которые еще не получили повестку. 

Важно! Как только мобилизационный статус изменится, самовольно покидать город проживания будет проблематично. К тому же это нарушение законодательства, а значит, может быть начат административный процесс. В итоге нарушителю будет грозить штраф, арест или даже лишение свободы.

Таким образом, пока никаких ограничений для пользования услугами «Российских железных дорог» для мужчин нет. 

