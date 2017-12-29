Для влюбленных в поезда: необычные железнодорожные маршруты мира

Вы можете прослушать эту статью в аудио формате в нашем подкасте: Ваш браузер не поддерживает аудио

Путешествия по железной дороге популярные не только в России. Есть удивительные поезда и маршруты в мире, которые подарят массу удивительных впечатлений, покажут скрытые уголки страны и сделают ваше путешествие незабываемым. Мы подготовили небольшую подборку интересных маршрутов, которые вам точно понравятся.

«Ля Трочита» или Старый Патагонский экспресс преодолевает 402 километра от Эскуэля до Инхеньеро-Якобаччи. Этот узкоколейный состав функционирует как историческая железная дорога, используя паровые локомотивы. Поездка будет с ветерком, и вы насладитесь видами страны, ведь скорость этого экспресса не превышает 35 километров в час. «Ля Трочита» - позволяет отправиться в прошлое, о том, что сейчас 21 век будет напоминать только ваш смартфон. На который можно сделать невероятные снимки, высунув голову из своего деревянного купе. Вы увидите чилийские Анды и Патагонию.

Если вы любите кататься на поездах, а еще щекотать себе нервы, то поезда по Эквадору вам точно подойдет. О строительстве этой дорогие говорили, как «самой трудной железной дороги в мире» и, действительно, строительство было не простым. А еще интереснее то, что она проходит по чистому обрыву скалы между поселениями Алауси и Сибамбе. Этот обрыв получил название «Нос Дьявола», поэтому состав, который здесь ходит так и назвали. Не вся часть маршрута открыта для туристов, а всего 12 километров, откуда открывается горный пейзаж и волнующий спуск по «Носу дьявола». А самое важное и необычное, почему стоит прокатиться на этом поезде – это место, где вы будете сидеть. Нет, не внутри вагона, а на его крыше. Крыша оборудована специальным барьером, но вставать не рекомендуется. Ух, захватывающие виды, крыша поезда, безумное место, но сколько эмоций вызывает у путешественников.

Венецианский Симплонский Восточный Экспресс – живой символ и произведение искусства 20-30-х готов 20 века. Элегантные купе класса «люкс» переносят гостей в «золотую эпоху путешествий». Путешествие из Венеции в Лондон с комфортом и роскошью выйдет не дешево, от 5500 евро на человека. Если вы хотите стать частью всей этой роскоши, также придется соблюдать дресс-код, особенно в вечернее время. Официальные костюмы для мужчин, коктейльные или вечерние платья для женщин. Это будет не только путешествие через всю Европу, но и трансформация во времени. Сам поезд олицетворяет гламур и элегантность.

«Ган» или «Афганский экспресс» является одним из длинных поездов (больше 40 вагонов) и популярных среди туристов. Состав пересекает Австралию с севера на юг. Романтика железной дороги предлагает уникальный способ исследовать ее длину и ширину. От ярких огней современного мегаполиса до волнующей тишины бескрайней пустыни. Вы увидите и почувствуете разнообразные ландшафты, достопримечательности, ароматы, дикую природу, климат и человеческие усилия, которые определяют Австралию в воображении. Протяженность маршрута 2979 километров. Начинается он в Аделаиде, на южном побережье континента, а заканчивается в портовом городе Дарвин на севере. Это путешествие на несколько дней, которое познакомит вас с необычной Австралией.

Железная дорога «Медный каньон» проходит через глубокие опасные ущелья, расположенные посреди жаркой пустыни и связанные друг с другом шестью живописными реками Мексики. Путешествие начинается от северного Чихуахуа до калифорнийского Лос Мочис. Оно может занять у вас от одного дня до двух недель, в зависимости от маршрута. Состав делает множество остановок, поэтому с природными достопримечательностями вы познакомитесь довольно близко.

Несмотря на то, что следующая железная дорога протяженностью всего 20 километров, туристы ежегодно стремятся на ней прокатиться. Фломская железная дорога считается одной из красивейших не только в Норвегии, но и в мире. Она проходит от Бергена до Согнефьорда, маршрут проходит через горный серпантин, открывает невероятные панорамы. Норвежской природой можно наслаждаться не только в пеших прогулках и катанием на корабликах, но и благодаря железной дороге.

Каждая поездка по железной дороге пропитана своей ноткой романтики, красивыми видами, историей. Поездка по таким маршрутам – это не просто впечатления, это возможность прикоснуться к чему-то новому, доступному не каждому. Поэтому если хочется выйти за рамки одного города, увидеть больше и за короткий промежуток времени, то поезд станет отличным помощником в этом. Планируйте свои поездки заранее и выстраивайте интересные маршруты, тогда поездка в другую страну станет одним из лучших приключений в вашей жизни. Открывайтесь новому и путешествуете на поездах.