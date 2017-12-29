«Золотой Орел» или самая дорогая поездка по железной дороге.

Вы можете прослушать эту статью в аудио формате в нашем подкасте: Ваш браузер не поддерживает аудио

«Золотой Орёл Транссибирский Экспресс» - это первый российский частный туристский поезд класса «люкс». Презентация состава состоялась 26 апреля 2007 года, а уже 6 мая года поезд отправился по маршруту Москва – Владивосток. Это уникальный проект, а билеты на него стоят свыше миллиона рублей. Что «золотого» в этом поезде, разбираемся в нашей статье.

Самым протяженным железнодорожным маршрут ом в мире считается сообщение между Москвой и Владивостоком. Поэтому не удивительно, что иностранные компании заинтересовались им. Британская компания Golden Eagle Luxury Trains, совместно с ОАО «ЖД», ее дочерними компаниями и ГК «Транссибирский экспресс» объединились для запуска первого частного поезда. Отличается он аналогичных маршрутов на российских железных дорогах только тем, что предлагает совершенно новый уровень сервиса и комфорта, соответствующий высоким мировым стандартам. Для путешествия разрабатывается специальный маршрут, и поезд курсирует несколько раз в год. Поездка занимает в среднем 2-3 недели с остановками в интересных местах по пути. Каждый раз это новые стоянки. Большая часть пассажиров – это иностранные туристы. А с прошлого года поезд начала расширять свою географию, отправляясь через Европу, Турцию, Грузию, Узбекистан и Казахстан.

Стоимость поездки начинается от 16 995 долларов (больше 1 200 000 рублей, в зависимости от курса). Безусловно, это самый дешевый билет, а конечная стоимость зависит от класса обслуживания. Самые дорогие достигают почти 5 миллионов рублей. Здесь их три: «серебряный», «золотой» и Imperial Suite. Состав состоит из 12 спальных вагонов.

Каюты класса «Серебряный, более компактны по площади 5,5 кв. м, оснащены небольшой двуспальной нижней кроватью и односпальной верхней кроватью, а также DVD/CD-плеером, ЖК-экраном, сейфом, индивидуальным кондиционером, шкафом для одежды и большим панорамным окном. Есть отдельная ванная комната с умывальником, туалетом и душем. Полотенца и постельное белье меняют каждый второй день или ежедневно по запросу. В любое время суток гостям предоставляется бесплатный чай, кофе и минеральная вода. За дополнительную плату предоставляются услуги прачечной.

Каюты «Золотого» класса (7 кв.м.) имеют очень хорошие пропорции и имеют все: от собственной ванной комнаты с отдельной душевой кабиной с сильным напором воды и полом с подогревом до DVD/CD-плеера, ЖК-экрана, сейфа, индивидуального кондиционера, шкафа, большого панорамного окна, а также имеют двуспальную нижнюю кровать и односпальную верхнюю кровать. Гости отеля на колесах могут заказать бесплатные напитки из стандартной барной карты в лаундж-баре Car.

Imperial Suites - это самые просторные каюты, доступные в поезде площадью 11,1 кв. метров и имеющие большую и роскошную двуспальную кровать, а также гостиную с туалетным столиком. В распоряжении гостей люкса Imperial собственная ванная комната с душем с сильным напором воды и роскошным полом с подогревом; индивидуальный кондиционер; шкаф для одежды; DVD/CD-плеер с ЖК-экраном; бесплатный полностью укомплектованный мини-бар; сейф; небольшая библиотека и два больших панорамных окна для наблюдения за окружающим миром. Образцовое обслуживание начинается с бесплатной бутылки шампанского Dom Perignon, когда вы садитесь в поезд, чтобы выпить за начало вашего замечательного приключения. В любое время суток гостям бесплатно предоставляются чай, кофе и минеральная вода, питание в каюте предоставляется по запросу. Напитки из бара Lounge Car входят в стандартную и премиальную барную карту (за исключением винной карты премиум-класса). Частный автомобиль и варианты гида в выбранных городах для вне поездной экскурсионной программы. Услуги прачечной включены в стоимость проживания.

Lounge Car - идеальное место, чтобы расслабиться и наслаждаться на постоянно меняющимися пейзажами за окном. На протяжении всего вашего путешествия в бар и ресторан (2 вагона-ресторана и 1 с баром) будут проводиться различные развлекательные и обогащающие мероприятия, такие как уроки русского языка и увлекательные лекции по местной истории и культуре от опытных приглашенных спикеров. Именно здесь организует программу мероприятий для предстоящего путешествия, будут предоставлены ежедневные маршруты с подробным расписанием прибытия и отправления поездов, а также информация об экскурсиях и мероприятиях на следующий день, а также полезный прогноз погоды и информация о часовом поясе. Бар работает до ухода последнего посетителя. Также в стоимость поездки включены следующие удобства: библиотека, фортепиано, багажный вагон, медпункт, салон красоты с парикмахерской, массажный кабинет и тренажерный зал.

«Золотой Орел» - это роскошное железнодорожное путешествие с прекрасно организованной программой. Оно уникальное во всех планах, от самого поезда до маршрутов. Поездка через всю Россию с максимальным комфортом. Отсюда и цена, доступная не каждому.