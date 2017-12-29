Поезд «Москва – Берлин»: зачем, если самолетом быстрее?

Вы можете прослушать эту статью в аудио формате в нашем подкасте: Ваш браузер не поддерживает аудио

Поезд «Стриж» следующий по маршруту «Москва – Берлин» очень противоречивый, но имеет свои преимущества и имеет место быть. Он преодолевает расстояние в 2026 километров, а время в пути занимает более 20 часов. Что из себя представляет состав и почему на нем стоит прокатиться, разбираемся в этой статье.

Продажа билетов на поезд «Стриж», следующего до столицы Германии, начинается за 90 дней до отправления. Применяется система динамичного управления тарифами и стимулирования спроса. Билет в среднем для взрослого пассажира стоит от 155 до 353 евро на человека, в зависимости от класса обслуживания и места. Также предусмотрена система скидок, благодаря которой можно сэкономить от 5 до 50% от стоимости билета. Скидки действуют на детские и семейные билеты (покупка целого купе двумя пассажирами), на групповые тарифы (как для взрослых, так и для детей), также для небольших групп от 6 человек, для молодоженов в течение месяца, для изменников за неделю до и после дня рождения, а также бывают скидка на верхние полки. Поэтому не забывайте о специальных тарифах, перед покупкой билетов.

Поезд из столицы России отправляется два раза в неделю в пятницу и в воскресенье, из Берлина по понедельникам и субботам. В пути следование состав пересекает три государства: Беларусь, Польшу и Германию. Пограничный и таможенный контроль осуществляется на станциях Брест и Тересполь. Кроме этого, промежуточные остановки осуществляются в Смоленске, Орше, Минске, Варшаве, на станциях Познань, Жепин и Франкфурт-на-Одере.

Поезд рассчитан на 216 пассажиров, курсирует в нем 20 вагонов. В состав входит 2 вагона 1 класса с местами для сидения, 4 спальных вагона 2 класса с четырехместным размещением и один спальный вагон 2 класса двухместный, пять спальных вагона 1 класса с индивидуальным душем и санузлом в каждом купе, в трех из которых предусмотрены места для людей с ограниченными возможностями и их сопровождающих. Также в состав входит один вагон-ресторан и вагон-буфет, а также два технических вагона. По классификации «Стриж» считается скоростным поездом, средняя скорость составить 92 километра в час. Стоит отметить, что на первый взгляд состав очень похож на тот, что курсирует между Москвой и Нижним Новгородом, но несущественные отличия у них имеются.

Ручная кладь, перевозимая, пассажирами не должна превышать по сумме трех измерений 200 сантиметров. В вагонах 1 класса и с местами для сидения, на один проездной билет разрешено провозить не более 50 килограмм багажа. В вагонах второго класса – не более 36 килограмм для взрослого пассажира и не более 15 килограмм для детей до 12 лет. Мелких животных разрешено провозить в спальных вагонах любого класса, но для этого потребуется выкуп всего купе. Дополнительная плата не взимается, заранее перед поездкой ознакомьтесь с правилами ввоза животных на территорию Евросоюза.

Что еще можно добавить про удобства?

В каждом вагоне установлен кулер с горячей и холодной водой, установлен кондиционер, система отопления и биотуалеты. В сидячих вагонах можно выбрать одиночное или сдвоенное кресло, в зависимости от того, путешествуете ли в одиночку, либо вдвоем. В купе (за исключением 1 класса) под откидным столиком находится умывальник. Очень не привычно и необычно смотрится.

А теперь главный вопрос: зачем ехать на «Стриже», если на лоукостерах дешевле и быстрее добраться до Берлина?

Безусловно, выбор транспорта для путешествия – дело каждого. Не стоит забывать о людях, которые предпочитаю перемещаться только по железной дороге, а есть те, кто боится летать. При своем длительной маршруте поезд позволит вам никуда не спешить. Ведь в аэропорт необходимо приезжать за 2-3 часа до вылета, проходить таможенный контроль, по прилету ожидать багаж, и это все не считая самого перелета. А в поезд спокойно приехал за полчаса до отправления на вокзал, устроился на своем месте и на нужной остановке конкретное время покинул его со всеми вещами.

Более 20 часов в сидячем месте будет сложновато, поэтому до Германии лучше выбирать места в купе. Сидячие больше рассчитаны на тех, кто планирует провести в поездке в среднем 3-4 часа. Кстати, «Стриж» имеет популярность именно на промежуточных маршрутах для быстрого перемещения между странами. Потому если планируете оказаться в России, Польше, Беларуси или Германии, заранее купленный билет позволит сэкономить и быстро перемещаться между странами. Тем более сложности в приобретении места в данном составе нет. К примеру, на поезд можно приобрести билеты через наше мобильное приложение, где не требуется знания иностранных языков, а помимо ввода ваших паспортных данных ничего не потребуется.

В связи с пандемией и закрытием границ движение по маршруту временно приостановлено с 16 марта. Но после снятия карантинных мер, билеты на поезд появятся вновь в продаже, и вы сможете распланировать комфортное путешествие на поезде по Европе.