Крым готов: началась продажа билетов на поезд «Таврия».

«Таврия» - это поезд дальнего следования, который соединит крымский полуостров с материком. Продажа билетов на поезда уже началась, открыв тем самым новые железнодорожные маршруты для путешественников. Свое название состав получил от одного из древних названий полуострова. Разговоры о данном поезде шли около пяти лет, поэтому все с нетерпением ждали, когда будет готов Крымский мост. И вот он достроен и по нему началось автомобильное движение. А главный вопрос, который волнует всех по сей момент: «Когда запустят первые поезда?». Отвечаем на него и рассказываем о направлении в целом.

8 ноября 2019 года началась продажа билетов на прямые поезда до полуострова и обратно. Речь идет сейчас только о пассажирских. Новые составы начнут движение из двух столиц уже в ближайшее время. Первая «Таврия» отправится. Движение будет с остановками. С их расписанием и временем стоянок вы можете ознакомиться при о с Московского вокзала 23 декабря. В 14:00 она покинет город Санкт-Петербург, а время в пути составит 1 день и 19 часов. Прибытие поезда 25 декабря в 7 часов в город Симферополь и в 9 утра в Севастополь. Петербургские романтики уже негодуют, так как 19 километровый Крымский мост поезд будет проезжать в 2 часа ночи. Поэтому вместо красот Керченского залива будут видны лампы-подсветки моста, что очень расстраивает будущих пассажиров. Но в официальных сообществах поезда сообщают, что ближе к лету возможны изменения в расписании. На данный момент планируется, что поезда будут отправляться каждый день. Курсировать будет пять классических одноэтажных составов с плацкартными вагонами и купе.

Второй поезд в сторону Крыма начнет свое движение из Москвы на следующий день. «Таврия» отправится в 23:45 с Казанского вокзала и через 33 часа окажется в Симферополе. Столицу с полуостровом свяжут четыре поезда. Это будут двухэтажные составы с вагонами купе и СВ. Отправление также будет ежедневным.

Все составы следующие до Крыма имеют кондиционеры, в каждом вагоне расположено два биотуалета, также имеются стандартные розетки 220В и новые USB. Есть стандартные сопутствующие сервисы — чайная продукция и товары в дорогу, также имеется вагон-ресторан. Ширина нижних и верхних полок составляет шестьдесят сантиметров. Обратите внимание, что перевозить небольших животных разрешено только в СВ и в некоторых купе. Для крупных собак потребуется выкуп целого купе. Исключение составляют собаки-проводники. Также предоставляются купе для маломобильных граждан. Проще говоря, все новое, современное и создано для комфорта. Стоит внимательнее отнестись к выбору мест на двухэтажном поезде. Каким бы он комфортным и современным не был, свои недостатки имеет. Небольшое количество места под багаж, невысокое расстояние между полками, узкие лестницы на второй этаж. Поэтому высоким и тучным людям может быть дискомфортно, как и тем, у кого есть проблемы со здоровьем. Также контролируйте количество вещей, которые перевозите, на каждого пассажира в среднем рассчитано половина пространства под нижней полкой. Это есть речь идет о четырехместном размещении.

Стоимость билетов на старте продажа начиналась от 3000-3500 рублей в зависимости от места и вокзала отправления. В любом случае из Санкт-Петербурга проезд будет стоить дороже, так как город находится дальше от Крыма. Уже известно, что для данного маршрута будет применяться, как и на многих популярных направлениях, динамическая система ценообразования. То есть стоимость поездки будет меняться от спроса, сезона, количества суток до дня отправления и от других факторов. К этому событию готовились долго, поэтому более 21 тысячи билетов было продано только за первую неделю. Альтернативой железнодорожному транспорту всегда был самолет, стоимость которого начинается от 4-5 тысяч в зависимости от места вылета. Поэтому выбор транспорта стал шире. Безусловно, постепенно будут вводиться новые железнодорожные маршруты и увеличено число составов на текущих. Движение товарных поездов планируется открыть с мая 2020 года.

Главный транспортный узел всего полуострова – вокзал Симферополя. За последние месяцы здесь сделан косметический ремонт, установлены новые системы безопасности, подготовлена вся инфраструктура для работы и приема туристского потока. За последние 5 лет отремонтировано более 300 километров железных дорог, все шесть вокзалов полуострова, а также около 60 станций. Длительная подготовка должна сказать на качестве предлагаемых услуги и удобстве для всех категорий граждан.

Спрос на «Таврию» постепенно растет, поэтому цены могут подниматься. Все давно ждали открытие данного железнодорожного сообщения. Поэтому смело можно планировать поездку в Крым на новогодние или рождественские праздники. Продажа билетов и расписание поездов доступно до середины февраля. Поэтому на майские праздники или летние отпуска билеты стоит мониторить уже после нового года, за 90-120 дней до предполагаемой даты поездки.

Планируете ли вы отправить на новом поезде в Крым в этом или следующем году? Есть мнения, что на самолете путешествие будет намного лучше. Но романтика железных дорог многих даже заставила сдать купленные ранее авиабилеты.