Единственный транзитный вокзал в Санкт-Петербурге.

Ладожский вокзал — самый новый и транзитный действующий вокзал в Санкт-Петербурге. С него отправляются 50 пригородных поездов, 30 междугородних и международных, всего вокзал включает 10 путей и 4 платформы.
Историческая справка
Функционировать вокзал начал в 2003 году, но впервые о нем упоминали еще в 1903 году. В этом же году была построена железнодорожная станция для грузовых перевозок — Дача Долгорукова.
Вокзал собирались построить в 60-х годах 20 века, так существовала потребность в новых вокзалах. Увы, в то время эту идею не удалось реализовать из-за нестабильной экономики и нехватки финансов.
Для Ладожского вокзала был подготовлен специальный проект интеллектуального здания. Он до сих пор является одним из самых больших и технологических вокзалов не только в России, но и в Европе. Уникальность строения заключается в наличии уровней. На верхнем "этаже" расположили кассы международных направлений и дальнего следования, два зала ожидания, два салона связи, терминалы и банкоматы и несколько зон отдыха. На нижнем уровне все то же самое, только кассы продают билеты на пригородные направления, на автобусы. Соответственно, выход к международным платформам находится сверху, а к пригородным ниже уровня земли.
Чем вокзал интересен с архитектурной позиции
Здание вокзала с точки зрения архитектуры ничем особо выделяется, особый интерес представляет функциональность и техническое оснащение. Главная задача, поставленная перед строителями — быстро и качество построить здание, уровни, то есть разместить все необходимо на ограниченной площади. Поэтому выходы для транспорта дальнего следования находятся наверху, а пригородные расположили ниже уровня земли.
Большую часть верхнего пространства занимает громадный зал (Световой) с функционалом для пассажиров. Перемещаться между этажами можно с помощью лифтов, эскалаторов и лестниц. Визуально все эти конструкции соединены между собой стеклянными вертикальными блоками в форме колодцев. Для внешней отделки использовался полированный камень. Характерные черты Ладожского вокзала: крупные столбы для опоры, окна овальные, стеклянные переходы и лифты, мостики, перекрытия везде металлические, большие купола, везде много прозрачности и стекла. Данные черты характерны для стиля модерн 19 века. За счет металла и стекла вокзал кажется легким и воздушным, похожим на сказочный дворец.
Куда с вокзала можно отправиться
Данный вокзал отправляет транспорт на север, юг и восток. Соответственно пригородные и дальнее рейсы проходят по этим направлениям.
Расположение касс/режим работы
В зоне дальнего следования есть 9 касс, находятся они в правой части. В левой части зала расположены 9 касс. В них принимают карточки и наличные.
Функции касс:
Режим работы прерывается только небольшими техническими перерывами, а так кассы открыты круглосуточно.
На цокольном этаже есть 8 пригородных касс, которые осуществляют те же самые функции.
Разные способы как добраться до вокзала
Официальный адрес вокзала — город Санкт-Петербург, Красногвардейский район, Заневский проект, дом 73.
Самым удобным способом является метро, так как вокзал и выход станции соединены между собой. Вам всего лишь надо подняться вверх, а потом следовать указателям до самого входа на вокзал.
Не подходит метро, до вокзала можно добраться на автобусе и маршрутке. Со всех остановок ходят много маршрутов, долго ждать не будете.
Если вы собираетесь добираться до вокзала от Невского проспекта, то следуйте следующей инструкции:
За 20 минут вы вполне успеете добраться.
Чтобы добраться от вокзала до аэропорта Пулково, следуйте этим подсказкам:
В принципе, вы можете вызвать такси, так будет быстрее, цена варьируется от 600 до 1000 рублей, в зависимости от времени суток и загруженности.
Какие услуги предоставляет вокзал
Вокзал современный, поэтому помимо продажи билетов есть и другие услуги:
Интересные моменты из биографии вокзала
Главный проектировщик и архитектор Ладожского вокзала Явейн Никита долго вынашивал мечту построить большой и функциональный железнодорожный вокзал и прославиться также, как и его отец. Его дипломным проектом стал как раз прототип Ладожского вокзала, который потом воплотили в жизнь. Именно его первая работа стала основной для архитектуры здания.
При запуске первого электровоза произошла небольшая авария. Из-за неверного расчета при проектировании платформы, он сошел с маршрута, повредил свою боковую часть и снес ограждения. Это происшествие стало первым и последним в истории вокзала.
В 2001 году Ладожский вокзал получил Гран — при на международном мероприятии, посвященным международной архитектуре "Зодчество 2001", как особо значимый социальный объект.
У вокзала есть второе официальное название — "Дача Долгорукова". Такое название можно увидеть даже в официальных бумагах.
Данный вокзал единственный в Санкт-Петербурге, осуществляющий транзитные направления. Все существующие в городе вокзала тупиковые.
Всю интересующую информацию можно посмотреть на сайте или обратиться в справочную по телефону. Вокзал работает круглосуточно, в любой момент можно забронировать билеты и получить подробную консультацию по направлениям, о стоимости билетов и их бронировании.