Единственный транзитный вокзал в Санкт-Петербурге.

Вы можете прослушать эту статью в аудио формате в нашем подкасте: Ваш браузер не поддерживает аудио

Ладожский вокзал — самый новый и транзитный действующий вокзал в Санкт-Петербурге. С него отправляются 50 пригородных поездов, 30 междугородних и международных, всего вокзал включает 10 путей и 4 платформы.

Историческая справка

Функционировать вокзал начал в 2003 году, но впервые о нем упоминали еще в 1903 году. В этом же году была построена железнодорожная станция для грузовых перевозок — Дача Долгорукова.

Вокзал собирались построить в 60-х годах 20 века, так существовала потребность в новых вокзалах. Увы, в то время эту идею не удалось реализовать из-за нестабильной экономики и нехватки финансов.

Для Ладожского вокзала был подготовлен специальный проект интеллектуального здания. Он до сих пор является одним из самых больших и технологических вокзалов не только в России, но и в Европе. Уникальность строения заключается в наличии уровней. На верхнем "этаже" расположили кассы международных направлений и дальнего следования, два зала ожидания, два салона связи, терминалы и банкоматы и несколько зон отдыха. На нижнем уровне все то же самое, только кассы продают билеты на пригородные направления, на автобусы. Соответственно, выход к международным платформам находится сверху, а к пригородным ниже уровня земли.

Чем вокзал интересен с архитектурной позиции

Здание вокзала с точки зрения архитектуры ничем особо выделяется, особый интерес представляет функциональность и техническое оснащение. Главная задача, поставленная перед строителями — быстро и качество построить здание, уровни, то есть разместить все необходимо на ограниченной площади. Поэтому выходы для транспорта дальнего следования находятся наверху, а пригородные расположили ниже уровня земли.

Большую часть верхнего пространства занимает громадный зал (Световой) с функционалом для пассажиров. Перемещаться между этажами можно с помощью лифтов, эскалаторов и лестниц. Визуально все эти конструкции соединены между собой стеклянными вертикальными блоками в форме колодцев. Для внешней отделки использовался полированный камень. Характерные черты Ладожского вокзала: крупные столбы для опоры, окна овальные, стеклянные переходы и лифты, мостики, перекрытия везде металлические, большие купола, везде много прозрачности и стекла. Данные черты характерны для стиля модерн 19 века. За счет металла и стекла вокзал кажется легким и воздушным, похожим на сказочный дворец.

Куда с вокзала можно отправиться

Данный вокзал отправляет транспорт на север, юг и восток. Соответственно пригородные и дальнее рейсы проходят по этим направлениям.

Расположение касс/режим работы

В зоне дальнего следования есть 9 касс, находятся они в правой части. В левой части зала расположены 9 касс. В них принимают карточки и наличные.

Функции касс:

Продаются билеты на дальние, пригородные и международные направления.

Обмен и сдача и билетов.

Бронь билетов онлайн.

Режим работы прерывается только небольшими техническими перерывами, а так кассы открыты круглосуточно.

На цокольном этаже есть 8 пригородных касс, которые осуществляют те же самые функции.

Разные способы как добраться до вокзала

Официальный адрес вокзала — город Санкт-Петербург, Красногвардейский район, Заневский проект, дом 73.

Самым удобным способом является метро, так как вокзал и выход станции соединены между собой. Вам всего лишь надо подняться вверх, а потом следовать указателям до самого входа на вокзал.

Не подходит метро, до вокзала можно добраться на автобусе и маршрутке. Со всех остановок ходят много маршрутов, долго ждать не будете.

Если вы собираетесь добираться до вокзала от Невского проспекта, то следуйте следующей инструкции:

Спуститесь на станцию Невский проспект.

Доезжайте до Сенной площади.

Переходите на оранжевую ветку.

Далее вам остается пять остановок до Ладожской.

Потом поднимайтесь на эскалаторе.

По указателям двигайтесь в направлении вокзала.

За 20 минут вы вполне успеете добраться.

Чтобы добраться от вокзала до аэропорта Пулково, следуйте этим подсказкам:

Со станции Ладожская доезжайте до Спасской.

Далее пересаживайтесь на синюю ветку.

Доезжайте до Московской.

Потом выходите на одноименную остановку и ждите автобус 39, 30Э или маршрутку 39К.

В принципе, вы можете вызвать такси, так будет быстрее, цена варьируется от 600 до 1000 рублей, в зависимости от времени суток и загруженности.

Какие услуги предоставляет вокзал

Вокзал современный, поэтому помимо продажи билетов есть и другие услуги:

Платная парковка (10 минут бесплатно).

Современная камера хранения.

Справочное окно. Там могут сделать объявление по вашей просьбе, дать бумаги о приобретенном и потерянном билете, расскажут про стоимость и направления.

Комната отдыха на трех человек.

Зал для официальных делегаций.

Носильщики.

Аптека и медчасть.

Магазины (от продуктовых до парфюмерных).

Банкоматы.

Кафе и бистро.

Интересные моменты из биографии вокзала

Главный проектировщик и архитектор Ладожского вокзала Явейн Никита долго вынашивал мечту построить большой и функциональный железнодорожный вокзал и прославиться также, как и его отец. Его дипломным проектом стал как раз прототип Ладожского вокзала, который потом воплотили в жизнь. Именно его первая работа стала основной для архитектуры здания.

При запуске первого электровоза произошла небольшая авария. Из-за неверного расчета при проектировании платформы, он сошел с маршрута, повредил свою боковую часть и снес ограждения. Это происшествие стало первым и последним в истории вокзала.

В 2001 году Ладожский вокзал получил Гран — при на международном мероприятии, посвященным международной архитектуре "Зодчество 2001", как особо значимый социальный объект.

У вокзала есть второе официальное название — "Дача Долгорукова". Такое название можно увидеть даже в официальных бумагах.

Данный вокзал единственный в Санкт-Петербурге, осуществляющий транзитные направления. Все существующие в городе вокзала тупиковые.

Всю интересующую информацию можно посмотреть на сайте или обратиться в справочную по телефону. Вокзал работает круглосуточно, в любой момент можно забронировать билеты и получить подробную консультацию по направлениям, о стоимости билетов и их бронировании.