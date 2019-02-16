Потрясающие заброшенные вокзалы со всего мира. Часть 2.

Вы можете прослушать эту статью в аудио формате в нашем подкасте: Ваш браузер не поддерживает аудио

Продолжаем рассказывать о заброшенных вокзалах. Если пропустили, первая часть – здесь.

Железнодорожный Вокзал Хеленсбурга, Австралия

Железнодорожная линия Сазерленд-Вуллонгонг была построена в Новом Южном Уэльсе между 1884 и 1886 годами для обслуживания угольных месторождений и ферм. Между водопадом и Отфордом есть семь заброшенных туннелей, вместе известных как туннели Хеленсбурга, а также заброшенная станция Хеленсбург. Этот район сейчас популярен среди пешеходов, любителей железных дорог и охотников за привидениями, и даже были сообщения о том, что в темных туннелях видели призрачную фигуру. Говорят, это Роберт Хейлс, Шахтер, сбитый поездом в 1895 году.

После того, как туннели были заброшены в течение многих лет, в 1995 году они были осушены, а на месте проведены раскопки, и большой участок первоначальной платформы был найден нетронутым. Теперь, когда туннели занесены в список наследия, они славятся своей колонией светлячков. Однако в настоящее время они закрыты из-за наводнения, которое произошло в мае 2020 года, но если вы когда-нибудь окажетесь в этом районе, следите за датой открытия.

Монте-Романо, Италия

Старый вокзал Монте-Романо находится на заброшенной железнодорожной линии Орте-Капраника-Чивитавеккья, которая была построена для соединения морского порта Рима в конце 19 века. Эта связь была прекращена в 1961 году. Сегодня старый железнодорожный путь используется в качестве маршрута пешеходами и горными велосипедистами, и некоторые из красивых, но выцветших зданий станций, таких как Монте-Романо, сохранились.

La Petite Ceinture, Париж, Франция

Ветхая и заросшая, забытая железнодорожная линия, опоясывающая Париж, обладает жуткой красотой. Он был жизненно важным средством передвижения для городских парижан, путешествующих на паровозах с 1862 по 1934 год, после чего сеть туннелей, мостов и путей превратилась в пустырь. Он лежал в основном забытый в течение десятилетий, захваченный сорняками, полевыми цветами, городской дикой природой и граффити художников.

Когда-то оживленная железнодорожная ветка, которая также обслуживала паровые товарные поезда, первоначально имела 29 станций, но сегодня их осталось только 17. Он пришел в упадок с появлением подземного парижского метро и растущей популярностью автомобильного транспорта.

Однако в 2007 году участок между Порт-д'Отей и Гар-де-ла-Мюэт в 16-м округе был открыт для публики как городская пешеходная дорожка. Люди также могут следовать по природным тропам вдоль участков в 12-м округе и по тропинкам между площадью Балар и улицей Оливье де Серр в 15-м округе. Последние секции открылись в 2015 году в 13-м округе и в июне 2020 года между улицей Тионвиль и улицей Лурк 2 бис.

Станция Суонборн, Бакингемшир, Англия

С 1968 года никто не выходил на платформу этой отдаленной сельской станции в Бакингемшире, хотя здания остались заброшенными и неиспользуемыми. Станция, которая на самом деле находится в миле от деревни Суонборн, находилась на линии Оксфорд-Блетчли и управлялась Бакингемширской железной дорогой, когда она открылась в 1800-х годах.

Маршрут был закрыт Советом Британских железных дорог после введения новых дизельных поездов в 1960-х годах. Потребность в поездках по пересеченной местности также уменьшилась, поскольку пассажиры обнаружили, что быстрее путешествовать через Лондон, чем по старой Университетской линии, которая проходила между Оксфордом и Кембриджем. Загляните в разрушенную билетную кассу, и вы сможете заглянуть в ушедшую эпоху железнодорожных путешествий.

Станция 16-я улица, Калифорния, США

Ветхая историческая достопримечательность западного Окленда датируется 1912 годом и представляет собой прекрасный образец архитектуры в стиле бозар с его огромными арочными окнами. На пике своего развития значительная железнодорожная станция южной части Тихого океана ежедневно видела около 400 поездов, проходящих по ее путям. Но с годами облик транспорта изменился, и число пассажиров сократилось. Станция также сильно пострадала во время землетрясения в Лома-Приета в 1989 году.

Последующие года грандиозное заброшенное здание было куплено некоммерческим застройщиком доступного жилья "Бридж". Сейчас он используется как съемочная площадка и атмосферное пространство для проведения мероприятий, а также разрабатываются крупные планы реконструкции.

Железнодорожная Станция Данушкоди, Индия

В этом поселении, расположенном на юго-восточной оконечности острова Памбан в штате Тамилнад, заброшена и разрушена не только железнодорожная станция. Вся деревня Данушкоди опустела после того, как мощный циклон опустошил город и его здания в 1964 году. По некоторым данным, во время стихийного бедствия погибло до 2000 человек.

Среди руин города находится некогда шумное здание железнодорожного вокзала, от которого сохранилась лишь часть фасада. К сожалению, разрушительный циклон вызвал огромную приливную волну, которая ударила по приближающемуся поезду в Данушкоди, смыв его и, как сообщается, убив всех 115 человек на борту.

Станция метро City Hall, Нью-Йорк, США

Построенная в 1904 году известными архитекторами Хайнсом и Лафаргом, Сити-Холл была самой первой станцией метро, открытой для публики в Нью-Йорке. Обслуживание было прекращено в 1945 году, так как пассажиры нашли близлежащую станцию Бруклин-Бридж, которая имела доступ, как к экспрессным, так и к местным путям, более удобной. “Потерянная” городская станция - это невероятное пространство, которое удивительно хорошо сохранилось.

С его изогнутой платформой, сводчатыми потолками из плитки, мансардными окнами и люстрами, все еще в значительной степени нетронутыми, станция, возможно, была заброшена, но она остается жизненно важной частью железнодорожной истории Америки. Его путь все еще используется в качестве поворотного места для 6-й линии, но станция закрыта для публики. Однако сотрудники нью-йоркского транзитного музея обычно могут заказать полурегулярные экскурсии с гидом по заброшенной станции.

Железнодорожный вокзал Колония-дель-Сакраменто, Уругвай

Один из старейших городов Уругвая, Колония-дель-Сакраменто на юго-западе страны, известен своим мощеным историческим центром, внесенным в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Среди завораживающих старинных зданий города есть этот заброшенный железнодорожный вокзал с его выцветшим и размалеванным граффити фасадом и заросшими путями.

Центральная железная дорога Нью-Джерси, здание терминала, США

На берегах Гудзона заросшие развалины здания вокзала Центральной железной дороги Нью-Джерси, может быть, и не очень похожи, но станция когда-то была процветающим местом, через которое проходили миллионы пассажиров. Железнодорожный сарай Буша, который стоит и по сей день, вмещал 20 путей и был в то время самым большим из когда-либо построенных.

Построенный в 1889 году, Центральный железнодорожный вокзал Нью-Джерси стал для многих его пассажиров началом новой жизни. На самом деле, он приветствовал целых две трети иммигрантов с Острова Эллис, когда они ехали через Нью-Джерси, чтобы начать свою новую жизнь. Однако Великая Депрессия и подъем автомобильного транспорта положили конец железнодорожному веку в США, и станция окончательно закрылась в 1967 году.