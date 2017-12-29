Электрички против маршруток и метро. Решат ли они транспортные проблемы Петербурга?

Вы можете прослушать эту статью в аудио формате в нашем подкасте: Ваш браузер не поддерживает аудио

В ближайшие годы Санкт-Петербург и его транспортное движение ждут серьезные и местами радикальные изменения. Летом 2020 года планируется отмена коммерческого транспорта и появление взамен новых автобусных маршрутов. Наверно, об открытие новых станций метро можно только мечтать. По крайней мере, реальных прогнозируемых дат не было озвучено. Зато губернатор Петербурга Александр Беглов объявил, что в скором времени электрички могут стать городским транспортом. Смогут ли в ЖД решить проблему общественного транспорта в городе, давайте порассуждаем.

Тесное сотрудничество Санкт-Петербурга и ОАО «ЖД» теоретически должно улучшить транспортное сообщение в городе. На данный момент разработан первый этап до 2024 года, который включает в себя ремонт Цимбалинского путепровода, который соединяет улицу Белы Куна и улицу Цимбалина. Таким образом, это позволит соединить Фрунзенский и Невский район города. В рамках включения электричек в систему общественного транспорта, также планируется модернизировать транспортные узлы, а также организовать сообщение между городом и аэропортом «Пулково».

Кроме того, данный этап подразумевает, что будет обеспечено транспортной доступность Сестрорецкого направления и нового бизнес-центра «Лахта-Центр». Увеличится число пригородно-городских поездов до 90 пар в сутки (туда-обратно) и соединит между собой 5 существующих линий метрополитена. Эти и другие задачи позволят решить два железнодорожных кольца, которые свяжут Ориенбаум с Токсово и Белоостровом. Протяженность маршрута Ориенбаум – Белоостров составит около 109,7 километров. Время в пути 2 часа 18 минут. Предусмотрена возможность остановки в аэропорту «Пулково» и в другие 38 пунктах. А вот предположительный маршрут до Токсово должен быть протяженностью 73 километра, который включает в себя 29 остановок, без остановки в аэропорту. Время в пути 1 час 32 минуты. Безусловно, пока все эти цифры и предположительный план пока что на бумаге. Но начинается постепенная реализация проекта.

Также разрабатывается второй этап ввода электричек в систему городского транспорта. Концепция подразумевает под собой улучшения до 2030 года. Которые могут в себя включить строительство 9 новых пересадочных узлов рядом со станциями метро. А также чтобы вывести грузовое движение из города, разрабатываются железнодорожные обходы: Павлово-на-Неве – Орехово и Мга – Владимирская – Бронка. Таким образом, интервалы движения пригородных поездов сократятся и можно вводить дополнительные пары.

По тем концепциям, которые обсуждаются между ОАО «ЖД» и правительством Санкт-Петербурга, город ждет ряд положительных изменений. Городские электрички станут, грубо говоря, наземным метро. Транспортное сообщение получат активно застроенные жилые районы. Такие как, Пискаревка, Кушелевка. Ладожский вокзал, Лахта и другие. Безусловно, особенностями почвы города, строительство железнодорожных путей в разы быстрее, чем постройка новых станций метрополитена. Поэтому губернатор города рассчитывает на перспективность данного вида транспорта.

Конечно, есть ряд трудностей для внедрения электричек в повседневную жизнь горожан. А именно количество инвестиций и ряд других проблем связанных с законодательной базой и передачей в городскую собственность ряда объектов недвижимости. Также, указанные сроки в концепции звучат очень перспективно. Первые шаги уже делаются, разрабатываются долгосрочные планы по улучшению городского транспорта. Многие меры, к сожалению, очень радикальные, но есть доля вероятности, что они принесут положительный эффект.