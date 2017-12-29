Один билет до Хогвартса, пожалуйста!

Вы можете прослушать эту статью в аудио формате в нашем подкасте: Ваш браузер не поддерживает аудио

Несмотря на то, что поттериана уже давно не в моде, у нее остается множество поклонников. Которые мечтают сесть на Хогвартс-Экспресс и уехать учиться магии в школу чародейства Хогвартс. Безусловно, каждый понимает, что это всего лишь сказка. Но не взрослые ли творят эти чудеса сами? Поэтому предлагаем вам удивительное путешествие в мир магии. И да, идем покупать билет на тот самый волшебный поезд.

Чтобы сотворить сказку, отправляемся в Шотландию. Именно отсюда начала свое творение известная писательница Джоан Роулинг. Безусловно, магическое сообщество не разрешило бы дать хотя бы один намек на существование школы волшебников. Поэтому покупаем билет на The Jacobite steam train. Да, это тот самый поезд. Стартует он из небольшого городка Форт Уильям и отправляет до вокзала в Маллайг. Это 84 мильное путешествие принято считать одним из самых живописных железнодорожных маршрутов в мире.

Расписание по дням уже есть в открытом доступе, только часы отправления на данный момент неизвестны. Но, как минимум, спланировать такую удивительную поездку вы уже можете. С 6 апреля по 12 апреля 2020 года отправляется пасхальный утренний состав. С понедельника по пятницу также отправиться поезд в утренние часы с 13 апреля по 23 октября 2020 года. А со 2 мая по 27 сентября 2020 года в расписании добавиться поезд выходного дня. Дневное отправление запланировано с 11 мая по 11 сентября 2020 года с понедельника по пятницу. А по выходным дневной состав будет отправляться с 13 июня по 30 августа 2020 года. Время в пути в одну сторону составляет чуть более двух часов.

Стоимость билета в одну сторону в среднем составляет: £31.75 в одну сторону, детям до 12 лет - £18.75. Если брать в обе стороны, цена зависит от класса обслуживания. Стандартный для взрослых £37.75 и £20.75 для детей. А первый класс выйдет взрослому £59.95 и £32.90 для ребенка. Также есть столик для двоих - £123.00. Если планируете бронировать конкретное место в поезде, придется доплатить £3.25. Мы привели в пример цены за 2019 год, в 2020-м они могут поменяться. Чтобы ваша поездка до этого места прошла не зря, покупайте билеты заранее. Так как по приезду свободных мест может попросту не оказаться.

А теперь начинаем наше путешествие.

До Форта Уильям можно добраться из Эдинбурга (около 5 часов пути) или от Глазго (около 4 часов пути). Железнодорожное сообщение до Маллайг не является туристическим, здесь ходят обычные поезда. Только The Jacobite является развлечением для местных жителей и туристов. Ведь это настоящий паровоз, работающий на угле. Такой ретро-состав проходит мимо списка впечатляющих красот. Начиная с самой высокой горы в Британии, Бен-Невис, он посещает самую западную материковую железнодорожную станцию Великобритании, Arisaig. Также проезжает рядом с самым глубоким пресноводным озером в Британии, Loch Morar и самой короткой рекой River Morar. И проходит рядом с самым глубоким морским озером в Европе, Loch Nevis. Поезд останавливается по пути в Маллайг в деревне Гленфиннан. За ним находятся красивые деревни Лохайлорт, Эрайсейг, Морар и Маллэйг. Вы можете высадиться в Эрайсейге по требованию. Отсюда, в ясный летний день, вы можете увидеть «маленькие острова». Поезд продолжает путь отсюда, минуя Морар и серебристые пляжи.

Но не только местные красоты заслуживают своего внимания. Но и атмосфера внутри. Конечно, вы не увидите здесь людей одетых, как в Гарри Поттере. Зато девушку, которая развозит тележку со сладостями, кофе и чаем – увидите. Красные вагоны, в которых вы поедете, раньше курсировали по всей железной дороге Британии в 60-х годах. Также в составе есть один вагон полностью декорированный, как в фильме о Гарри Поттере. Но туда попасть целый квест. Купить билет на него можно только на станции отправления и то при наличии свободных мест. По другому в него не попасть.

А самое главное для поклонников поттерианы – это Гленфиннан Виадук. Если вы думаете, что поезд в силу своего возраста будет медленно проезжать здешние красоты, это главная ошибка тех, кто здесь не катался. Поезд стремительно проезжает весь маршрут, поэтому если вы охотитесь за удачными кадрами, даем пару советов. Для начала займите окошко у тамбура, откуда вы будете делать снимки. Утеплите голову и закройте уши, так как вас ожидает сильный ветер, и остерегайтесь веток, которые могут повредить не только вашу аппаратуру, но и лицо. А вот лучшие снимки с виадука получаются из последних вагонов, в передних много дыма и копоти от паровоза.

Но виадук можно поснимать, выйдя из поезда на станции Glenfinnan. Сразу от нее следуют указатели в сторону смотровой площадки. Откуда открывается вид на Виадук Гленфиннан.

Прибыв в Малайг, у вас будет два часа до отправления в обратную сторону. И здесь есть чем заняться. К примеру, можно осмотреть гавань, подняться на гору, посетить ресторан со свежеприготовленными рыбными блюдами, либо прокатиться на лодке по островам, где иногда можно увидеть морских котиков.

The Jacobite steam train – это не только путешествие в поттериану. Это невероятной красоты пейзажи, которые будут видны всю дорогу. Не зря же маршрут признан «самым». Даже если вы не фанат сказок, то этот ретро-состав оставит у вас массу новых впечатлений. Кроме того, выйдя на любой промежуточной станции, вы можете отправиться в дальнейшее путешествие. И поверьте, здесь есть на что посмотреть. К примеру, можно отправиться на круиз по западным островам, либо по водам озера Лох-Шиль, взять напрокат велосипед и исследовать местности в поисках удивительных кадров. Тем более до старта нового сезона у вас еще вагон времени, поэтому очень тщательно планируйте свой маршрут, заранее бронируйте билеты и это будет самой невероятное поездкой на поезде в вашей жизни.