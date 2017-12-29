Витебский вокзал: один из самых красивых в стране

Вы можете прослушать эту статью в аудио формате в нашем подкасте: Ваш браузер не поддерживает аудио

Существует множество рейтингов, которые включают в себя самые лучшие железнодорожные вокзалы мира. Безусловно, критерий отдается за число пассажиропотока, за внедрение инновационных технологий, либо за эксклюзивные или оригинальные услуги. Там редко встретишь Витебский вокзал, а он заслуживает особое внимание. Как минимум за свою интересную историю и за его красоту.

Начнем с того, что Витебский вокзал – первый железнодорожный вокзал в России. Отсюда начиналась история, продолжив пути из Санкт-Петербурга до Царского Села. Поэтому первое название он носил – Царскосельский, далее был переименован в Детсоксельский, а в 1935 году он получал название, которое носит по настоящее время. Памятниками этому историческому событию служат паровоз «Проворный», который открыл первое движение. До наших дней он не дожил, зато его полноразмерный макет в специальном павильоне каждый день на вокзале радует пассажиров.

Безусловно, свой роскошный внешний вид вокзал получил не сразу. Первоначально это было деревянное здание, только спустя 25 лет в 1852 году оно обросло камнем. То здание, что мы можем сейчас видеть – это постройка 1904 года. Инновационные по тем временам металлоконструкции создали здание, которое стало центром притяжения не только туристов, но и обрело популярность среди режиссеров. Съёмки фильмов и фотосессий привычное действо для этого места. И действительно, здание, возданное в стиле модерн, манит к себе не только своей историей, но и атмосферой и некой ламповостью. Что такое романтика железных дорог и дух путешествий здесь почувствовав, лишь вступив на ступеньки вокзала.

Северный фасад украшен витражной аркой. А в вестибюле стоит бюст Николаю I, который дал старт развитию железных дорог в России. Также. Стоит обратить внимание на парадную лестницу с мраморными перилами и бронзовыми вставками. А в центральном зале стоит обратить внимание на красивую лепнину. Внутреннее убранство поражает, поэтому это нужно увидеть своими глазами.

Даже в 19 веке Витебский вокзал славился не только своей архитектурной прогрессивностью, но своим внутренним оснащением. Одной из главных новинок по тем временам были лифты. Было установлено 11 подъемных машин, две из которых можно наблюдать до сих пор. Стоит отметить, что это единственный вокзал в Санкт-Петербурге, где отправление поездов идет со второго этажа. Поэтому нужда в лифтах тут оправдана. Только по многочисленным отзывам пассажиров, не так просто попасть в этот лифт. Может, кому это удавалось сделать? Одним словом, попытать удачу стоит. Масштабную реконструкции вокзал пережил в 2018 году, которая подарила ему художественную подсветку и обновлённый вид внутреннего убранства.

Помимо исторической и культурной ценности, вокзал используется по назначению. Ежедневно с 6 утра до часу ночи курсируют пригородные электрички до Павловска, Вырицы, Новолисино, Оредежа и станции Поселок. Сезонными маршрутами являются поезда дальнего следования, отправляющиеся до Москвы, Пскова, Минска и Смоленска. Помимо них круглогодично идут поезда до Бреста, Киева, Кишинева, Калининграда, Гомеля, Великих Лук, Риги, Орши и других городов.

Удобное расположение вокзала позволяет с легкостью добраться на любом виде транспорта от вокзала до центра города. Кроме того, вокруг Витебского вокзала есть множество кафе, ресторанов, а также отелей. Порядка 30 вариантов гостиниц разных вариантов могут забронировать гости города. Также на самом вокзале есть сувенирные лавки, салоны мобильной связи, комнаты отдыха, душевые кабины, продуктовые киоски, церковная лавка, банкоматы, аптеки и много другое. Есть камеры хранения, тележки для подвоза багажа, зоны ожидания. Но рекомендуем даже при длительном ожидании не сидеть на месте, а прогулять по этому красивому вокзалу.

Это действительно один из красивейших вокзалов в России. Даже если ваше путешествие привело вас в Санкт-Петербург, но на другой вокзал. Не пожалейте времени и съездите на Витебский. Это не только достопримечательность города, но и красивейшее место, пропитанное с самого его основанием атмосферой, которое точно с подвигнет вас на новые поездки.