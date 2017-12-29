Фирменный поезд «Премиум»: маршрут и особенности.

Вы можете прослушать эту статью в аудио формате в нашем подкасте: Ваш браузер не поддерживает аудио

Между Новороссийском и Москвой ходит фирменный поезд «Премиум» (030Й). В чем заключаются его особенности? Насколько он удобен для путешествий?

Историческая справка

Состав «Премиум» №30 начал работу в 1965 году.

Ранее железнодорожное транспортное средство имело название «Кубань». В мае 2009 года его перевели в премиальный сегмент.

Особенности движения

Фирменный поезд «Премиум» движется по направлениям Новороссийск – Москва, а также Москва – Новороссийск. При первом случае среднее время в дороге равняется 21 ч 33 мин, тогда как во втором – 22 ч 37 мин. Он относится к железнодорожному транспорту дальнего следования.

Путевое расстояние: 1645 км.

Состав останавливается в 10 промежуточных пунктах на станциях Мичуринск-Ворон, Тоннельная, Лиски, Краснодар 1, Рязань 2, Ростов-Главный, Крымская, Россошь, Грязи-Воронежские, Придача. Самая продолжительная парковка приходится на пункт Лиски, она длится 12 минут.

Наиболее крупными проезжаемыми городами являются Ростов, Рязань, Краснодар и Мичуринск.

Поезд перемещается по маршруту ежедневно. Он отправляется со платформы Новороссийск в городе Новороссийск, а прибывает на платформу Казанский вокзал в столице.

Что важно знать?

Есть несколько моментов, имеющих значение для пассажиров:

Средняя скорость состава: 82 км/ч. В перечне, представленном ЖД, «Премиум» относится к скоростному железнодорожному транспорту.

Салоны оформлены в красивом современном стиле. Основная гамма – синяя. Постельное белье – белое. Все предметы чистые и целые. Сотрудники своевременно убирают туалеты, меняют освежители воздуха, бумагу и полотенца.

В «Премиуме» качественное обслуживание. Даже ночью проводники с улыбкой встречают гостей, помогают им, особенно пожилым людям и лицам с недостатками в физическом развитии. Сервис профессиональный и ненавязчивый. Никто не уговаривает покупать продукты. Сотрудники вежливые и внимательные ко всем пассажирам без исключения. Они объяснят, где что находится, и выдадут наборы, входящие в стоимость билета.

Обстановка в салоне тихая, комфортная и культурная. Проводники следят за соблюдением порядка.

Вагоны

В составе «Премиум» на выбор посетителей представлено несколько видов вагонов:

плацкартные;

11 купейных;

2 спальных;

1 вагон класса «Люкс»;

1 штабной;

1 вагон-ресторан.

Все вагоны новые, практичные и качественные. Они производятся на Тверском вагоностроительном заводе. Состав может меняться в разное время года.

В штабном вагоне выделено специальное отделение, предназначенное людям с ограниченными возможностями здоровья и лицам, сопровождающим их в пути. Проводники оказывают им требуемую помощь, за счет чего передвижение становится комфортным.

В салонах есть кондиционеры, поддерживающие оптимальную температуру воздуха. Пассажиры могут регулировать их в зависимости от своих предпочтений.

Услуги

К основным условиям, имеющимся в каждом вагоне, относятся наличие:

новейших биотуалетов (в некоторые из них включен гигиенический душ);

кондиционеров;

ЖК-телевизоров;

Возможности подключить наушники;

сотовой связи, интернета – они позволяют позвонить в другие города, написать электронные письма, сообщения;

кулеров с теплой и холодной водой.

Остальные услуги предоставляются в соответствии с оплаченным классом обслуживания.

Люкс-класс. Отделение состоит из 2-х жилых помещений, дополнено душем и уборной, удобным диваном (ширина – 120 см). Верхнюю полочку (ширина – 90 см) можно откинуть. Комната оснащена трансформируемым столом. Установлена розетка. Доступен телевизор с проигрывателями для дисков. Пассажир может посмотреть фильмы либо послушать музыку. В цену билета входит еда (клиент выбирает из 2-х комплексных обедов) и питье. Выдается комплект постельного белья, разноцветные тапки, которые разрешается забрать с собой, халат, набор принадлежностей для гигиены, печатные издания. В купе Суперлюкс обстановка еще лучше. Оснащение салона находится на высоком уровне. В нем расположены просторная кровать, трансформирующийся стол и 2 кресла, большой шкаф, персональный бар. Пассажир может воспользоваться личной уборной, столиком для умывания и душем. В вагоне есть горячая и холодная вода, вентиляция и индивидуальные кондиционеры. Салон обустраивали из лучших пород дерева, искусственного камня и иных дорогих материалов для отделки.

Спальные вагоны. Как и в более дорогом варианте, в купе поставлены телевизоры. Проводники выдают комплект постельного белья, предметы для личной гигиены, актуальную прессу. Доступно горячее питание с напитками. В салон добавлена кнопка для вызова проводников. Они ответят на возникший вопрос и помогут решить сложившиеся трудности. Благодаря наличию карты-ключа для доступа в купе, багаж остается сохранным.

Купейные вагоны. Они тоже оснащены кнопками для вызова персонала и ключами в виде карт. В цену билета входит наличие телевизора, питания, постельного белья, газет и комплекта гигиенических принадлежностей. Ширина двух верхних и двух нижних полок – 70 см. У них есть откидные столики и защитные пленки.

В часть пакетов услуг входит питание. Если оно включено, то гостей кормят в утреннее время (примерно с 9:00 до 10:00).

В вагонах с повышенной комфортностью действует несколько тарифов. Все они содержат в себя питание и гигиенические средства, однако их составляющие отличаются. Виды тарифов и их особенности:

Эконом. В нем доступно от 3-х блюд, 0,5 л минералки. Гигиенический набор представлен бумажными и влажными салфетками, расческой, зубной щеткой и пастой, зубочисткой с нитью. Бизнес. Пассажирам предлагается от 4-х блюд, от 2-х безалкогольных напитков (в основном – соки), от 4-х алкогольных напитков. Комплект вещей для личной гигиены составляют носовые платочки, мыло, зубная щетка и паста, зубочистка с нитью, бумажные и влажные салфетки, расческа, обувные салфетки и рожок, косметичка. Люкс. Его составляют от 5-и блюд, от 5-и безалкогольных напитков и от 6-и алкогольных напитков. Комплекс для соблюдения личной гигиены представлен бумажными и влажными салфетками, мылом, гелем для душа и шампунем, мочалкой, зубной щеткой и пастой, зубочисткой с нитью, кремом для рук, косметичкой, тапочками, махровым халатом, расческой, продуктами для ухода за обувью.

Все тарифы дополнены выдачей свежих печатных изданий.

Также в фирменном поезде «Премиум» работает вагон-ресторан. Пассажиры могут сходить в него на завтрак, обед и ужин. Для тех, кто не хочет покидать купе, действует возможность заказа еды. Повара приготовят желаемую закуску, салат, основное блюдо, горячий или холодный напиток, десерт, а сотрудники доставят его к месту размещения.

Фирменный поезд «Премиум» отлично подходит для людей, желающих совершить путешествие между Новороссийском и столицей. Для гостей создаются комфортабельные условия, им предоставляются все требуемые услуги на высшем уровне. Маршрут оставит приятные впечатления.