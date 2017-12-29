Вокзал Гар-де-Лион-Сент-Экзюпери: история, инфраструктура, маршруты и услуги.

Вы можете прослушать эту статью в аудио формате в нашем подкасте: Ваш браузер не поддерживает аудио

Гар-де-Лион-Сент-Экзюпери является железнодорожной станцией, расположенной во Франции, рядом с городом Лион. Она примыкает к лионскому аэропорту Сент-Экзюпери. В чем заключаются особенности этого места? По каким направлениям ходят поезда? Какие услуги предоставляются?

История

Вокзал начал работать 3 июля 1994 года. Его цель – обслуживание поездов TGV.

Архитектором стал испанский конструктор Сантьяго Калатрава. Здание смело можно назвать шедевром современного искусства. Строительство обошлось в 750 млн. франков. Станцию Гар-де-Лион-Сент-Экзюпери возвели в качестве дополнительного элемента для аэропорта. Она обслуживает поезда, движущиеся по пути от Лионского вокзала (Париж) до Гар-де-Марсель-Сен-Шарль (Марсель).

Станция находится в 25 км от центральной части Лиона, на востоке.

До 2000 года место называлось Лион-Сатоляс. В честь столетия со дня рождения Антуана Сент-Экзюпери его переименовали в ныне действующее название – Лион-Сент-Экзюпери.

Несмотря на то, что лионский аэропорт стал первым из числа тех, кто обслуживается высокоскоростной станцией, Гар-де-Лион-Сент-Экзюпери не пользуется большой популярностью. Хоть он и расположен близко к крупному аэропорту, туристы предпочитают другие вокзалы, а именно: Лион-Пар-Дье и Лион-Перраш.

Гар-де-Лион-Сент-Экзюпери не связан с лионской транспортной сетью, поэтому на стации отмечается низкая загруженность. Даже экспресс-трамвай, запущенный в 2010 году, не сделал это место более востребованным. Другие станции, находящиеся в черте города, удобнее для туристов. Да и дешевле.

Пользуются вокзалом в основном те пассажиры, которые прилетели в аэропорт и в дальнейшем собрались отправиться на восток. Из-за непопулярности оплата за доступ к станции была снижена. Стоимость стала меньше, чем на центральных городских платформах. В результате этого бюджетный высокоскоростной оператор Ouigo включил ее в свою сеть.

Инфраструктура

Вокзал представлен преимущественно бетонным зданием со стальными элементами. Его форма похожа на птицу, которая собирается взлететь. Это является символом рядом стоящего аэропорта. Крыльями, весящими 1,3 т. закрыта основная часть постройки. Ее размер: 100 х 120 м. Внутреннее пространство здания выполнено в белых, серых и черных оттенках. Смотрится оно минималистично и современно.

Кроме птицы, на станции есть человеческие силуэты. Их можно заметить в колоннах, которые удерживают навес, расположенный над приближающимися к Гар-де-Лион-Сент-Экзюпери рельсами.

6 железнодорожных путей проложены в сокращении. Центральные рельсы изолировали для того, чтобы составы могли беспроблемно проезжать на максимальной скорости. Рядом с ними отсутствуют платформы. У внешних путей есть платформы, протяженность которых составляет 500 м. Над рельсами построен вестибюль для пассажиров. Его длина – 300 м. В нем установлены несколько движущихся дорожек, с помощью которых посетители могут быстро и беспрепятственно добираться до платформ.

С аэропортом Сент-Экзюпери вокзал соединен посредством пешеходного моста. Он также оборудовал движущимися дорожками.

В восточной части вокзала выделен свободный участок земли. В будущем за счет него планируется расширение территории.

Направления поездов

Поезда проходят по нескольким направлениям:

Париж – Гренобль;

Париж – Шамбери – Турин – Милан;

Париж – Шамбери – Экс-ле-Бен – Анси;

Париж – Валанс – Монтелимар - Авиньон;

Париж – Валанс – Монтелимар – Авиньон – Мирамас;

Марн-ла-Велле – Лион Сент-Экзюпери – Авиньон – Марсель Сен-Шарль;

Марн-ла-Велле – Лион Сент-Экзюпери – Ним – Монпелье.

Популярные маршруты

К самым популярным среди туристов маршрутам относятся те, в состав которых входят Париж или Марсель.

Как добраться до вокзала?

До железнодорожного вокзала Гар-де-Лион-Сент-Экзюпери можно добраться разными способами:

На метро доехать до станции Гар-де-Лион по линиям 1 и 14. Доехать до остановки Гар-де-Лион на электропоезде по линиям A и D. Вызвать такси. Сесть на обычный или ночной автобус, идущие до остановки Гар-де-Лион.

Услуги

К числу основных услуг относится наличие высокоскоростных перевозок из Парижа и Марн-ла-Валле.

Есть возможность провоза багажа. Около входов в вагоны находятся полки, предназначенные для дорожных сумок и чемоданов. Для ручной клади сделаны места, подвешенные над сидениями. На человека выделяется 2 багажных места (максимальный размер – 85 см) и 1 место для ручной клади. Для массы перевозимых вещей не установлены жесткие ограничения. Можно брать с собой жидкости. Главное, чтобы на багаже была бирка с персональными данными: Ф. И. О., занимаемым местом в поезде, датой путешествия и пунктом назначения.

Пассажирам, перевозящим ценные вещи, рекомендуется пройти процедуру регистрации багажа. Это требование действительно для крупногабаритных чемоданов, велосипедов, музыкальных принадлежностей, а также оружия для охоты и спорта. Зарегистрированный багаж перевозят в соответствии с тарифами, установленными железной дорогой. Оформить чемоданы необходимо за 1-10 дней до времени путешествия. К перевозке под видом багажа не допускаются следующие позиции:

домашние животные;

длинные (более 2 м) и тяжелые (более 30 кг) предметы;

опасные и взрывчатые вещества.

На вокзале Гар-де-Лион-Сент-Экзюпери есть автоматические камеры хранения. Их режим работы: 6:15-22:00. Пассажиры, желающие воспользоваться камерой хранения, производят посуточную оплату. Ее размер зависит от объема чемоданов и сумок.

Действует услуга перемещения чемодана на колесах и сумок по станции и местности рядом с ней. На цену влияет количество мест, занятых багажом и ручной кладью.

В том случае, если посетитель потерял багаж, он имеет право воспользоваться услугой по его поиску. Для этого необходимо подать заявление. В нем указываются Ф. И. О., номер билета на поезд, контактный номер телефона, адрес места проживания. Требуется описать утраченные предметы и свои передвижения по станции либо вагону состава (в зависимости от того, где были потеряны сумки). Если вещи остались на вокзале, то вернуть их поможет дежурный. Возможно, их уже принесли в бюро находок. Однако важно учитывать, что оно открыто только в будни в 9:00-17:00.

В поездах, проходящих через станцию Гар-де-Лион-Сент-Экзюпери, созданы комфортные условия для пассажиров. Они отправляются и прибывают своевременно, не задерживаются в пути. Регистрация и контроль занимают мало времени. В составах, как и на самом вокзале, хорошо работает мобильная связь и интернет, поэтому у путешественников есть возможность звонить, отправлять сообщения и выходить в сеть.

Сервис находится на высоком уровне. На вокзале сотрудники ответят на все вопросы, помогут с багажом. В поездах проводники предлагают еду и напитки. Есть розетки, мест в салоне много. Сидения удобные и чистые.

Со станции Гар-де-Лион-Сент-Экзюпери удобно добираться от аэропорта до Лиона и других французских городов. Она красивая и комфортабельная.