Ретийский железнодорожный маршрут — местное чудо Швейцарии

Путь Ретийской железной дороги, построенной в конце 19 века, лежит через труднопроходимые области в горах Швейцарии. Она считается уникальным инженерным достижением науки и главной транспортной магистралью страны. С 2008 года записана в особый перечень ЮНЕСКО как всемирное наследие, памятник архитектуры и техники. Если вы ценитель горных и железнодорожных маршрутов, такая поездка — идеальный вариант. Путешественников со всего мира влекут виды горных пейзажей, долин и вершин, покрытых снегом — захватывающее зрелище. Также здесь распространены и обустроены пешие и велосипедные маршруты.

В состав Ретийского маршрута входит восемь железнодорожных линий, самые популярные из которых — Бернинская и Альбулийская. Первая из них включает горный перевал на высоте больше 2250 метров от уровня моря.

Бернинская ветка

Она создана в 1910 г. и служит соединением между Швейцарией и Италией. Протяженность — 61 км. Знаменитая линия Бернины (Бернинабан) проходит через 13 туннелей, 52 виадука и местный перевал. По ней ходит международно известный состав "Бернина экспресс" красного цвета. Маршрут соединяет курорт Санкт-Морица с городом Тирано (Северная Италия). Между станциями можно сделать пересадку и прокатиться на фуникулере / канатной дороге и насладиться незабываемыми впечатлениями. Один из мостов этой дороги считается высочайшим железнодорожным переездом Европы (высота 2253 м), а также одним из самых крутых линий мира (угол наклона поверхностей маршрута — 7 градусов). В дополнение стоит увидеть знаменитое местное озеро Поскьяво (между остановками в Мираланго и Ле Пресе).

Интересный факт: особенности климата, риск лавин и затруднение горных передвижений вынуждают железнодорожных работников проводить артиллерийские обстрелы горных склонов — нестандартный метод эффективного освобождения путей.

Ветка Альбула

Проходит на Юго-Востоке страны через центр, соединяет спа-курорт Санкт-Мориц и Тузис (швейцарскую коммуну), протяжённость железной дороги — 67 км. Несмотря на относительно небольшую протяжённость, Альбулийская железная дорога проходит через 42 туннеля и около 144 мостов-виадуков. На ней расположен известный арочный высотный мост (65 м), открытый в 1902 году — символ Альбулийского маршрута.

Бернинский экспресс

Это известный поезд, который пересекает мост Лангвассер (большой горный виадук), он чаще всего напечатан на фото Ретийского ж/д маршрута.

Дополнительнфй комфорт и удовольствие во время поездки обеспечены наличием электричества, панорамных окон, аудиогида на нескольких языках, санузла. По 4х часовому маршруту Бернинского экспресса длиной 156 км расположены 55 туннелей и около 200 мостов.

Важно заранее забронировать билеты (минимум за 90 дней до поездки), чтобы зарезервировать место на экспресс (стоимость туристического тура включена в стоимость). Цена билета на маршрут из Тирано до Санкт-Морица — 5145 рублей.

Ледниковый экспресс

Самый медленный экспресс в мире, позволяет в деталях рассмотреть все красоты швейцарских пейзажей, насладиться видом и запечатлеть это на камеру — за 7.5 часов пути и 291 км (включая 91 туннель и около 300 мостов). Поезд проходит маршрут через небольшие деревни, по Швейцарскому каньону глубиной 400 метров, между знаменитыми альпийскими курортами — Санкт-Мориц, Церматт. Еще один пункт, рекомендуемый для посещения —перевал Оберальп (высота 2033 м над уровнем моря).

Атмосфера, создаваемая этим местом, придает необычное ощущение сказочного в течение всего путешествия. Для настоящих ценителей в экспрессе есть все необходимое — вагон-ресторан, где подают обед из пяти блюд, бар с широким выбором напитков, планшеты для досуга. Каждому пассажиру в начале путешествия подают специальное блюдо-приветствие и бокал шампанского.

Что ещё стоит увидеть

Железная дорога через Альпы — не единственная достопримечательность, которую интересно посетить и насладиться местной красотой. Рекомендуем также посетить:

1) Ущелье Руинаульта у реки Рейн — "швейцарский Гранд Каньон". Образовалось более 10 лет назад после оползня. Добраться можно несколькими способами, например на велосипедах или пешком.

2) Высокогорное озеро Зильзерзе находится на высоте 1800 м над уровнем моря и является судоходным. Известным посетителем этого места был Фридрих Ницше, философ. Он жил в местной деревушке 7 лет.

3) Гора Корвач — наивысшая точка в регионе Санкт-Морица (3300 м), куда можно подняться по канатной дороге и получить удовольствие от изысканного обеда и потрясающего вида на горный хребет Бьянка.