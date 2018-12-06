Фирменный поезд «Ульяновск»: визитная карточка Ульяновска и Марий Эл.

Вы можете прослушать эту статью в аудио формате в нашем подкасте: Ваш браузер не поддерживает аудио

История поезда «Ульяновск» началась» с 15 декабря 1993 года. Фирменный скоростной поезд курсирует между Санкт-Петербургом и Москвой под номером No 021Й/022Й. В 2006 году на несколько месяцев «фирменный» был утерян из-за невежливого проводника и конфликта с провожающими. Но переаттестация быстро вернула статус, а сотрудник был уволен. Интересный факт, что эти несколько месяцев цены на состав были в разы ниже обычного и по сравнению с другими составами, курсирующими по аналогичному маршруту. С 2011 года "Ульяновск" объединен с графиком движения фирменного поезда No 57/58 "Йошкар-Ола", который так же ежедневно отправляется в столицу. Именно поэтому сейчас состав называют визитной карточкой города Ульяновск и республики Марий Эл.

Состав совершает регулярные рейсы ежедневно в течение всего года, проезжая в обоих направлениях 873 километра. Как и все фирменные составы является ночным, чтобы путешественники выспавшиеся оказались с утра в Москве. Состав проходит за 13-14 часов через такие города как Рязань, Сасово и Инза. Каждый день состав отправляется из города Ульяновск в 19:40. Пассажиры в столице нашей Родины оказываются в 9:30, время в пути составляет 13 часов 50 минут. В обратном направлении состав едет 14 часов 12 минут. По маршруту Йошкар-Ола – Москва фирменный поезд отправляется в 19:26, прибывает в столицу в 9:00. Поездка займет 13 часов 34 минуты.

Максимальное число вагон в составе - семнадцать. Схема поезда меняется от сезонности и спроса. В нее входит ресторанный вагон, плацкартные вагоны на 52 места, купейные на 36 мест и вагоны СВ по 18 мест. Также предусмотрено 2 места в специальном вагоне для лиц с ограниченными возможностями и их сопровождающих. Точную схему можно всегда проследить перед покупкой билетов. Нумерация вагонов начинается с «головы» состава при отправлении из Ульяновска, с «хвоста» поезда при отправлении из Москвы.

Все вагоны изготовлены по новым стандартам: установлены пластиковые окна, есть кондиционеры и биотуалеты, розетки и электронное табло для информирования пассажиров в дороге. За отдельную плату можно приобрести предметы личной гигиены, чайную, кондитерскую и сувенирную продукцию, печатные издания, а также оформить доставку блюд и напитков из вагона-ресторана прямо в купе.

Приобрести билеты на данный состав вы можете на нашем сайте или через мобильное приложение. Продажа открывается за 90 дней до отправления, действует динамическая система ценообразования.