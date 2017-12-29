Rocky Mountaineer: роскошные поезда и незабываемый опыт путешествий.

Вы можете прослушать эту статью в аудио формате в нашем подкасте: Ваш браузер не поддерживает аудио

Путешествие по железной дороге – это больше, чем вы можете представить! Есть маршруты и места, где смысл поездки не перемещение из одной точки в другую, а целое путешествие. Сегодня мы расскажем о частной компании Rocky Mountaineer (Роки Маунтэйнер) и ее маршрутах, которые позволят взглянуть на железнодорожные путешествия по-другому.

Rocky Mountaineer предлагает более 65 уникальных канадских туристических пакетов и четыре железнодорожных маршрута через западную Канаду и американский Юго-Запад. С момента своего основания в 1990 году, базирующийся в Британской Колумбии семейный бизнес, вырос до крупнейшей частной компании роскошных туристических поездов в мире и принял на борту почти 2 миллиона гостей. Компания многократно становилась лауреатом престижной премии World Travel Awards, входит в число лучших поездов во всем мире и множество других международных наград за высокое качество обслуживания.

Поезда курсируют при дневном свете, и является лучшим способом познакомиться с самыми захватывающими пейзажами Северной Америки. Отправиться путешествие можно с апреля по октябрь. Это связано с тем, что в это время солнечный день длиннее, и вы в полной мере насладитесь природой региона. Важной особенность является то, что ночную остановку можно провести в комфортабельных номерах в Камлупсе, Кенеле и Гленвуд-Спрингсе. В состав поезда не входят спальные, зато он имеет панорамные окна под потолок.

Вне зависимости от того какой маршрут вы выберете, вы будете насаждаться невероятными видами Западной Канады и канадских Скалистых гор. Все зависит от ваших целей, интересов и длительности отпуска.

Короткая поездка на роскошном поезде займет от двух до трех дней. Она включают в себя путешествие по одному из трех железнодорожных маршрутов, соединяющих Ванкувер с озером Луиза, Банф или Джаспер в канадских Скалистых горах:

First Passage to the West - железнодорожный маршрут с остановками в Лейк-Луиз или Банфе, Альберта, проходит по тому же историческому железнодорожному маршруту, который впервые объединил Канаду с востока на Запад.

Journey Through The Clouds - железнодорожный маршрут включает в себя двухдневное путешествие, соединяющее Ванкувер с Джаспером, Альберта, и включает в себя вид на пирамидальный водопад и гору Робсон, самую высокую вершину канадских Скалистых гор.

Rainforest to Gold Rush - трехдневное путешествие на поезде, соединяющее Ванкувер с Джаспером, Альберта, через Уистлер и Кенель в Британской Колумбии. Этот маршрут проходит через самые разнообразные ландшафты Западной Канады.

Если вы хотите провести более трех дней, исследуя западную Канаду, выберите пакет Rockies Highlights из четырех дней или более. Эти более длительные поездки включают в себя путешествие по одному из трех железнодорожных маршрутов (которые мы описали чуть выше), а также пребывание в пунктах назначения в Банфе, Джаспере и Лейк-Луизе. Стоимость билета включает пребывание в отелях, экскурсии и мероприятия, гарантируя, что вы получите больше впечатлений в своем пункте назначения. К вашим услугам выбор отелей, таких как знаменитый отель Fairmont Banff Springs или элегантный курортный отель Rimrock в Банфе, прямо сказочный отель Fairmont Chateau Lake Louise или насладитесь деревенским очарованием коттеджей отеля Fairmont Jasper Park Lodge. Все пакеты услуг Rockies Highlights включают в себя трансфер из выбранного отеля на железнодорожный вокзал и обратно.

Если вы хотите исследовать Канадские Скалистые горы в своем собственном темпе, выберите пакет Rockies Highlights, который включает в себя полноразмерный прокатный автомобиль с неограниченным количеством километров, на которым вы несколько дней сможете самостоятельно покорять Скалистые горы.

Еще один не менее интересный маршрут – круговой. Такая поездка позволит вам провести больше времени в самом поезде. А также его главное отличие от всех предыдущих - путешествия начинаются и заканчиваются в одном и том же месте назначения. Маршрут путешествия лежит через западную Канаду, объединив два железнодорожных маршрута для всеобъемлющего приключения.

Уникальной поездкой станет для тез, кто хочет больше исследовать Британскую Колумбию и Аляску. Ванкувер является отправной точкой для многих поездок по Аляске. Rocky Mountaineer сотрудничает с круизной компанией Holland America Line, чтобы создать безупречное впечатления на суше и на море. Наслаждайтесь одним из путешествий на поезде и, например, многочасовым круизом по Аляске "все включено". Вы отправитесь по захватывающему маршруту, посетив порты Джуно, Скагуэй и Кетчикан, штат Аляска. Вы можете добавить путешествие на поезде к любому круизу по Аляске, предлагаемый круизной линией по вашему выбору. Поэтому железнодорожное путешествие может быть как основной целью, так и приятным дополнением к уже спланированному отдыху.

Rocky Mountaineer планирует вывести свои роскошные поезда на новый маршрут на юго-западе Соединенных Штатов в 2021 году. Маршрут от Скалистых гор до Красных скал будет двухдневным железнодорожным путешествием между Денвером, штат Колорадо, и Моабом, штат Юта, с ночевкой в Гленвуд-Спрингс, штат Колорадо.

Как вы понимаете, в 2020 году туристский сезон Rocky Mountaineer так и не открыл. Для гостей, пострадавших от этой приостановки, компания по-прежнему стремится предоставить свои услуги, когда это возможно и целесообразно. Гости, поезда у которых была запланирована на 2020 год, получат будущий туристический кредит в размере 110% от стоимости оплаченных денежных средств, который действителен до конца сезона 2022 года. Цены на железнодорожные перевозки в 2021 и 2022 годах удерживаются на уровне 2020 года, поэтому гости не будут испытывать инфляционного роста цен и планировать путешествие можно уже сейчас.

Если вы заинтересованы в том, чтобы исследовать западное побережье Канады, рассмотрите железнодорожные маршруты Rocky Mountaineer. Это роскошный и уникальный опыт, которым может похвастаться не каждый путешественник. Вам предоставят все необходимое и даже больше, чтобы ощутить величие Скалистых гор в роскоши: панорамный вид, вкусные блюда и напитки, доставляемые прямо к вашему месту, дружелюбный персонал и бесплатный трансфер багажа. И миллион воспоминаний.