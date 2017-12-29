Ретро поезд «Яхрома»: открываем лыжный сезон.

Вы можете прослушать эту статью в аудио формате в нашем подкасте: Ваш браузер не поддерживает аудио

С чем у вас ассоциируется зима? Новогодние праздники, снег, активный спорт или что-то другое? Сегодня мы расскажем о необычном составе, который может стать новой ассоциацией к этому времени года. Компания ОАО «ЖД» под конец года преподнесла подарок своим пассажирам в виде ретро-состава «Яхрома».

Электропоезд «Яхрома» серии ЭР2К будет курсировать с 29 декабря 2020 года по 8 марта 2021 года. Если вы любитель активного зимнего спорта, то понимаете, что даты выбраны не случайно, как и цели запуска состава. 8 вагонов весь этот период будут курсировать от Савеловского вокзала Москвы до горнолыжных курортов Подмосковья. В 80-е годы подобные составы были в моде, семьи любили проводить время за городом, посвящая себя лыжному спорту. Эту традицию постепенно начал возрождать состав «Лыжные стрелы» в Санкт-Петербурге. В этом году они так и не стартовали, ближайший запуск составов запланирован с 17 января по 20 марта 2020 года. Важно учитывать эпидемиологическую обстановку, связанную с распространением коронавирусной инфекции. Запуск «Лыжных стрел» может быть отложен, о чем сообщает администрации города.

Возвращаясь к «Яхроме», билеты на состав можно приобрести на нашем сайте или в мобильном приложении. Стоимость проезда фиксирована, поэтому билеты можно купить спонтанно или запланировать свой досуг уже сейчас. В выходные и праздничные дни стоимость проезда составит 500 рублей, в остальные и рабочие дни – 300 рублей. Учитывайте, что тарифная политика может быть изменена перевозчиком, а некоторые дни могут быть приравнены к «выходным», о чем сообщает официальный сайт ОАО «ЖД».

Обратите внимание, что постоянные акции, которые действуют на российских железных дорогах, также распространяются на этот состав. А именно, при покупке билета «туда-обратно» - скидка 20%, поэтому планирование путешествия позволит сэкономить. Дети до 5 лет – бесплатно, до 7 лет со скидкой 70%, школьникам – 50%. Важно предъявить соответствующие документы, подтверждающие возраст ребенка.

Поезд отправляется от столичного вокзала каждый день, кроме понедельника. По маршруту Москва – Яхрома курсирует поезд под следующими номерами:

№7092 – отправление по выходным в 08:16, прибытие в 9:20.

№7092 – отправление по будням, кроме понедельника в 08:36, прибытие в 09:50.

№7094 – второй поезд за день, курсирует ежедневно (кроме понедельника), отправление в 15:46, прибытие 17:02.

В новогодние и праздничные дни поезда будут следовать ежедневно по расписанию выходного дня.

В обратном направлении по маршруту Яхрома – Москва будет следующее расписание:

№7093 – отправление в субботу в 22:01, прибытие в 23:20.

№7091 – отправление ежедневно, кроме понедельника в 14:06, прибытие в 15:20.

№7092 – все дни, кроме понедельника и субботы отправление в 21:28, прибытие в 22:49.

В отличие от «Лыжных стрел», «Яхрома» позволяет добраться до разных курортов области: «Сорочаны», парк «Волен», парк «Яхрома» и «ЦАО Л.Тягачева». Что самое приятно, вы прочувствуете этот дух 80-х пересев с поезда 1972 года на автобусы марки «Икарус». Кто помнит такие? Сохраните билет на поезд, чтобы не платить отдельно за автобус. Это является частью вашего туристского маршрута.

На туристском поезде 596 посадочных мест. Проездной билет можно приобрести, как с указанием посадочного места, так и со свободной посадкой. Поэтому обращайте внимание на номер вагонов при оформлении документов.

Безусловно, в пути вы не соскучитесь. Атмосфера ретро-поезда максимально окунет вас в 80-е годы. Фотографии Московской олимпиады на вагонах поезда, где символом был тот самый мишка. А также плакаты о здоровом образе жизни и любви к спорту той эпохи. За спортивный инвентарь можете не беспокоиться, в каждом вагоне предусмотрено специальное место с креплением. Перевоз лыж, палок, сноубордов и другого инвентаря входит в ваш билет.

Несмотря на обстановку, вагоны адаптированы под современные реалии. Поэтому в каждом вагоне расположены санитайзеры для обработки рук. Кроме того, можно не бояться, если телефон сядет, захватите с собой шнур для зарядки и воспользуетесь USB-розетками.

Меню тоже стилизованное, как и сладости к чаю. Легкие закуски, снеки, пирожки и многое другое к вашим услугам в мобильном баре. А чтобы не тратить время в очередях, рекомендуем, купить ски-пасс для пользования подъемниками на горнолыжных курортах прямо в поезде.

Чем еще может завоевать ваше сердце этот ретро-состав? Если вы фанат лыжного спорта и готовы частенько отправляться на курорты Подмосковья, рекомендуем воспользоваться камерами хранениями на вокзале. Поэтому не придется таскаться с ними по городу, а лишь до поезда и обратно. Такая поездка – целое впечатление, которые могут подпортить вот такие мелочи. Проводники и машинист с помощником ходят в форме максимально похожей на ту, что была в 1985 году. К сожалению, на многие вещи в составе не воссозданы с максимальной точностью, только из-за современных требований. К примеру, насладиться стеклянными окнами в деревянной раме не удастся, правила требует стеклопакет, это же коснулось и формы.

Туристский поезд «Яхрома» - это интересное путешествие для тех, кто жил в ту эпоху и для тех, кто о ней только читал, прочувствовать и прикоснуться к истории. Также это отличная возможность провести активно свой досуг на горно-лыжных курортах Подмосковья. Важно планировать поездку заранее, так как желающих особенно в праздничные каникулы будет достаточно. Отправляйтесь в увлекательное ретро-путешествие и наслаждайтесь зимним активным спортом.