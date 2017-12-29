Фирменный поезд «Вятка»: красно-сине-желтый.

Вы можете прослушать эту статью в аудио формате в нашем подкасте: Ваш браузер не поддерживает аудио

Фирменный поезд «Вятка» курсирует между городом Киров и Москвой. Его история началась в 60-х годах, а к его созданию подключились многие предприятия Кировского района. Свой первый рейс он совершил в 1967 году. Первоначально поезд был выкрашен в классический зеленый цвет, сразу же получил статус «фирменный». И поезд действительно соответствовал своей марке, ведь в нем все было выполнено на высшем уровне. А название состав получил в честь прежнего названия города Киров.

Важным изменением в составе стало изменение его цвета. Был проведен конкурс на выбор окраски, где большинство горожан остановились на цветах красно-сине-желтый. И с 1997 года данный фирменный состав начал отличаться от других поездов, а также навсегда в истории остался за «Вяткой». Но с течением времени состав преобразился в современный фирменный стиль российских железных дорог.

Маршрут данного поезда был и остается востребованным. Состав ежедневно отправляется в 20:30 с Кировского вокзала из города Киров под номером 031Г. В 9:43 поезд пребывает на Ярославский вокзал в столицу нашей Родины. Интересный факт, что поезд всегда пребывала и отправлялась с Ярославского вокзала, за исключением небольшого период с 2003 по 2004 год, когда его переместили на Курский вокзал. Но данное изменение пассажирам не пришлось по вкусу, поэтому пришлось вернуть состав на прежний вокзал отправления. Из города Москва поезд отправляется под номером 032Г в 20:05 и пребывает на конечную станцию в 8:33.

По маршруту поезд совершает 8 остановок, самые длительные осуществляются во Владимире и Нижнем Новгороде.

В зависимости от времени года состав поезда может меняться. В стандартной схеме вагонов в него входят: вагон-ресторан, штабной с купе для инвалидов, два спальных вагона, шесть купейных и девять плацкартных. Также в составе поезда курсируют два межобластных вагона с сидячими местами.

Билеты на поезд «Вятка» можно приобрести за 3 месяца до даты отправления. Данный состав попадает по динамическое ценообразование. Поэтому чем ниже спрос, тем ниже цена. Поэтому в январе чаще одни из самых недорогих билетов, а вот в летние месяцы они достигают своего максимума. Следить за ценами и выбрать нужный билет вы можете онлайн на нашем сайте.

По сей день поезд «Вятка» держит свой «фирменный» статус и предлагает современные удобства для пассажиров, качественное постельное белье, предлагает широкий выбор блюд и закусок, также предлагает детское и диетическое меню. Вагоны оснащены биотуалетами и информационными панелями, а также другими удобствами для вашего комфортного путешествия.