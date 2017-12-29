Фирменный двухэтажный поезд «Северная Пальмира»: второе рождение.

Вы можете прослушать эту статью в аудио формате в нашем подкасте: Ваш браузер не поддерживает аудио

О том, когда появился фирменный состав «Северная Пальмира» многие источники умалчивают. Зато о его втором рождении можно узнать на официальном сайте Российских железных дорог и в тематических блогах, таких как наш. До конца 90-х гг поезд курсировал, как фирменный, но со временем сервис и качество услуг перестали соответствовать его статусу, количество рейсов сократили. Летом 2002 года поезд, курсирующий между Санкт-Петербургом и Адлером, получил второе рождение, а через год вагоны были полностью обновлены. В 2016 году «Северная Пальмира» стала двухэтажной, что пришлось по вкусу многим пассажирам. О преимуществах двухэтажных вагонах вы можете почить в наших предыдущих статьях. При покупке билетов, обращайте внимание на состав, в отдельные даты поезд курсирует одноэтажным составом.

Из Санкт-Петербурга состав под номером под номером 35А/35В отправляется с Московского вокзала в 20:25 минут и пребывает на конечную станцию в 9:55. В обратном направлении с вокзала города Адлер отправляется состав под номером 36А/36С в 17:32 и пребывает в Северную столицу в 07:45. Состав преодолевает расстояние в расстояние в 2444 километра. Время следования в Адлер — 37 часов 30 минут, в обратном направлении — 38 часов 8 минут.

По маршруту «Северная пальмира» совершает больше 20 остановок. В том числе в крупнейших городах Тверь, Рязань, Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар, Сочи. Большая часть остановок – очень короткие. Обратите внимание, что данный состав проезжает Москву, но не делает там остановку.

Схема поезда может меняться в зависимости от времени года и спроса на состав, но классически имеет ресторанный вагон, спальные и купейные вагоны. Вагоны состоят из четырехместных или двухместных изолированных купе, расположенных на двух этажах. Три биотуалета расположены на первом этаже двухэтажного вагона. Также в каждом вагоне имеется системами кондиционирования воздуха и отопления. Для подъема на второй этаж установлена удобная лестница с поручнями, для входа в купе – электронная карточка. Обратите внимание, что высота потолкав и соответственно расстояние между полками ниже в сравнении с обычным одноэтажным вагоном. Поэтому высоким людям рекомендуется брать место на первом этаже, либо в одноэтажном составе. В стоимость проезда включено постельное белье, питьевая вода, предметы гигиены. Дополнительно можно включить питание на все время поездки.

Состав «Северная пальмира» входит в программу динамического ценообразования, поэтому планируйте свое путешествие заранее.