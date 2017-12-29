Известный фирменный поезд «Кавказ».

Вы можете прослушать эту статью в аудио формате в нашем подкасте: Ваш браузер не поддерживает аудио

Фирменный поезд «Кавказ» курсирует с 1963 года, предлагаем познакомиться ближе с ним, его историей, услугами и другими удобствами.

История поезда

Многие пассажиры, которые путешествуют годами, перед покупкой билета, хотят изучить историю поезда, ведь это очень интересно. «Кавказ» впервые тронулся в 1963 году с вокзала Москвы. Пунктом назначения, как и сегодня, был город Кисловодск.

Раньше он проезжал по территории Украины через Харьков, но после распада СССР путь следования пришлось подкорректировать. Запоминающиеся имя «Кавказ» и красные вагончики с красивыми буквами из металла появились с 1967 года.

В конце 70-годов он потерял свою красоту и слился с другими советскими поездами зеленого цвета. О былой эффектности напоминали лишь светло-желтые полоски у окон.

С 1996 года переведен на маршрут Москва — Ростов-на-Дону. Также в это время поезд перебрался с Курского вокзала на Павелецкий.

Странно, но время следования из-за вышеперечисленных изменений уменьшилось на два часа, хотя километраж увеличился. А все, потому что были убраны длительные остановки на новых границах. В 2000 году переехал на Казанский вокзал.

В 2017 году поезд стал двухэтажным.

Основной маршрут

Направление поезда 003С: Кисловодск — Москва.

Путь следования 004М: Московская область — Кисловодск.

Крупные населенные пункты, которые встречаются по пути: Рязань, Ростов, Армавир, Мин. Воды, Пятигорск, Ессентуки. Маршрут Кисловодск – Москва занимает 24 часа 46 минут, из Московской области в Кисловодск – 24 часа, 6 мин.

Поезд курсирует каждый день, поэтому билеты на любую дату приобрести несложно.

Однако если вы хотите получить выгодное место, лучше все же заказывать его заранее.

Состав «Кавказа»

Состав следующий: купе и спальные вагоны, штабной вагон, специальное вагоны для инвалидов, а также вагон-ресторан.

Преимущества поезда

Плюсы этого поезда:

удобнейший график перемещения для большего кол-ва клиентов;

снижение цен на билеты в купейных вагонах, благодаря увеличению числа мест;

экологичность.

В каждом вагоне поезда под названием «Кавказ»:

установлены кондиционеры, которые регулируют температуру в помещениях;

три биотуалета, которыми пассажиры могут воспользоваться в любое время;

удобнейшие лестницы с поручнями;

энергосберегающего типа осветительные устройства;

качественные межвагонного типа переходы;

видеокамеры, система контроля.

Вагон штаба оснащен устройствами спутниковой связи и навигации.

Подробнее о нумерации мест в этом известном поезде:

на 1 этаже – 1-32 мест;

на 2этаже – 81-112.

Нижние места купе, как и раньше – нечетные, верхние – четные.

Особенности поезда

У каждого поезда есть свои особенности, и «Кавказ» тому не исключение.

Скорость, вот что в первую очередь бросается в глаза пассажирам. Высокая скорость передвижения, порадует каждого. Для того чтобы преодолеть расстояние между Кисловодском и Московской областью, потребуется мин. количество времени – согласно официальным данным из «ЖД», путь займет не более 21 часа.

Выгодные предложения. Этот поезд вошел в известную программу "Динамического ценового образования". Поэтому пассажиры могут покупать билеты по мин. цене в определенные дни. По мере заполнения мест в вагонах «Кавказа» и в случае повышенного спроса, тарифный план будет в несколько раз увеличен. Однако такое случается крайне редко, поэтому сэкономить получается у многих.

Основной сервис. В каждом вагоне есть кондиционерные системы, биотуалеты, лестницы энергосберегающие осветительные устройства, специальные межвагонного типа переходы, специальные видеокамеры. Все вагоны оснащены качественными стеклопакетами.

Во всех вагонах этого поезда есть интернет (доступ осуществляется в области покрытия сети 3G ОАО «Мегафон»).

В каждом купейном вагоне есть по четыре места для сна, по две электрические розетки, зеркало, стол, полки для небольших вещей. Также присутствуют мини-светильники для чтения и прочих личных нужд.



В двухместных купе (спальном вагоне) каждое пассажирское место оснащено жидкокристаллическим дисплеем для просмотра различных программ. Зайти в купе можно лишь посредством специальных магнитных ключ-карточек, поэтому людям можно не переживать за свою безопасность.

В стоимость билета включено белье для постели, санитарно-гигиенический комплект, предоставление горячих блюд и воды для питья (на ночном участке перемещения, еда не предоставляется).



В поезде под названием «Кавказ» есть стандартный вагон-ресторан. Тем пассажирам, которые отправляются в Кисловодск или, наоборот, уже возвращаются в родные пенаты, предлагают различные закуски и горячие блюда, а также салатики и десерты, различные напитки. Если вы захотите позавтракать, отобедать или отужинать, не выходя из купе, можно заказать любую еду и напитки с доставкой. Продукцию приносят быстро, однако стоит это дорого.

Высочайший уровень качества обслуживания. Проводники, которые работают на маршруте поезда «Кавказ», прошли необходимое обучение и знают, как себя вести в той или иной ситуации. Профессионализм, качество обслуживания подтверждааются многочисленными позитивными отзывами клиентов, выбравших двухэтажный состав Москва – Кисловодск.

Сотрудники всегда следят за состоянием спальных мест и свободным пространством, во время осуществляют уборку и рассказывают о выгодных предложениях.

Об удобстве «Кавказа»

Поезд новый, чистый, много биотуалетов, поэтому вы можете забыть про постоянные очереди. Внутри туалетов тоже все чисто, все необходимое присутствует (туалетная бумага, мыло, освежитель воздуха). При посадке предоставляется специальный набор, в котором есть одноразовые тапки, зубная паста, щётка, ложка для обувных изделий и влажная салфетка. Еще при приобретении билетов вы можете сразу заказать питание, что очень удобно, если человек едет далеко. Блюда подают действительно вкусные, поэтому в вагоне-ресторане сложно найти свободное место.



Кондиционер работает хорошо, ни холодно, ни жарко. Огромным недостатком можно считать небольшое купе, простому пассажиру, чтобы поставить свои вещи, нужно переодеться и залезть на верхнюю полку, а соседу снизу придется выйти в коридор, иначе не развернуться. Матрасы новые, качественные, подушки и одеяла также цивильные. Вагонные диваны тоже отличаются комфортом. Удобно, что когда не спишь, просто ставишь спинку.

О фирменном поезде «Кавказ», можно сказать одно, билеты на него стоят своих денег.

Да, конечно многие пассажиры хотят получить все и сразу, но здесь достаточно удобств для приятной поездки.