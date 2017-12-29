Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Индийские железные дороги построят самую большую в мире железнодорожную платформу.

Вы можете прослушать эту статью в аудио формате в нашем подкасте:

Индия имеет одну из крупнейших железнодорожных сетей в мире, но это лишь часть того, что делает ее образцовой транспортной системой. Сложная матрица связей, которую она обеспечивает через огромную и широко населенную страну, в сочетании с впечатляющей частотой поездов в самые отдаленные районы, делает его очень доступным способом передвижения для многих индийцев и туристов. Добавьте к этому тот факт, что ей почти 170 лет, и вы знаете, почему большинство людей верят в этот недорогой вид транспорта даже спустя столько лет после его создания.

индийская жд

Платформа на железнодорожном вокзале Горакхпур в штате Уттар-Прадеш является самой длинной станцией в мире, достигая колоссальных 1366 метров. Ранее рекорд был установлен платформой на станции Харагпур в Западной Бенгалии на высоте 1072 м. А в 2021 году вновь будет побит новый рекорд.

Индийские железные дороги планируют построить самую длинную в мире железнодорожную платформу на железнодорожном узле Хаббали в штате Карнатака, говорится в сообщении Deccan Herald.

Завершение строительства назначено на конец 2021 года.

Сейчас длина платформы составляет 550 метров, но теперь она будет расширена до 1505 метров.

Общая стоимость всего проекта составит 90 миллиардов рупий.

«Работа должна была быть завершена в июне, но из-за ситуации с Covid-19 возникла нехватка рабочих рук. Сейчас работают более 250 рабочих, и проект будет завершен к концу января», - заявил главный специалист по связям с общественностью SWR Э. Виджая.

индийская жд

В конце реализации проекта Железнодорожный вокзал получит три новые дополнительные платформы, доведя их общее количество до 8.

«Проект включает в себя линию инспекционных вагонов, используемую в настоящее время, также переоборудованную в полноценную платформу. С новыми платформами поезда могут отправляться сразу в обоих направлениях. Также идет реконструкция двора Хубли.» «Индиан экспресс» цитирует слова Виджаи.

Кроме того, помимо двух уже существующих строятся дополнительные въездные/выездные ворота.

В настоящее время железнодорожная станция Горакхпур в штате Уттар-Прадеш является самой длинной эксплуатационной платформой. 1366 метров длиной, она была отремонтирована в 2013 году, а также служит штаб-квартирой Северо-Восточной железной дороги (NER).

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
rent-car.app
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является сайтом РЖД. Сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru