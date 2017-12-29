Индийские железные дороги построят самую большую в мире железнодорожную платформу.

Вы можете прослушать эту статью в аудио формате в нашем подкасте: Ваш браузер не поддерживает аудио

Индия имеет одну из крупнейших железнодорожных сетей в мире, но это лишь часть того, что делает ее образцовой транспортной системой. Сложная матрица связей, которую она обеспечивает через огромную и широко населенную страну, в сочетании с впечатляющей частотой поездов в самые отдаленные районы, делает его очень доступным способом передвижения для многих индийцев и туристов. Добавьте к этому тот факт, что ей почти 170 лет, и вы знаете, почему большинство людей верят в этот недорогой вид транспорта даже спустя столько лет после его создания.

Платформа на железнодорожном вокзале Горакхпур в штате Уттар-Прадеш является самой длинной станцией в мире, достигая колоссальных 1366 метров. Ранее рекорд был установлен платформой на станции Харагпур в Западной Бенгалии на высоте 1072 м. А в 2021 году вновь будет побит новый рекорд.

Индийские железные дороги планируют построить самую длинную в мире железнодорожную платформу на железнодорожном узле Хаббали в штате Карнатака, говорится в сообщении Deccan Herald.

Завершение строительства назначено на конец 2021 года.

Сейчас длина платформы составляет 550 метров, но теперь она будет расширена до 1505 метров.

Общая стоимость всего проекта составит 90 миллиардов рупий.

«Работа должна была быть завершена в июне, но из-за ситуации с Covid-19 возникла нехватка рабочих рук. Сейчас работают более 250 рабочих, и проект будет завершен к концу января», - заявил главный специалист по связям с общественностью SWR Э. Виджая.

В конце реализации проекта Железнодорожный вокзал получит три новые дополнительные платформы, доведя их общее количество до 8.

«Проект включает в себя линию инспекционных вагонов, используемую в настоящее время, также переоборудованную в полноценную платформу. С новыми платформами поезда могут отправляться сразу в обоих направлениях. Также идет реконструкция двора Хубли.» «Индиан экспресс» цитирует слова Виджаи.

Кроме того, помимо двух уже существующих строятся дополнительные въездные/выездные ворота.

В настоящее время железнодорожная станция Горакхпур в штате Уттар-Прадеш является самой длинной эксплуатационной платформой. 1366 метров длиной, она была отремонтирована в 2013 году, а также служит штаб-квартирой Северо-Восточной железной дороги (NER).