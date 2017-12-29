Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Мультимодальные перевозки и единый билет – что это такое?

Вы можете прослушать эту статью в аудио формате в нашем подкасте:

При покупке железнодорожного билета многие пассажиры сталкиваются с трудностями, когда не понимают, что значит тот или иной термин. Сегодня мы решили подробно рассказать, что такое мультимодальные перевозки, почему это удобно и что дает единый билет.

Мультимодальные перевозки

Самое понятие «мультимодальные перевозки» на железной дороге чаще применяется к транспортировке грузов различными видами транспорта, который организует один перевозчик. Но все чаще оно входит в обиход пассажиров, так как означает перевозку на поезде и на автобусе.

На российских железных дорогах мультимодальные перевозки начались с 2018 года. Их главное преимущество – это повышение доступности для пассажиров из отдаленных населенных пунктов и туристическую привлекательность субъектов РФ. Но подобные перевозки осуществляются по выделенным маршрутам: Белгород – Алексеевка – Россошь – Адлер; Москва – Старый Оскол – Валуйки; Москва – Ярославль – Вологда; Санкт-Петербург – Ярославль – Кострома; Москва – Арзамас – Дивеево; Екатеринбург – Серов – Бокситы; сообщение с Калининградской областью; сообщение с Якутском; сообщение с Курской областью; Саратов – Домодедово – Аэропорт Домодедово.

Спрос на единый билет (поезд + автобус) ежегодно растет, поэтому ежегодно появляются новые маршруты. И в этом году уже запущены новые. С 31 января мультимодальные поезда отправились до курортов Приэльбрусья: Нейтрино, Эльбрус, Тегенекли, Байдаево, Иткол, Чегет, Терскол, Азау. Это открыло для путешественников увлекающихся горными видами спорта покорять российские горные вершины.

Стоит отметить еще одно преимущество, время прибытия и отправление поездов состыкованы с автобусами. Поэтому пересадка будет комфортной и позволит сократить время на дорогу.
Для данного вида билета действуют немного иные правила покупки и оформления. Приобрести его можно не позднее, чем за 12 часов до начала автобусной перевозки. То же самое касается и возврата. Для детей до 10 лет в автобус оформляется билет по полному тарифу, как и для льготных категорий граждан по специальным талонам.

Мультимодальные перевозки

Обратите внимание, что билет на поезд приобретается на конкретное место, а в автобусе размещение осуществляется на свободные места.

По планам ОАО «ЖД» увеличение числа мультимодальных перевозок, в том числе и по заграничным направлениям, после полного открытия границ. Возможно в ближайшем будущем «единый билет» расширят и будет доступен помимо автобусов другой вид транспорта. Например, самолет, паром или автомобильный транспорт.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
www.tur-poisk.com
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является сайтом РЖД. Сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru