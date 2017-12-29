Вы можете прослушать эту статью в аудио формате в нашем подкасте: Ваш браузер не поддерживает аудио

При покупке железнодорожного билета многие пассажиры сталкиваются с трудностями, когда не понимают, что значит тот или иной термин. Сегодня мы решили подробно рассказать, что такое мультимодальные перевозки, почему это удобно и что дает единый билет.

Самое понятие «мультимодальные перевозки» на железной дороге чаще применяется к транспортировке грузов различными видами транспорта, который организует один перевозчик. Но все чаще оно входит в обиход пассажиров, так как означает перевозку на поезде и на автобусе.

На российских железных дорогах мультимодальные перевозки начались с 2018 года. Их главное преимущество – это повышение доступности для пассажиров из отдаленных населенных пунктов и туристическую привлекательность субъектов РФ. Но подобные перевозки осуществляются по выделенным маршрутам: Белгород – Алексеевка – Россошь – Адлер; Москва – Старый Оскол – Валуйки; Москва – Ярославль – Вологда; Санкт-Петербург – Ярославль – Кострома; Москва – Арзамас – Дивеево; Екатеринбург – Серов – Бокситы; сообщение с Калининградской областью; сообщение с Якутском; сообщение с Курской областью; Саратов – Домодедово – Аэропорт Домодедово.

Спрос на единый билет (поезд + автобус) ежегодно растет, поэтому ежегодно появляются новые маршруты. И в этом году уже запущены новые. С 31 января мультимодальные поезда отправились до курортов Приэльбрусья: Нейтрино, Эльбрус, Тегенекли, Байдаево, Иткол, Чегет, Терскол, Азау. Это открыло для путешественников увлекающихся горными видами спорта покорять российские горные вершины.

Стоит отметить еще одно преимущество, время прибытия и отправление поездов состыкованы с автобусами. Поэтому пересадка будет комфортной и позволит сократить время на дорогу.

Для данного вида билета действуют немного иные правила покупки и оформления. Приобрести его можно не позднее, чем за 12 часов до начала автобусной перевозки. То же самое касается и возврата. Для детей до 10 лет в автобус оформляется билет по полному тарифу, как и для льготных категорий граждан по специальным талонам.

Обратите внимание, что билет на поезд приобретается на конкретное место, а в автобусе размещение осуществляется на свободные места.

По планам ОАО «ЖД» увеличение числа мультимодальных перевозок, в том числе и по заграничным направлениям, после полного открытия границ. Возможно в ближайшем будущем «единый билет» расширят и будет доступен помимо автобусов другой вид транспорта. Например, самолет, паром или автомобильный транспорт.