Первый сказочный поезд начал свое движение.

Новогодние праздники давно позади, но это не повод погружаться в рутину. Путешествовать можно даже в выходные дни. Для тех, кто хочет продлить праздничное настроение, рассказываем о новом туристском поезде №934/933 Москва – Великий Устюг – Кострома – Москва. Этот «сказочный» состав будет радовать путешественников весь февраль и март. Не упустите уникальную возможность провести интересное путешествие.

Состав совершил свой первый рейс уже в эти выходные. Поезд отправляется каждую пятницу в 17:05 с Ярославского вокзала города Москва и пребывает на следующее утро в 10:40 в Великий Устюг. Свободное время пассажиры изучают город и его достопримечательности и в этот же день в 18:10 отправляются в следующий город. Прибытие в Кострому в воскресенье в 10:15.

На обратном пути поезд проследует на паровозной тяге. Можно увидеть, как происходит стыковка, а также сфотографироваться на фоне паровоза. Отправление в Москву в 17:50 в воскресенье и возвращает всех туристов в столицу в 23:35.

Прокатиться по туристскому круговому маршруту можно до 28 марта 2021 года. Стоимость плацкарта от 3000 рублей.

Многие путешественники назвали уже состав «гостиницей на колесах». В состав поезда входят плацкартные, купейные вагоны и вагоны СВ. Питание в стоимость билета не входит. Об этом можно позаботиться самостоятельно, либо обеспечить себя им за отдельную плату в вагоне-ресторане. Маршрут разработан так, чтобы в ночное время его пассажиры смогли отдохнуть и выспаться. Как отметили пассажиры, что главное удобство поезда, что не требуется отдельно бронировать гостиницу. Что экономит не только время, но и денежные средства.

Данный маршрут отличается своей уникальностью, так как за несколько дней можно посетить две «сказочные» столицы: Кострому – родину Снегурочки и Великий Устюг – вотчину Деда Мороза. Кроме этого, можно увидеть другие интересные достопримечательности российского севера. Не стоит переживать, если вы не знаете, как за день увидеть главные и интересные достопримечательности этих двух городов. На железнодорожном вокзале каждого города расположен Туристско-информационный центр, где находятся представители музеев и туристских агентств. Поэтому билет в музей или готовый тур по городу можно приобрести не отходя далеко от поезда.

Стоит отметить, что состав экспериментальный, и не исключена вероятность, что спустя 2 месяца работы он станет регулярным. Пока не загадываем, но спрос на билеты уже высокий. Поэтому, как всегда, рекомендуем заранее планировать путешествие, и приобретать билеты. Сказочных путешествий!