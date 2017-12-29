Инструкция по выживанию. Как не умереть в поезде от голода?

Вы можете прослушать эту статью в аудио формате в нашем подкасте: Ваш браузер не поддерживает аудио

Поднимем вкусную и довольно сложную тему. Порой путешествие в поезде может занять сутки, двое, а порой и семь дней. Может показаться, что еды с собой может не хватить, либо она может в пути испортиться. А питаться почти целую неделю дошираками или привокзальными пирожками не самая лучшая идея. Что стоит с собой брать, что делать, если закончилась еда и другие вопросы, которые так волнуют пассажиров.

Начнем с того, что некоторые вагоны подразумевают питание. За отдельную плату вы можете выбрать три режима питания, но об этом нужно оповестить не позднее, чем за 3 дня до отправления поезда. Если спонтанно решили, то выбор меню может быть ограничен. Также никто не отменяет вагон-ресторан, который есть во всех поездах дальнего следования.

А если предпочитаете свою еду?

Конечно, классикой всех путешествий является заварная лапша и каши быстрого приготовления. Парочку с собой можно захватить, как правило, лишними не будут. Многие продукты не портятся без холодильника. К примеру, хлебцы, сухофрукты, орехи, печенье, вафли, конфеты, карамель. Это, конечно, нельзя отнести к полноценной еде, зато наслаждаться чаепитием в поезде можно хоть всю дорогу. Поэтому пакетики чая, растворимый кофе и сахар стоит захватить с собой. Также обратите внимание на фрукты и овощи. Помидоры, огурцы, морковь, яблоки, апельсины и мандарины могут лежать в отличном состоянии сутками. А вот более мягкие фрукты должны быть съедены в первые сутки, иначе испортятся. Кроме того, многие предпочитают брать с собой картофель в мундире. Но употребить его стоит в течение 24 часов.

Спорно, но все же некоторые берут с собой сыр и колбасу в вакуумных упаковках в нарезке. Даже за несколько дней им ничего не будет, но вот открыв их, нужно съесть в ближайшие несколько часов. Только имейте в виду, что на колбасы у соседей может быть разная реакция, поэтому продукты с «агрессивными» запахами не стоит есть в окружении большого количества людей. 24 часа без холодильника спокойно «живет» вареная курица и кура-гриль. А вот вареные яйца можно употреблять первые двое суток.

В поезде есть кулер с кипятком и холодной водой, но бутылочку своей воды захватить стоит. Кстати, многие мамы поделились секретом, что детское питание в дороге очень спасает и взрослых. К примеру, молочные каши, фруктовые и овощные смеси в тетрапаковской упаковке. Для взрослого мужчины – это будет капля в море, а вот некоторые девушки предпочитают такой вид питания. Единственный минус такого питания – много сахара.

Еще есть интересный способ вкусно поесть в дороге. Самая простая греча и тушёнка. Главный минус рецепта, что гречу будет набухать несколько часов, да и блюдо за это время остынет. Но тушенку можно отправить и в обычную заварную лапшу.

Закончилась еда, что делать?

Если вы неправильно распределили свой рацион питания и съели все до прибытия поезда, только без паники. Сухие продукты можно купить у проводника. Например, тот же самый чай и другие горячие напитки, также есть вода и газированные напитки. Можно приобрести печенье, доширак, различные снеки и шоколадки.

Также в поездах дальнего следования предусмотрены длительные стоянки. Поэтому небольшие кафе, магазины, на край бабушки с пирожками на станциях есть. Некоторые пассажиры даже успевают добежать до города и закупиться в магазинах. Ведь цены на вокзалах и станциях могут быть немного завышенными. Тут главное правильно рассчитать время. Если не уверены, что стоянка будет длительной, обратитесь к проводнику, они смогут подсказать, на какой станции вам лучше осуществить вашу идею.

Опытные путешественники нашли еще один способ, как не остаться голодными. Сейчас есть множество доставок еды и продуктов на дом. Можно просто оформить доставку до вашего вагона. Только необходимо узнать заранее какой длительности будет остановка, оформить заблаговременно заказ, сразу уточнить в какой состав и вагон осуществить доставку. Как правило, курьеры идут на встречу. Таким образом, вы получите вкусные и горячие блюда.

Как правило, в длительной поездке некоторые люди объединяются и устраивают совместные пиршества. И бывает такое, что кто-то взял больше, другой взял меньше, у кого-то много скоропортящегося. А если у всех все подошло к концу, заказать совместно пиццу на станцию выйдет даже дешевле. Поэтому в 21 веке переживать даже о забытой еде не стоит.

Есть ли у вас есть интересные лайфхаки, как не остаться голодными, что еще можно взять в дорогу? Поделитесь своими советами в комментариях.