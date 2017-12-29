Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Поезд «Таллин – Петербург - Москва»: теперь в два раза реже.

Поезд Таллин – Петербург - Москва

«Российские железные дороги» сокращают в два раза рейсы в Таллин. Главной причиной является то, что из-за низкого международного пассажиропотока данное направление считается убыточным. Спрос у поезда «Таллин – Петербург - Москва» есть только по той причине, что в его состав включены вагоны, курсирующие во внутригосударственном сообщении между двух столиц. При этом «Эстонские железные дороги» (Eesti Raudtee) не считают данное решение целесообразным и намерены продолжать переговоры, чтобы международное сообщение оставалось ежедневным. По их мнению, число пассажиров, наоборот, с каждым годом увеличиваются. Поэтому сложно оценить, на чьей стороне правда. Неизвестно как это отразиться на передвижении пассажиров между странами.

На данный момент принято решение с 8 февраля 2020 года сократить количество рейсов по данному направлению. Поезда из столицы России будут отправляться по субботам, воскресеньям и понедельникам. В периоды повышенного спроса планируется ежедневное отправление. Исключением станет период с 29 апреля по 11 мая, с 29 мая по 31 августа и с 3 по 4 ноября. Маршрут останется без изменений, время всего пути составляет 15 часов 28 минут.

Поезд «Таллин – Петербург - Москва

До 8 февраля 2020 года поезда будут курсировать ежедневно. Также в новогодние праздники выпустят дополнительные поезда, следующие по тому же маршруту на тех же условиях. В этот период существует повышенный спрос. 8 дополнительных поездов – это рекорд за все годы существования маршрута.

Отправление до Эстонской столицы будет в 18:45 с 27 по 30 декабря и со 2 по 7 января 2020 года. Время прибытия в 11:16 на следующий день. В обратном направлении поезда отправятся в 23:15 из Таллина 29 декабря и с 3 по 8 января 2020 года, время прибытия в Москву в 15:20 на следующий день.

Напомним, что с 8 декабря 2019 года вступил в силу новый график движения поездов, с которым вы можете ознакомиться на официальном сайте поставщика услуг. Либо при бронировании билетов на нужный вам маршрут.

