В горный парк «Рускеала» на поезде в новогодние праздники!

Вы можете прослушать эту статью в аудио формате в нашем подкасте:

Горный парк «Рускеала» - это не просто природный комплекс, он является одной из главных достопримечательностей Карелии. Славится он своим мраморным каньоном, из которого когда-то добывали камень, послужившего основой для многих культурных и повседневных объектов в Санкт-Петербурге и не только. Туристы приезжают сюда со всех уголков планеты, в любое время года. Поэтому инфраструктура парка с каждым годом все лучше развивается. Даже поездку в эту уникальное место превратили в интересное приключение. Ведь добраться сюда можно не только на автомобиле или автобусе, но и ретро-поездом.

Туристский ретро-поезд «Рускеальский экспресс» стал не просто способом доехать до парка, но и аттракционом. Настоящий паровоз ходит по маршруту Сортавала-Рускеала-Сортавала. Также он имеет оригинальный дизайн николаевских времен, в стилистике конца 19 – начала 20 века. При этом имеет современные удобства, такие как wi-fi, разъемы USB для зарядки. Многие туристы в своих отзывах отмечают, что в вагоне-ресторане продается вкусная выпечка. Также там можно найти блюда национальной карельской кухни. Мы не пробовали, но заглянуть посмотреть, советуем.

Стоимость билета туристского экспресса составляет около 350-420 рублей. Отправляется он в 10:40 от железнодорожной станции Сортавала ежедневно. До парка он едет один час, за это время вы можете приобрести входные билеты, а также узнать информацию об услугах парка. Поэтому вам не придется тратить время на стояние в очередях в кассу. Обратное отправление поезда в 17:30. В пути следования вы проведете также час.

Соответственно, чтобы проехаться на ретро-поезде на паровой тяге, необходимо доехать до станции отправления. Кстати, расписание «Рускеальского экспресса» построено так, чтобы пассажиры успевали на поезда, курсирующие между Санкт-Петербургом и Сортавалой. Поэтому переживать о пересадке не стоит, вы успеете даже немного прогуляться, выпить чашечку кофе или чая, а также пофотографироваться с поездом. «Ласточки» до Сортавалы ходят ежедневно от Финляндского вокзала. Цены на билеты начинаются от 399 рублей в одну сторону (в зависимости от места класса обслуживания).

В период новогодних праздников вводятся дополнительные составы для поездки в парк!

С 1 по 7 января 2020 года из города Москва организовано прямое пересадочное сообщение. Отправление поезда в 16:00 от Ленинградского вокзала, прибытие в Сортавалу в 6:34, а прибытие в парк в 11:50 в составе ретро-поезда. Таким образом, стоянка позволит прогуляться по городу Сортавала. Романтикой «Николаевского экспресса» вы не насладитесь, зато дополнительных билетов покупать вам не потребуется. Обратно состав отправляется в 17:30 из парка «Рускеала», через час он оказывается на станции Сортавала и едет обратно в составе поезда «Петрозаводск-Москва» со временем прибытия в столицу в 10:16 на следующие сутки. Стоимость такое поездки составит от 1797 до 1999 рублей в одну сторону.

А из Санкт-Петербурга поедет дополнительная «Ласточка» со 2 по 7 января 2020 года. Отправление будет от Финляндского вокзала в 8:00, прибытие в парк в 12:45. Обратно состав отправляет в 18:50, оказываясь в Санкт-Петербурге в 23:55. Кроме того, поезд проезжает промежуточные пункты, такие как Сосново, Приозерск, Кузнечное. Также поезд в сторону парка совершает остановку в Сортавале, поэтому при желании можно там пересесть на ретро-состав.

Обращаем ваше внимание, что на ЖД есть скидочная система. Поэтому чтобы сэкономить на билетах, рекомендуем брать сразу «туда-обратно». Таким образом, второй билет будет дешевле на 20%. Пассажиры старше 60 лет и младше 21 года также имеют право получить скидку 30%. А если вы заранее планируете свои праздничные выходные, билеты на данные составы уже имеются в продаже. Чтобы не волноваться, что мест не будет, можно их приобрести заранее. «Ласточки» имеют фиксированную стоимость, поэтому стоимость билета на них не изменится.

Если вы хотите посмотреть на знаменитый горный парк «Рускеала», запланируйте это поездку на новогодние праздники. За один день пребывания здесь вы сможете изучить историю карьера и насладиться его красотой, подняться на белую гору и загадать тут желание, зайти в штольню или прогуляться с гидом по шахтам. Также вы успеете сделать фото на память на идеальном спиле камня на Итальянском карьере. К сожалению, в зимний период прокатиться на лодках вдоль стен каньона не получится. Здесь есть троллей для любителей экстремального, и можно прокатиться на «банане» за снегоходом.

Кроме того, на территории есть несколько кафе с разнообразной кухней. Никого не оставляли равнодушными сувенирные магазины, которых здесь несколько. Косметика, изделия из дерева и камня, в том числе и ручной работы, различные варенья из местных ягод и другие интересные вещицы для дома и души. Поэтому память об этом месте вы точно увезете с собой.