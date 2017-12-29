Мы часто заботимся о собственном комфорте в поездках, но мало думаем о тех, кто нам этот комфорт обеспечивает. А зря. Для того, чтобы ваши поездки были интересными и безопасными, на ЖД трудится огромный штат специалистов. Одна из самых ответственных железнодорожных профессий – машинист. Каждый ли может им стать? Где можно выучиться? С какими трудностями придется столкнуться во время работы. Об этом наша статья.

Кто такой?

Машинист локомотива – специалист, управляющий поездом на железной дороге. Однако в его обязанности входит не только непосредственно вождение, ориентированное на показатели контрольно-измерительных приборов в кабине. Машинисты осуществляют маневровые передвижения, контролируют сигналы, несут ответственность за безопасность пассажиров и грузов, регулируют работу других членов локомотивной бригады, своевременно устраняют неисправности, выявленные в пути следования. Кроме того, при необходимости именно машинист должен принять экстренное решение и применить стоп-кран. Также на него возложена обязанность выполнения служебного ремонта локомотива в составе специальной бригады. Вот такая непростая и очень ответственная работа. Машинист должен знать и уметь немало, но научиться всему можно. Главное – желание.

Где выучиться

Специалистов по управлению и обслуживанию локомотива (так иначе называют машинистов) готовят коллежди, техникумы и высшие учебные заведения. Они есть не в каждом городе. Наиболее популярны учебные учреждения - в Улан-Удэ, Омске, Казани, Волгограде, Челябинске, Новокузнецке. Поступать в специализированное учебное заведение можно после 9 или 11 класса. Учиться придется 48 месяцев или 36 соответственно. Выпускник сперва получает специальность помощник машиниста, и только отработав 2 года в этой должности и сдав соответствующие квалификационные экзамены, может стать машинистом.

Учиться можно как на бюджете, так и на контрактной основе. Компания «ЖД» заинтересована в том, чтобы принимать на работу квалифицированных сотрудников, поэтому старается создать комфортные условия для поступления в такие специализированные учебные заведения. По этой же причине в них всегда много бюджетных мест.

Ограничения для женщин

Стать машинистом лучше мужчине. Женщинам эта специальность не только не рекомендована, но и до недавнего времени была запрещена законом РФ. Изменения вступили в силу только в январе 2021 года, соответственно, пока что дамы-машинисты имели возможность пройти 1 курс учебы. И только через несколько лет мы увидим их в деле. Работа машиниста тяжелая и сопряжена с множеством трудностей, однако теперь женщины сами вправе решать, стоит ли им выбирать эту профессию. Стоит лишь помнить о нагрузках, которые мужской организм переносит легче, чем женский.

Профессиональные качества машиниста

Машинист должен быть физически выносливым. Обладать высокой нервно-психической устойчивостью, хорошей координацией движений. Важна быстрота реакции, оперативность мышления, хорошо развитый глазомер. Кандидат должен уметь концентрировать свое внимание, но вовремя переключать его на нужные процессы. Из личных качеств преимуществами будут сообразительность, наблюдательность, решительность, дисциплинированность, осторожность, организованность. Машинист должен проявлять самообладание, бдительность и выдержку.

Плюсы и минусы профессии

Сначала о преимуществах. Это работа почетная. Машинист – главный человек во всей локомотивной бригаде. Он имеет право на пакет льгот – спецодежда, страховка, бесплатные горячие обеды во время рейсов. При необходимости холдинг «ЖД» может оказать помощь с получением жилья на льготных условиях. Машинистам компенсируют половину стоимости занятий в спортивных секциях, полную стоимость реабилитации и медицинского лечения не только самого сотрудника, но и членов его семьи. Также железнодорожник может рассчитывать на возмещение от государства затрат на топливо, даже если оно необходимо для собственных нужд.

ЖД поддерживает сотрудников финансово в сложных ситуациях. Если работник пострадал во время ЧП на железной дороге, ему делают единоразовую выплату. На регулярной основе оплачиваются отпуска, а перед ними машинист получает дополнительные деньги на оздоровление.

Выпускники учебных учреждений по железнодорожному направлению не испытывают проблем с трудоустройством, в отличие от многочисленных экономистов, финансистов, менеджеров. Отрасль грузовых и пассажирских железнодорожных перевозок постоянно развивается. Профессия машиниста – одна из самых востребованных на рынке труда. Зарплата у таких специалистов тоже, как правило, на порядок выше средней в сфере промышленности. Есть возможность карьерного роста и перевода на руководящие должности. К тому же, сотрудники ЖД имеют возможность осваивать другие профессии, связанные с железной дорогой.

И, конечно, машинист – одна из самых романтичных профессий. Движение под стук колес, новые горизонты, множество приключений и неизведанных тайн ждут в пути. Можно вдоль и поперек исколесить страну, побывать за границей, узнать много нового и интересного. Многих манит такая работа, поэтому молодые люди охотно идут учиться на машинистов.

Но стоит упомянуть и о недостатках. К ним относится длительность обучения. Как уже было сказано, сначала необходимо получить специальность помощника машиниста. Обучение занимает порядка 4 лет. Потом 2 года практики. При условии безаварийного труда помощник машиниста направляется на 9-месячные курсы. Далее снова 3 месяца практики. После этого обучение в дорожно-технической школе – 1 месяц. После этого уже присваивается звание машиниста 3 ранга. В этом ранге нужно проработать не менее 2 лет, чтобы перейти на следующую ступень. И снова обучение в дорожно-технической школе и двухлетняя практика. И только после этого, после сдачи всех экзаменов и прохождения курсов переквалификации, можно стать машинистом 1 ранга. Таким образом, студент обучается своей профессии порядка 10 лет, то есть учится дольше, чем врач.

Далее к недостаткам отнесем риски для здоровья. Во-первых, это отсутствие определенного ритма в работе, регламентируемого перерыва и обеда. Приходится подстраиваться под график движения поезда, что немного нарушает биологические ритмы организма. Во-вторых, во время рейса машинист испытывает повышенную нагрузку на органы зрения. Он обязан наблюдать не только за показаниями приборов, но и за объектами вне поезда. Среди них неподвижные – семафоры, светофоры, переезды, станционные сигналы, предупредительные щиты, обозначения допустимой скорости. И подвижные – пешеходы, транспорт, животные, которые внезапно могут появиться на железнодорожной линии. Не меньшая нагрузка идет на органы слуха, поскольку машинист должен прислушиваться к работе механизмов, убеждаясь, что никаких отклонений нет. Кресло машиниста при определенных условиях может испытывать вибрацию выше допустимого уровня. В комплексе все эти факторы могут привести к снижению концентрации внимания машиниста, замедлению его реакции, снижению светоощущения.

Медицинские противопоказания

Есть ряд диагнозов, при которых даже успешно прошедший учебу кандидат не сможет стать машинистом. Это заболевания центральной нервной системы, врожденные пороки развития, расстройства сознания, психические заболевания, алкоголизм, наркомания, токсикомания, злокачественные образования, заболевания крови, болезни эндокринной системы, туберкулез любой локализации, хронические гепатиты, болезни почек и мочевыводящих путей, нарушения в работе опорно-двигательного аппарата, рецидивирующая экзема, гипертония 2-3 степени. К числу противопоказаний также относятся заболевания сосудов, органов дыхания, ишемическая болезнь сердца, некоторые виды заболеваний ЛОР-органов. На работу не примут человека, страдающего дальтонизмом, дальнозоркостью или близорукостью. Машинисты проходят медицинское обследование перед каждым выходом в рейс. Измеряется артериальное давление, частота пульса, температура тела. Проводятся тесты на отсутствие алкоголя в крови. Как видим, список довольно внушительный, поэтому чтобы стать машинистом – одного желания мало. Нужно обладать отменным здоровьем. И при выявлении определенных противопоказаний стоит скорректировать программу обучения, чтобы не терять время зря. В ЖД много других профессий, где требования к состоянию здоровья не столь строги. Место найдется каждому. Стоит лишь захотеть. Если же со здоровьем все в порядке, человек никогда не пожалеет, что выбрал профессию машиниста