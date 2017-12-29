НОВОСТИ ЖД ЗА ИЮНЬ 2022

Новый туристический маршрут позволит любителям железнодорожных круизов увидеть лучшие места Санкт-Петербурга и его окрестностей. За 4 дня туристы смогут полюбоваться разводными мостами, побывать в Царском Селе, осмотреть достопримечательности Петергофа, Павловска, Санкт-Петербурга и Москвы (пункт отправления и прибытия поезда). Пассажирам обеспечат максимальный комфорт в пути, это настоящий отель на колесах со всей необходимой инфраструктурой. Первый рейс 18 июля. Маршрут экспериментальный, и будет продлен при наличии достаточного количества положительных отзывов от туристов.
В связи с ростом пассажиропотока компания «Гранд Сервис Экспресс» увеличивает частоту курсирования поездов в Крым и усиливает составы дополнительными вагонами. Ранее поезда отправлялись 2-3 раза в неделю, теперь будут ходить через день. В составе поездов купейные и плацкартные вагоны. Благодаря таким мерам удалось увеличить глубину продаж в Крым до 85 тысяч мест, в обратном направлении – до 93 тысяч мест.
Железнодорожное сообщение с Узбекистаном восстановлено. С 14 июня прекращают действовать ограничения, связанные с запретом въезда граждан Узбекистана на территорию РФ. С 16 марта 2020 года все рейсы были отменены из-за опасности распространения новой коронавирусной инфекции. После отмены ограничений международные рейсы возвращаются в прежнее расписание. Санитарные ограничения для пассажиров отменены. ПЦР-тест не требуется.
АО «АК «ЖДЯ» организовали уже четвертую по счету с начала года экскурсию для учеников школы «Сахат». Ребята побывали в депо и послушали лекцию о работе железной дороге. Участники экскурсии смогли задать свои вопросы инженеру-технологу и даже «порулить» тепловозом, находящимся на ремонте. Многие из них позже признались, что мечтают теперь стать машинистами после окончания школы. И такая возможность у них будет благодаря программе целевого обучения в Нижне-Бестяхском транспортном техникуме или ведущем вузе ДФО – Дальневосточном государственном университете путей сообщения.
Велосипедистов ждет приятный сюрприз от АО «ЖД». Разработан новый туристический маршрут в Карелию для желающих совершить восхождение (пешее или велосипедное) на гору Воттоваара. С 18 июня и до конца лета по выходным рельсовый автобус будет отправляться со станции Сортавала. Он оборудован специальными местами для размещения велосипедов (13 штук). Маршрут составлен таким образом, чтобы туристы после восхождения смогли пересесть на «Ласточку» до Санкт-Петербурга или вернуться в Москву на поезде. При покупке билетов в обратном направлении предоставляется скидка 20%.
В Якутске состоялась конференция «Путь на Магадан», посвященная строительству железной дороги, соединяющей Нижний Бестях и Магадан. В ней приняли участие специалисты органов управления, представители проектных и строительных организаций. Итогом стала резолюция о необходимости строительства стратегической железнодорожной линии, которая создаст условия для ускоренного развития Республики Саха и всей Магаданской области. Новая ветвь станет основой дополнительного транспортного коридора с выходом к Тихому океану. В ходе мероприятия проведена оценка технической возможности реализации проекта, рассмотрен вопрос с частными и государственными инвестициями. Однозначно установлено, что железная дорога нужна, и строительство необходимо начать как можно быстрее.
С 27 июня 2022 года начинает курсировать новый поезд сообщением Москва – Керчь. Это восемнадцатое направление в маршрутной сети «Таврия». Для запуска нового состава дополнительные вагоны взяли в аренду. Это позволило выпустить в продажу 42 000 билетов. Пассажирам доступны три варианта билетов, в том числе по мультимодальному маршруту (поезд + автобус).
Акция «Большая семья» от АО «ЖД» набирает обороты. В рамках программы многодетные семьи, зарегистрированные в программе ЖД-Бонус, могут путешествовать в поездах дальнего следования со скидкой в 15%. Примечательно, что в отличие от прошлых лет, акция действует не только летом, а в течение всего года. Пользоваться льготами может каждый отдельный член семьи, в которой не менее 3 детей. Для регистрации в программе и получения статуса «Большая семья» необходимо с документами обратиться в любую кассу АО «ФПК». Подробности акции и список необходимых документов опубликован на сайте rzd-bonus.ru.
Туристический поезд холдинга «ЖД» отправится в Беларусь. Будут запущены 2 маршрута в формате «отель на колесах». Ночью туристы смогут ехать, а днем знакомиться с достопримечательностями городов. В составе поезда вагоны повышенной комфортности – купе и СВ. Есть возможность приобрести туристический пакет, включающий не только проезд, но и питание, трансфер и экскурсионную программу.
Пригородные рельсовые автобусы «Орлан» продолжают расширять сеть туристических маршрутов ОА «ЖД» в Карелии. Новые составы отечественного производства будут курсировать круглогодично со станции Лендеры в Костомукшу и в обратном направлении. Ведутся разработки по открытию еще одного маршрута в Карелии из Беломорска в Костомукшу.
С 1 июля между Нижним Новгородом и Кировом начнет курсировать скоростная «Ласточка». Она улучшит транспортную доступность субъектов РФ. В составе поезда 5 вагонов, оборудованных всем необходимым для комфортного путешествия. Для различных категорий пассажиров предусмотрены льготы и специальные тарифные предложения. Полная стоимость билета составит 1153 рубля. Маршрут ежедневный.
Прокурор Республики Саха Максим Попов держит на личном контроле вопрос строительства домов по программе переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. Для сотрудников АО «АК «ЖДЯ» и АО «ЭГМК» возводятся 15 многоквартирных домов. Таким образом в 2022 году 295 семей получат новое жилье. Прокурор в рамках рабочей недели провел осмотр строящихся объектов. Нарушений не выявлено.
20 июня в 13:55 произошел сход 9 грузовых вагонов с углем на перегоне Орловка- Кубанская – Староминская-Тимашевская. Никто не пострадал, соседний путь не поврежден, сейчас по нему осуществляется пропуск поездов. В связи с происшествием изменен график движения некоторых поездов. ОАО «ЖД» принимает меры по минимизации задержек и оперативно обновляет информацию о расписании на официальном сайте.
Коллектив Медицинского центра АО «АК «ЖДЯ» в преддверии своего профессионального праздника принял поздравления от руководства республики и творческих коллективов компании. Благодаря работе медиков удалось предотвратить множество аварий на железной дороге, связанных с человеческим фактором. Клинико-диагностический центр, построенный для нужд железнодорожников, принимает всех жителей Алданского района, улучшая таким образом качество жизни местного населения.
Любителей железнодорожных путешествий ждет очередной сюрприз от АО «ЖД». С 26 июля туристический поезд «Поморский Вояж» откроет для них новые возможности. Отправляясь из Москвы, он позволит туристам увидеть достопримечательности таких городов, как Кострома, Великий Устюг, Архангельск, Кемь, Петрозаводск, Сортавала, Выборг. Путешествие проходит в формате «отель на колесах», когда ночью туристы едут, а днем у них насыщенная экскурсионная программа. Пока назначен один рейс, по отзывам туристов будет принято решение о продлении маршрута.
22 июня сотрудники железнодорожной отрасли Якутии вышли на митинг, посвященный Дню памяти и скорби. В мероприятии наряду с рядовыми сотрудниками приняли участие исполнительный директор компании Дмитрий Кондратов, заместитель генерального директора по кадрам и социальным вопросам Владимир Мирошник. Не обошлось и без участия юных «ждяшек» - участников детской творческой площадки, которые прочли трогательные стихи о войне.
С 26 июля по 2 июля в Якутске пройдет Открытый Всероссийский турнир по вольной борьбе среди юношей. Спонсором мероприятия выступает АО «АК «ЖДЯ». 600 юных борцов испытают свои силы в турнире. Это уже девятнадцатое подобное мероприятие в Республике. Участников ждут главные и утешительные призы от организаторов.
В июле по направлению Москва – Симферополь усилиями компании «Гранд Сервис Экспресс» будет назначен дополнительный поезд. Он усилит железнодорожное сообщение с Крымским полуостровом и повысит транспортную доступность региона. Стоимость билетов фиксирована. На нижней полке (купе) проезд будет стоить 9003 рубля, на верхней – 8271 рубль. Время в пути составит чуть более 40 часов. Для организации перевозки были взяты в аренду дополнительные вагоны. Это позволило выпустить в продажу дополнительно 43 тысячи мест.
16 июня состоялось годовое собрание акционеров АО «АК «ЖДЯ». На мероприятии утверждены годовой отчет и годовая бухгалтерская отчетность за 2021 год. Подведены итоги года. Определено, что общий пассажиропоток вырос на 289,2% по сравнению с 2020 годом. Выручка от всех видов деятельности выросла на 26.8% и составила 8,1 млрд рублей. Чистая прибыль увеличилась на 51,4 % и составила 227 млн рублей. Сформирован новый совет директоров. Генеральным директором крупнейшего транспортного предприятия Республики Саха (Якутии) по-прежнему избран Шимохин В.В.
