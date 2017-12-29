Каникулы – счастливое время. Но дети железнодорожников не всегда рады этому событию, особенно если оно означает окончание смены «ЖДЯшек». На праздничный отчетный концерт, посвященный этому событию, дети шли с грустью. Ведь им предстояло попрощаться со своими друзьями, с которыми они провели вместе целый месяц. За это время они пережили столько приключений, и вот смена подошла к концу. Самый яркие, любопытные и трудолюбивые участники получили заслуженные награды, а вожатые – слова благодарности. Не подвели и родители, они успешно справились со всеми заданиями, все отгадали и вспомнили. А организаторам творческой смены грустить некогда, они уже готовятся принять под свое крыло новых маленьких «ЖДЯшек».
Завершен турнир по вольной борьбе в двух возрастных категориях на призы АО «АК «ЖДЯ». Из 586 юных спортсменов сильнейшие получили заслуженные награды. Примечательно, что в соревнованиях принимали участие и спортсмены из других стран – Беларуси, Монголии и Казахстана. Таким образом турнир имел статус международного, что добавило ему значимости, а победителям – гордости за свои победы. Также проведено награждение лучшего судьи, лучшего тренера. Различные призы получили участники за лучшую технику, лучший бросок, содержательную схватку. Это девятнадцатый такой турнир, проведенный впервые после 2-летнего перерыва из-за пандемии.
Июля из Нижнего Новгорода в Киров отправилась первая скоростная «Ласточка». Новый электропоезд перевез 295 пассажиров. Торжественное мероприятие по запуску маршрута почтили своим присутствием губернатор Нижегородской области, министр транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, первый заместитель начальника Горьковской железной дороги, начальник Дирекции скоростного сообщения. Заполняемость поезда составила 90% что говорит о высокой востребованности маршрута. Принято решение о ежедневном курсировании «Ласточки» по этому направлению. Время в пути не превысит 5 часов. Промежуточные остановки поезд делает на станциях Урень, Шахунья и Котельнич-1.
В АО «АК «ЖДЯ» подвели итоги первого полугодия 2022. Отмечен рост показателей грузоперевозок на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Больше всего перевезено угля, нефтепродуктов, метизов, грузов в контейнерах и прочих грузов. На станции Нижний Бестях зафиксировано повышение прошлогодних показателей на 21%.
Поезда «Сапсан» перевезли 50 млн пассажиров. Счастливый билет купил Михаил Ганзбург. Ему вручили памятный сертификат 50-миллионного пассажира, подарочную карту «Сапсан» и другие памятные подарки. Довольный пассажир отметил комфортность поезда и вежливость проводников, независящую от класса вагона. Популярность «Сапсанов» растет. За прошедшее полугодие ими воспользовались 2,6 млн пассажиров, что на 5,4% больше, чем за аналогичный период 2021 года.
6 июля на станции Нижний Бестях прошло совещание, посвященное плану завоза грузов в республику. Отмечены итоги прошедшего полугодия. И хоть результаты положительные, участники отметили некоторые проблемы с логистикой грузов в период закрытия и открытия ледовой переправы. Приняты меры по предупреждению подобных ситуаций в дальнейшем. Руководитель службы перевозок ЖДЯ рассказал о внедрении новой технологии перевозки грузов на полигоне якутских железных дорог. Начальник службы логистики обратился к грузополучателям с просьбой предоставить уточненный график на второе полугодие в службу транспортного обслуживания.
Рост пассажиропотока в вагонах АО «АК «ЖДЯ» с начала года зафиксирован на уровне 2,4% по сравнению с первым полугодием прошлого года. К концу года ожидается увеличение этого показателя из-за запуска нового пассажирского поезда Нижний Бестях – Благовещенск. В его составе будут вагоны беспересадочного сообщения Владивосток – Иркутск.
Изменен маршрут движения поезда «Ласточка» №830/829 Адлер – Анапа. Теперь конечная станция маршрута – Аэропорт Сочи. Такие изменения приняты для удобства пассажиров, прилетающих в Сочи на самолете. Маршрут ежедневный, предусмотрены остановки в самых популярных туристических пунктах Краснодарского края. В составе поезда 10 вагонов, оснащенных всем необходимым для комфортного железнодорожного путешествия. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены удобства.
В дни проведения фестиваля Ruskeala Symphony пассажиров из Санкт-Петербурга будет перевозить дополнительный поезд «Ласточка». Маршрут разработан по многочисленным просьбам участников фестиваля. Даты отправления – 15 и 16 июля. Для различных категорий пассажиров предусмотрены скидки.
Билеты на скоростное судно с подводными крыльями до Городца можно теперь приобрести совместно с билетами на поезд в Нижний Новгород – одним заказом. Такой смешанный туристический маршрут позволяет путешественникам увидеть больше, потратив меньше времени. Судно «Валдай45Р» будет курсировать из Нижнего Новгорода до Городца все лето. Билеты на поезд и судно можно приобретать вместе или отдельно. В стоимость билета уже включена экскурсионная программа «Музей под открытым небом».
В Тульской области по вине третьих лиц 16 июля произошел сход 12 грузовых вагонов. Один из вероятных виновников происшествия погиб. В связи с происшествием изменены маршруты некоторых пассажирских поездов и приостановлено движение на участке Узловая-3 – Жданка. Железнодорожники прилагают все усилия, чтобы в максимально сжатые сроки ликвидировать последствия аварии. Руководство Московской железной дороги приносит извинения пассажирам за доставленные неудобства.
Последствия схода 12 грузовых вагонов 16 июля на участке Узловая-3 ликвидированы на одном пути. Движение поездов восстановлено. Поезда пропускаются в обе стороны поочередно. Восстановление инфраструктуры на втором пути продолжается. К работам привлечены 200 железнодорожников.
В бизнес-залах на вокзалах работают новые туристические программы лояльности. Взамен ушедших с российского рынка из-за санкций Priority Pass и Lounge Key пассажиры могут воспользоваться преимуществами Persona.aero и Grey Wall Pass. Для посещения бизнес- зала пассажиру необходимо предъявить администратору специальный QR-код, полученный при регистрации в программе лояльности. Также входной билет можно купить отдельно, не регистрируясь. Для участников программ лояльности Priority Pass и Lounge Key предусмотрены специальные тарифы, действующие при предъявлении карты.
С 21 июля в связи с ростом спроса назначены дополнительные поезда в курортные города Калининградской области. Они будут курсировать три раза в неделю. Поезда следуют через Литву без права посадки и высадки пассажиров в этой стране. В одном составе могут ехать одновременно не более 250 пассажиров.
В Алдане 47 семей железнодорожников празднуют новоселье. 19 июля они получили ключи от новых квартир в доме, построенном по программе переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. Новая пятиэтажка расположена в микрорайоне Солнечный. Вокруг – развитая инфраструктура. Есть парковки для автомобилей и детская площадка. Поздравить новоселов приехали чиновники республиканского уровня и руководители АО «АК «ЖДЯ». До конца года застройщики планируют сдать еще один жилой дом в городе Алдане, пять домов в городе Томмот и еще один – в поселке Якокит.
Дополнительные «Ласточки» запущены по направлению Москва – Ярославль. В составе поезда 5 вагонов премиум-класса. Предусмотрено три класса обслуживания и удобства для маломобильных пассажиров. Для различных категорий граждан действуют скидки на проезд.
25 июля в Симферополь прибыл пятимиллионный пассажир поезда «Таврия». Им стал житель города Тамбова – Сергей Николаевич. Он путешествовал вместе с женой и детьми. Обладателя счастливого юбилейного билета встречали на перроне Симферополя представители компании-перевозчика «Гранд Сервис Экспресс», руководители Крымской железной дороги и чиновники региона. Семье вручили подарочный сертификат на бесплатную поездку в Крым и обратно, билеты в тематический парк отдыха «Дримвуд» и памятные подарки от Министерства курортов и туризма РК.
На Казанском вокзале заработал новый пункт помощи маломобильным пассажирам. Он расположен в зале ожидания. Это отдельный просторный зал площадью 230 кв. метров. В нем есть индукционное оборудование для слабослышащих, тактильно-напольные указатели, пиктограммы и мнемосхемы для слабовидящих. Для лиц, передвигающихся на инвалидных колясках, оборудованы специальные места. Есть удобства даже для собак- поводырей. А сотрудники службы по запросу могут предоставить ходунки или кресло- коляску. Ежедневно на вокзале обслуживают около 50 пассажиров, которым нужна помощь сотрудников, в том числе – сопровождение. Также расширены удобства для родителей с маленькими детьми – оборудовано отдельное помещение с пеленальным столиком, детской мебелью, телевизором и играми. До конца года такие же удобства появятся на вокзалах Казани и Набережных Челнов.
27 июля в 03:16 вследствие схода селевых масс на участке Чемитоквадже – Якорная Щель приостановлено движение. Проводятся аварийно-восстановительные работы. На несколько часов задержаны пассажирские поезда дальнего следования. К работам привлечены 40 железнодорожников. Через 4 часа после происшествия движение на данном участке было восстановлено.
Спартакиада АО «АК ЖДЯ» завершилась награждением победителей. В финальных соревнованиях по многоборью и перетягиванию каната сошлись лучшие из лучших. Результаты участников вошли в зачет выполнения норм ГТО сотрудниками компании. Участники команд, которые поднялись на пьедестал почета, были награждены сертификатами от магазина DNS, кубками и денежными призами. Победителей чествовали руководители и профсоюзный комитет АО «АК «ЖДЯ», а также представители спортивного комитета региона.
Для удобства участников и гостей форума «Армия-2022» запущены дополнительные «Ласточки» между Белорусским вокзалом и Парком «Патриот». В составе поездов по 5 вагонов премиум-класса. Предусмотрено 3 класса обслуживания. Для маломобильных пассажиров – специальные удобства. Организаторы форума подготовили подарок для пассажиров – проездной документ можно обменять на бесплатный входной билет на форум. Сделать это можно на входной группе «С».
