Итоги года: обновленные вокзалы.

2020 год был непростым, но, несмотря на это он принес и положительные события. В прошлом году было открыто восемь вокзалов после реконструкции. Давайте вспомним их и какие значительные изменения произошли.

Проведенные работы сделали вокзалы Иваново, Шарья, Татарская, Чаны, Сосногорск, Белинская, Петрозаводск и Шуя технологичными и комфортными, а главное доступными для всех пассажиров. Особое внимание уделили безбарьерной среде и адаптации функциональных зон вокзалов для маломобильных людей. В частности установлены пандусы, обустроены комнаты отдыха и санузел. Кроме того, появилась тактильная система навигации с применением шрифта Брайля, портативная индукционная система для слабослышащих и смонтированы пониженные кассовые окна.

Иваново

Вокзал Иваново является крупнейшим пассажирским комплексом Северной железной дороги и седьмой по размеру в нашей стране. Как отметили представители ОАО «ЖД», что это был непростой проект, помимо улучшения транспортной инфраструктуры было важно сохранение исторического облика здания. В частности были восстановлены декоративные элементы залов, проведены реставрационные работы мозаичного панно, потолочного рисунка, декоративного фриза и других элементов вокзала, включенного в перечень объектов культурного наследия. А внутреннее устройство здания стало более современным. В зале ожидания установлены комфортные скамейки, оснащенные розетками и разъемами USB для зарядки мобильных телефонов и другой техники. Появился подземный пешеходный переход на платформу, установили навесы у платформ, освещение и информационные табло. Изменилась и технология обслуживания пассажиров.

Шарья

Железнодорожный вокзал Шарья в Костромской области тоже является памятником культурного наследия. Поэтому большая часть работ была направлена на возвращение его исторического облика, отремонтированы внутренние и внешние помещения вокзала, в том числе восстановлен интерьер с плиточным покрытием пола, деревянной отделкой стен, окон и дверей. К услугам пассажиров – два зала ожидания, буфет и медицинский пункт. Кроме того, обновлены платформы и привокзальная площадь. Модернизировали внутренние помещения, установили современное оборудование и системы безопасности.

Татарская

Комплексный ремонт закончился на станции Татарская в Новосибирской области. Были обновлены фасад и внутренние помещения вокзального комплекса, повышена его функциональность. Модернизированы все инженерно-технические системы. Отремонтированное здание теперь имеет динамическое табло с расписанием и терминалы для покупки билетов. Благоустроена привокзальная территория. Навигация стала совершеннее. В залах ожидания – современные эргономичные сидения из натурального дуба, оснащенные разъемами для зарядки гаджетов.

Чаны

Благодаря реконструкции вокзала Чаны в Новосибирской области, его площадь увеличилась на 585 квадратных метров. Преобразился не только фасад, но и произведено переустройство внутренних помещениях. В ходе реконструкции вокзального комплекса выполнен ремонт пассажирской платформы, где была внедрена система повагонной навигации, которая поможет пассажирам и встречающим заранее определить место остановки вагона. Появились динамические табло с расписанием и справочно-информационные экраны, а также благоустроена площадь перед вокзалом.

Сосногорск

В городе Сосногорск Республики Коми возведен железнодорожный вокзал по технологии модульного строительства. Эта технология позволяет строить вокзальные комплексы в любой климатической зоне за короткие сроки. Вокзал сдан с опережением на один год! Увеличено пространство вокзала с 400 до 1000 квадратных метров. Одноэтажное знание оборудовано комфортным залом ожидания, комнатами для отдыха пассажиров с детьми и кафе.

Белинская

Железнодорожная станция Белинская Пензенского региона Куйбышевской железной дороги полностью обновила облик вокзала. Отремонтированы платформы и благоустроена территория у вокзала, на которой появились новые арт-объекты. Повышена функциональность здания, установлены современные сидения с зарядками и система кондиционирования, обновлены комнаты отдыха и детские уголки, а также музейные экспозиции, улучшена система навигации и многое другое.

Петрозаводск

Как и на многих вокзалах, важно было сохранить исторический облик здания вокзального комплекса Петрозаводска. Реставрационные работы проводились в вестибюле здания вокзала и на балконе, на центральной лестнице восстановили мраморную облицовку, был выполнен ремонт стропильной системы купола с реставрацией ротонды и заменой шпиля. Здание 1955 года постройки стало более комфортным для пассажиров, благодаря обновленному залу ожидания.

Старый пешеходный мост, построенный в 1959 году, также не обошли мимо ремонтные работы. На его месте установлен новый крытый мост (конкорс) со стеклянными фасадами. Он адаптирован под все категории граждан. Кстати, в прошлом году вокзал отметил свой юбилей, поэтому его реконструкция была особым событием.

Шуя

Капитальный ремонт прошел на станции Шуя Ивановской области. Для сохранения исторического облика здания был частично окрашена центральная часть фасад в первоначальных цветах. А также воссоздана башня с часами и шпилем. Преобразилась и площадь у вокзала, где обустроили парковочные места. Проведен ремонт перрона, а также всех внутренних помещений вокзала, включая зал ожидания. Вокзал является местной достопримечательностью, поэтому в выставочном зале открылась историческая выставка, к которой приложил свои усилия местный музей. Все желающие смогут больше узнать о вокзале, железной дороге и истории Шуйско-Ивановской линии.

Приятно, что при реконструкции заботились о сохранении исторических зданий, адаптируя современные технологии и удобства под них. Теперь эти восемь вокзальных комплексов стали комфортными и ждут новых пассажиров на своих станциях.